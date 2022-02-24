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Житло безкоштовно. Іноземці по всьому світу пропонують допомогу українцям

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Четвер 24 лютого 2022 17:54
Житло безкоштовно. Іноземці по всьому світу пропонують допомогу українцям Фото: Киев (unsplash.com)
Автор: Travel, Катерина Гончарова

У социальніх мережах іноземці пропонують свою допомогу

Під час нападу Росії на Україну іноземці в різних країнах у соціальних мережах публікують свої контактні дані та пропонують свою допомогу українцям.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

З Грузії, Азербайджану, Туреччини дають свої контактні дані та пропонують допомогу з житлом. Тако пропонують допомогу в організації переїзду, особливо жінкам з дітьми.

Також допомогу організовують українці, які живуть за кордоном. А для туристів, які опинилися в цей момент у відпустці, на місці безкоштовно допомагають гіди.

Житло безкоштовно. Іноземці по всьому світу пропонують допомогу українцямЖитло безкоштовно. Іноземці по всьому світу пропонують допомогу українцям

Житло безкоштовно. Іноземці по всьому світу пропонують допомогу українцям

Житло безкоштовно. Іноземці по всьому світу пропонують допомогу українцям

Раніше ми писали, іноземці по всьому світу масово висловлюють підтримку українцям.

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