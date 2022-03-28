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С первых часов войны. Появился виртуальный музей об агрессии РФ с экспонатами для продажи

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 17:35
С первых часов войны. Появился виртуальный музей об агрессии РФ с экспонатами для продажи Фото: Работы в виртуальном музее (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Коллекцию в виде криптографических токенов создали украинские художники

В Украине создали виртуальный музей войны России в Украине с экспонатами, которые демонстрируют российские военные преступления в отношении украинцев с первых часов вторжения.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на пост в Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В проекте соединили блокчейн-технологию, искусство и фиксацию исторических фактов. В первом таком музее экспонаты – цифровые, в виде криптографических токенов (NFT).

Приобрести экспонаты может любой желающий. Полученные средства от продажи произведений будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарные нужды для Украины.

Для покупки нужно перейти в виртуальный музей по ссылке.

Первая часть коллекции цифровых экспонатов будет содержать произведения украинских художников. В следующие выпуски войдут произведения художников со всего мира – их отберут мировые дизайнеры и художники. Среди известных имен - Стефан Загмастер, Дэвид Карсон, Даниэль Ашрам.

С первых часов войны. Появился виртуальный музей об агрессии РФ с экспонатами для продажиФото: Скриншот со страницы виртуального музея (скриншот РБК-Украина)

Проект совместно запустили Минцифра и украинское блокчейн-сообщество, чтобы рассказать миру о военных преступлениях России против Украины.

Напомним, мы писали о том, что в Украине создали специальный счет, чтобы сохранить культурные ценности от войны.

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