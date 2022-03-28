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З перших годин війни. З'явився віртуальний музей про агресію РФ із експонатами для продажу

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Понеділок 28 березня 2022 17:35
З перших годин війни. З'явився віртуальний музей про агресію РФ із експонатами для продажу Фото: Роботи у віртуальному музеї (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Колекцію у вигляді криптографічних токенів створили українські художники

В Україні створили віртуальний музей війни Росії в Україні з експонатами, які демонструють російські військові злочини щодо українців з перших годин вторгнення.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на пост у Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

У проекті поєднали блокчейн-технологію, мистецтво і фіксацію історичних фактів. У першому такому музеї експонати - цифрові, у вигляді криптографічних токенів (NFT).

Придбати експонати може будь-хто. Отримані кошти від продажу творів будуть перераховані на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарні потреби для України.

Для покупки потрібно перейти у віртуальний музей за посиланням.

Перша частина колекції цифрових експонатів міститиме твори українських художників. У наступні випуски увійдуть твори художників з усього світу - їх відберуть світові дизайнери і художники. Серед відомих імен-Стефан Загмастер, Девід Карсон, Даніель Ашрам.

З перших годин війни. З'явився віртуальний музей про агресію РФ із експонатами для продажуФото: Скріншот із сторінки віртуального музею (скріншот РБК-Україна)

Проект спільно запустили Мінцифра і українське блокчейн-співтовариство, щоб розповісти світу про військові злочини Росії проти України.

Нагадаємо, ми писали про те, що в Україні створили спеціальний рахунок, щоб зберегти культурні цінності від війни.

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