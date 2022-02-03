Перший мільйон. Як українські аеропорти відновлюються після пандемії

Пасажиропотік аеропортів України у 2021 році склав 16,221 млн людей, повідомляє Центр транспортних стратегій Cfts.org.ua.

За даними ЦТС, це майже вдвічі більше, ніж у кризовому 2020 році (+87%), але все ще суттєво нижче за показник 2019 року, коли було обслужено рекордні 24,3 млн осіб.

Минулого року, як і 2019-го, п'ять аеропортів перетнули позначку в мільйон пасажирів.

Порівняння було проведено за період з 2019 року, оскільки у 2020 році через пандемію призупинилося авіасполучення, і багато аеропортів повноцінно розпочали роботу набагато пізніше.

Повідомляється також, що в п'ятірці лідерів відбулися зміни: друге місце посів Львів, потіснивши другий рік поспіль "Жуляни".

Фото: Пасажиропотік аеропортів України у 2021 році (cfts.org.ua)

На шостому місці впевнено закріпилося Запоріжжя, випередивши свого географічного "сусіда", аеропорт Дніпра, з відривом у два рази.

У Запоріжжі та Миколаєві аеропорти, які зуміли минулого року перевершити показники "доковідного" 2019 року. При цьому аеропорт Ужгорода у 2019 році майже не працював.

У регіональних аеропортах Харкова, Львова та Одеси зросла динаміка у відновленні трафіку.

Нагадаємо, раніше ми писали, які аеропорти Європи виявилися найбільш завантаженими.