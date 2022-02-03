Первый миллион. Как украинские аэропорты восстанавливаются после пандемии

Пассажиропоток аэропортов Украины в 2021 году составил 16,221 млн человек, сообщает Центр транспортных стратегий Cfts.org.ua.

По данным ЦТС, это почти в два раза больше, чем в кризисном 2020 году (+87%), но все еще существенно ниже показателя 2019 года, когда были обслужены рекордные 24,3 млн человек.

В прошлом году, как и в 2019-м, пять аэропортов пересекли отметку в миллион пассажиров.

Сравнение было проведено за период с 2019 года, поскольку в 2020 году из-за пандемии приостановилось авиасообщение, и многие аэропорты полноценно начали работу намного позже.

Сообщается также, что в пятерке лидеров произошли изменения: второе место занял Львов, потеснив занимавшего это место второй год подряд "Жуляны".

Фото: Пассажиропоток аэропортов Украины в 2021 году (cfts.org.ua)

На шестом месте уверенно закрепилось Запорожье, опередив своего географического "соседа", аэропорт Днепра, с отрывом в два раза.

В Запорожье и Николаеве аэропорты, которые сумели в прошлом году превзойти показатели "доковидного" 2019 года. При этом аэропорт Ужгорода в 2019 году почти не работал.

В региональных аэропортах Харькова, Львова и Одессы выросла динамика в восстановления трафика.

Напомним, ранее мы писали, какие аэропорты Европы оказались самыми загруженными.