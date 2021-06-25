Альтернатива морю: чому варто запланувати відпочинок на Шацьких озерах влітку

Як відпочити на Волині бюджетно: огляд кращих пляжів

Вам далеко їхати до моря? А може, шукаєте місце, де не так спекотно? Хочеться знайти водний відпочинок без хвиль та з положистим входом у воду, щоб вашим малюкам було безпечно та зручно купатися? Але й так, щоб оздоровитися? Й обов’язково економно?

Тоді ваш вибір – Шацькі озера. Тут недалеко проходить кордон з Польщею та Білоруссю. Тому, крім наших туристів, можете зустріти й білорусів та поляків: їм волинська перлина теж припала до душі.

Замість моря чи краще за море: чим приваблюють Шацькі озера?

Волинські ліси, серед яких розташувалося понад 30 озер, створюють у цій місцині особливий мікроклімат. Тут не так спекотно, як на чорноморському та азовському узбережжях, легко дихається повітрям хвойних лісів, а озера - найчистіші в Україні. Вода в них прозора, пляжі піщані, з положистим входом у водойми. Озера добре прогріваються, і тут ніколи не буває великих хвиль, як на морі.

За останні кілька років це місце значно просунулося вперед у розвитку туризму та інфраструктури: на курорті немало різноманітних варіантів розміщення – від найдешевших до дорогих.

Тут багато магазинчиків, кафе та розваг для дітей і дорослих – від банальних гірок і прогулянок у човні до кількагодинних пізнавальних екскурсій та занурення в озеро з аквалангом.

Шацькі озера дуже різноманітні в контексті інфраструктури та умов відпочинку, тож кожен тут знайде те, що йому підходить. Щоб зорієнтувати вас щодо того, біля якого озера зупинитися, розглянемо найкращі тутешні пляжі.

Відео: Топ 5 пляжів на Шацьких озерах (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

"Куточок рибалки"

Це найбільш облаштований та розкручений пляж Шацьких озер. Він розташований на озері Світязь у селі з такою самою назвою. Посередині озера є острів, на який можна дістатися, орендувавши катамаран або човен.

Хай вас не лякає те, що Світязь є найглибшим озером в Україні (58,4 метра у найглибших ділянках), адже біля берегів тут мілководдя, і треба пройти метрів сто, щоб дістатися глибини по груди.

Кілька років тому тут відкрили нову набережну. Вона викладена плиткою, є лавочки, кишені для парковки машин. Відразу з набережної ви потрапляєте на пляж, доступ на який є безбар’єрним, тож мамам з колясками та маломобільним громадянам буде зручно.

Фото: Пляж "Куточок Рибалки" на Шацьких озерах (Ганна Дубовська)

Пляж "Куточок рибалки" широкий, довжиною понад два кілометри. Біля води - жовтий пісок, далі від води - газон різної якості (залежить від того, який заклад розміщений на певній ділянці та наскільки добре він опікується газоном).

До води через кожні сто метрів прокладені дерев’яні настили. На пляжі досить чисто, багато лавок, дерев’яних парасольок, зустрічаються тінисті дерева, наявні роздягалки, біотуалети та урни для сміття у достатній кількості. Лежаки можна взяти в оренду в прибережних кафе.

Цей пляж дуже цікавий гарним пейзажем: з берега видно зелені острівці на озері, романтично виглядають човни, залишені на мілководді рибалками.

Фото: З берега пляжу помітні зелені острівці на озері (Ганна Дубовська)

Людей найбільше на центральних ділянках пляжу, ближче до напису "Я люблю Світязь", де більше розваг: гірки, батути, настільний теніс, тири та різноманітні атракціони для дітей. Де-не-де є майданчики для гри у пляжний волейбол. Л

Любителі активного відпочинку можуть орендувати човник або катамаран, скористатися пропозиціями поснорклити з акваскутером, отримати урок дайвінгу чи дізнатися щось нове й помилуватися неймовірною тутешньою природою на екскурсії. На кожній ділянці пляжу є кафе, закусочні, а пляжем нерідко проходять продавці вареної кукурудзи, пиріжків і пончиків.

Уздовж дороги, що відділяє набережну від першої лінії, до ваших послуг велика кількість магазинчиків, торік відкрили супермаркет. Також є невеличкий базарчик, де можна купити все, що може знадобитися на пляжі. А ще цей пляж запам’ятається вам шикарними заходами сонця, світило тут ввечері пірнає в дзеркальну гладінь озера.

Пляж пансіонату "Шацькі озера"

Він розташований, як і "Куточок рибалки", на озері Світязь в урочищі Гушове. До пляжу від парковки треба буде пройтись 5-7 хвилин пішки. Біля парковки є продуктові магазини та базарчик із сувенірами й пляжними дрібничками. На території пансіонату розташований ресторан та кафе на межі з пляжем.

Пляж санаторію широкий, чистий, 300 метрів завдовжки, з жовтим піском. Глибина наростає повільно, тож можна порекомендувати цей пляж батькам з маленькими дітьми. Є лавки, роздягалки, парасольки, урни для сміття, можна орендувати лежак.

Фото: Пляж пансіонату "Шацькі озера" (Ганна Дубовська)

Пейзаж з цього пляжу відкривається симпатичний: видніються зелені острівці, на мілководді подекуди лежать валуни, з якими обожнюють фотографуватися відпочивальники. Сонце тут сідає збоку за дерева.

Щодо розваг: можна орендувати катамаран, човен, неподалік розташований парк активного відпочинку "База верхолаза" (мотузковий парк, прокат байдарок, велосипедів, велокартинг, снукбол).

Фото: Зонтик на пляжі пансіонату (Ганна Дубовська)

Пляжі урочища Гряда

Знаходяться на озері Світязь, їхня загальна довжина – 3 кілометри. Хоча берегова лінія й забудована базами відпочинку, пляжі доступні для всіх. Найбільш доглянутий, хоча й невеличкий, з новими лавочками, парасольками, роздягалками та вишкою з рятувальником – центральний.

Тут є атракціони, можна орендувати човен або катамаран. Пляжем ходять продавці пиріжків та інших наїдків. В самому урочищі немало кафе, є дискотеки, базарчики, різноманітні атракціони.

Фото: Пляж урочища Гряда (Ганна Дубовська)

Пляжі урочища Гряда чисті. Центральний – піщаний, на решті пісок перемежається з трав’яним покривом. Пляжі вузькі через забудову узбережжя базами відпочинку першої лінії: пройти на пляжі можна вуличками між базами. Вхід у воду положистий, глибина наростає повільно.

З плюсів: на пляжах багато тінистих дерев, до берега підпливають лебеді, сподіваючись, що туристи їх погодують.

Пляжі на озері Пісочне

Озеро Пісочне - невелике, але відоме найбільшою прозорістю води серед Шацьких озер, оточене лісами.

Пляж санаторію "Лісова пісня" широкий, чистий, з жовтим піском, але не дуже довгий – 200 метрів. Вхід у воду положистий, але глибина наростає досить швидко. На пляжі є парасольки, лавки, лежаки, дитячий майданчик, туалет, урни для сміття.

Торік санаторний пляж відгородили для користування тільки відпочивальників "Лісової пісні". Тому для тих, хто оселився в приватному секторі біля озера, доступний пляж за 5 хвилин ходьби від санаторного. Цей - напівдикий пляж вузький, піщаний.

Фото: Пляжі на озері Пісочне з лавочками (Ганна Дубовська)

Можна розміститися на орендованому лежаку під соснами, бо на підстилці буде не дуже комфортно через коріння дерев, яке виступає з-під землі. Пляж невеликий, тож на ньому лише одна роздягалка. Лавок та урн для сміття немає. Нерідко проходять продавці пончиків, пиріжків, вареної кукурудзи та сосисок у тісті.

Розваги: можна орендувати катамаран або човен, є надувні гірки.

Пляж на озері Чорне Велике (селище Шацьк)

Озеро Чорне Велике є домашнім озером Шацька і має досить скромні розміри. Також воно неглибоке, тому дуже добре прогрівається влітку.

Фото: Пляж на озері Чорне Велике (Ганна Дубовська)

Пляж тут невеликий, здебільшого має трав’яний покрив, хоча є й піщана ділянка. Є лавки, роздягалка, кілька дерев’яних альтанок зі столиками, туалет, урни для сміття.

На березі багато тінистих дерев. Дно положисте, глибина наростає досить швидко. Поруч немає кафе, барів і магазинів. Місце дещо дике, але чисте, тихе та приємне.

Ціни на житло: від бюджетного кемпінгу до комфортних номерів

Відео: Інфраструктура та ціни на Шацьких озерах (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Шацькі озера чекають і на людей з невеликим бюджетом, і на досить заможних. Найдешевше житло – це кемпінги та наметові містечка, де можна розміститися від 40 грн. У приватному секторі можна зняти койко-місце від 125 грн/доба.

Якщо вас цікавить житло середнього сегмента, то готуйтеся віддати від 400 грн за добу за номер "економ" на двох у міні-готелі, садибі чи гостьовому домі.

Для тих, хто хоче оселитися на базі відпочинку з великою територією, басейном і рестораном, ціни стартують від 1200 грн/доба за двомісний "стандарт".

Ціни на розваги: як врізноманітнити відпочинок

Якщо ви любите активний відпочинок, вас може зацікавити оренда катамарана (150 грн/година, а човен можна взяти на цілий день за 200 грн. Також пропонують екскурсії тривалістю у 3,5-4 години, залежно від обраного транспорту (авто, байдарки, човни, велосипеди, позашляховики) та маршруту, ціна може варіюватися від 200 до 400 грн.

Ціни на продукти та харчування в кафе не захмарні. Наприклад, у пляжних кафе ціни на піцу стартують від 70 грн, а поїсти борщу чи супу в кафе можна за 40 грн.

Неодмінно відкрийте для себе чарівний світ Шацьких озер! Відпочинок тут не схожий на морський, але не менш цікавий та корисний.

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