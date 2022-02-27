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Перешлите друзьям за границей. Как иностранцы могут помочь Украине: официальные счета

Автор: Travel

Как из-за рубежа переслать деньги в помощь нашей стране во время войны с Россией

Иностранцы из разных стран мира осуждают российскую агрессию и выражают поддержку украинцам после нападения России на Украину. Сейчас все желающие иностранцы могут поддержать Украину.

Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708.

Счет создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.

Напомним, ранее мы писали, что иностранцы по всему миру предлагают помощь украинцам.

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Национальный банк УкраиныУкраина