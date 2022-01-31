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37 мільйонів пасажирів. Які аеропорти Європи виявилися найбільш завантаженими

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Понеділок 31 січня 2022 16:15
37 мільйонів пасажирів. Які аеропорти Європи виявилися найбільш завантаженими Фото: Новий аеропорт у Стамбулі (unsplash.com/ralevision.co)
Автор: Євгенія Тугушева

Рейтинг очолили повітряні ворота Стамбула, де за минулий рік прийняли найбільше пасажирів

У міжнародній Раді аеропортів Airports Council International склали рейтинг найбільш завантажених аеропортів у Європі. Про це повідомляється на офіційному сайті Ради.

Так, згідно з опублікованими даними звіту лідером виявився новий аеропорт у Стамбулі. 2021 року він обслужив майже 37 мільйонів пасажирів.

На другому розташувався московський аеропорт Шереметьєво (30, 943, 456), на третьому — аеропорт імені Шарля де Голля в Парижі (26,201,698).

До десятки також увійшли аеропорт "Схіпхол" в Амстердамі, аеропорт "Домодєдово" в Москві, аеропорт Сабіха Гекчен у Стамбулі, аеропорт у Франкфурті, Мадриді, Анталії та Лондоні.

Рейтинг найбільш завантажених аеропортів у Європі

37 мільйонів пасажирів. Які аеропорти Європи виявилися найбільш завантаженимиФото: Які аеропорти Європи найзавантаженіші (інфографіка РБК-Україна)

Міжнародний аеропорт Стамбул (тур. İstanbul Havalimanı), Новий або Третій аеропорт — міжнародний аеропорт, у районі Арнавуткей на території європейської частини Стамбула у Туреччині. Знаходиться на відстані 35 кілометрів від центру міста. Було відкрито 29 жовтня 2018 року.

Зазначимо, аеропорт Стамбула нещодавно змушений був тимчасово закритися через сильний снігопад, що накрив місто. Через негоду відклали сотні рейсів, зокрема кілька перельотів в Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі прогнозують стрімке зростання подорожей у 2022 році.

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