Перешліть друзям за кордоном. Як іноземці можуть допомогти Україні: офіційні рахунки

Іноземці з різних країн світу засуджують російську агресію та висловлюють підтримку українцям після нападу Росії на Україну. Наразі усі охочі іноземці можуть долучитися підтримати Україну.

Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як зазначили в пресслужбі, таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708.

Рахунок створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що іноземці по всьому світу пропонують допомогу українцям.