Житло безкоштовно. Іноземці по всьому світу пропонують допомогу українцям

У социальніх мережах іноземці пропонують свою допомогу

Під час нападу Росії на Україну іноземці в різних країнах у соціальних мережах публікують свої контактні дані та пропонують свою допомогу українцям.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

З Грузії, Азербайджану, Туреччини дають свої контактні дані та пропонують допомогу з житлом. Тако пропонують допомогу в організації переїзду, особливо жінкам з дітьми.

Також допомогу організовують українці, які живуть за кордоном. А для туристів, які опинилися в цей момент у відпустці, на місці безкоштовно допомагають гіди.

Раніше ми писали, іноземці по всьому світу масово висловлюють підтримку українцям.