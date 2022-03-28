С первых часов войны. Появился виртуальный музей об агрессии РФ с экспонатами для продажи
Коллекцию в виде криптографических токенов создали украинские художники
В Украине создали виртуальный музей войны России в Украине с экспонатами, которые демонстрируют российские военные преступления в отношении украинцев с первых часов вторжения.
Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на пост в Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
В проекте соединили блокчейн-технологию, искусство и фиксацию исторических фактов. В первом таком музее экспонаты – цифровые, в виде криптографических токенов (NFT).
Приобрести экспонаты может любой желающий. Полученные средства от продажи произведений будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарные нужды для Украины.
Для покупки нужно перейти в виртуальный музей по ссылке.
Первая часть коллекции цифровых экспонатов будет содержать произведения украинских художников. В следующие выпуски войдут произведения художников со всего мира – их отберут мировые дизайнеры и художники. Среди известных имен - Стефан Загмастер, Дэвид Карсон, Даниэль Ашрам.
Фото: Скриншот со страницы виртуального музея (скриншот РБК-Украина)
Проект совместно запустили Минцифра и украинское блокчейн-сообщество, чтобы рассказать миру о военных преступлениях России против Украины.
Напомним, мы писали о том, что в Украине создали специальный счет, чтобы сохранить культурные ценности от войны.