Перед зимовим сезоном у Європі ростуть темпи COVID. Куди настійно не рекомендують їхати туристам

У яких країнах за останній тиждень зріс рівень інфікування

Незадовго до зимових канікул ситуація з COVID-19 в країнах Європейського Союзу почала погіршуватися. Це доставляє незручності тим, хто планує поїздку в іншу державу, повідомляє Schengenvisainfo.com.

Останнє оновлення карт від Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC) показало, що в декількох країнах за останні сім днів був зареєстрований високий рівень інфікування. Це говорить про те, що варто уникати поїздок в ці країни без крайньої потреби, пише видання.

В які країни ЄС не радять їхати туристам через ситуацію з COVID

За даними Агентства охорони здоров'я ЄС, велика частина країн Євросоюзу - Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Естонія, Ірландія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія - в цей час належать до категорії "темно-червоних" країн.

Як повідомляє SchengenVisaInfo.com, таку класифікацію провели на підставі того факту, що у всіх цих регіонах було виявлено понад 500 випадків зараження на 100 000 жителів за останні пару тижнів.

Згідно з даними, наданими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), з усіх країн, занесених до "темно-червоного" списку, найвищий рівень захворюваності - в Румунії, Австрії та Болгарії. Станом на 5 листопада, Румунія повідомила про 10 196 нових випадків зараження COVID-19, за нею слідують Австрія з 4962 новими випадками та Болгарія з 5863 новими випадками відповідно.

Фото: Рівень захворюваності в країнах Євросоюзу (скріншот з сайту Schengenvisainfo.com)

"Беручи до уваги підвищений рівень інфікування у всіх вищезгаданих країнах, включених до "темно-червоного" списку, Агентство настійно не рекомендує здійснювати поїздки в ці регіони. Особливо тим особам, які не пройшли повну імунізацію або не вилікувалися від вірусу", — йдеться в новині.

Крім згаданих вище країн, епідеміологічна ситуація також погіршилася в Чехії, оскільки половина її території тепер "пофарбована" в темно-червоний колір. В оновленні карт минулого тижня ситуація в країні була значно стабільнішою.

Більш того, Німеччина вже кілька тижнів позначається червоним кольором. Однак два її регіони - Саксонія і Тюрінгія - були недавно додані до "темно-червоного" списку. Це означає, що поїздки в особливо в ці два регіони вкрай не вітаються. Також більша частина Польщі в цей час пофарбована в "червоний" колір, на відміну від минулого тижня, коли деякі з її регіонів були частиною "помаранчевого" списку.

Раніше ми вже повідомляли, що на початку листопада цього року в ЄС визначили 7 країн, небезпечних для подорожей. Тоді в список потрапили:

Болгарія;

Хорватія;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Румунія;

Словенія;

Італія, Іспанія і Франція. Куди їхати безпечно

Ісландія, Норвегія, Швеція та Фінляндія також належать до "червоної" категорії, оскільки там зареєстрували понад 200 випадків на 100 000 жителів за останні 14 днів.

"Подорожувати по цих місцях не так небезпечно, як по "темно-червоним" країнам. Проте всім рекомендується мати при собі необхідні для в'їзду документи та дотримуватися обережності під час поїздки", — наголошується в повідомленні.

З іншого боку, за тиждень ситуація з COVID-19 практично не погіршилася в Італії, Франції та Португалії. Ці три країни - найбезпечніші напрямки для подорожей на цей момент, стверджується на сайті.

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