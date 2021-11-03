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Відвідування вкрай не рекомендуються. Названо сім найнебезпечніших країн Європи дял поїздок у листопаді

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Середа 03 листопада 2021 07:55
Відвідування вкрай не рекомендуються. Названо сім найнебезпечніших країн Європи дял поїздок у листопаді Фото: Пам'ятки в Ризі, Латвія (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Де найвищий ризик COVID-19 для туристів

Список регіонів Європи, які безпечні для подорожей в листопаді, звужується. Згідно з останніми даними із захворюваності з COVID, 7 європейських країн вже потрапили в перелік територій, куди Агентство охорони здоров'я ЄС не рекомендує поїздки, повідомляє schengenvisainfo.com

Різке погіршення ситуації із захворюваністю в ЄС простежується на оновлених картах COVID-19 Європейського центру профілактики і контролю захворювань (ECDC).

Які країни потрапили в категорію високого ризику і кому вкрай не рекомендується відвідувати ці регіони – в матеріалі РБК-Україна.

Найвища захворюваність - вже в 11 країнах Європи

Деякі країни, за даними ECDC, виявили понад 500 позитивних випадків зараження коронавірусом на 100 тисяч жителів за останні пару тижнів. Тому вони тепер класифікуються як "темно-червоні", що видно на опублікованій карті.

Відвідування вкрай не рекомендуються. Названо сім найнебезпечніших країн Європи дял поїздок у листопадіФото: Карта захворюваності COVID в Європі (ecdc.europa.eu)

У список країн ЄС з найшвидшим поширенням коронавірусної інфекції потрапили:

  1. Болгарія
  2. Хорватія
  3. Естонія
  4. Латвія
  5. Литва
  6. Румунія
  7. Словенія

До слова, найбільше зростання інфікувань за добу 1 листопада, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, виявили у Румунії - 12 474 нових випадків коронавірусу. На другому місці – Болгарія - там повідомили про 5178 нових випадків зараження. Інші країни передали для статистики менші цифри:

  • Хорватія - 4392;
  • Литва - 3303;
  • Словенія - 2632;
  • Латвія - 2758;
  • Естонія - 1679.

Відзначається, що в темно-червоний список включені також половина регіонів таких країн: Греції, Бельгії, Словаччини, Ірландії.

Відвідування вкрай не рекомендуються. Названо сім найнебезпечніших країн Європи дял поїздок у листопадіФото: Половина регіонів Греції - в "темно-червоній" категорії (unsplash.com/dimitris-kiriakakis)

Що потрібно знати про "темно-червоні" країни туристам

Агентство охорони здоров'я ЄС запропонувало обмежити всі поїздки в одну з цих країн, щоб зупинити подальше поширення вірусу.

Поїздки в країни "темно-червоного" кольору вкрай не рекомендуються для всіх мандрівників. Але особливо для тих, хто не був повністю вакцинований або не перехворів.

При подорожах із зазначених країн також варто вивчити правила в'їзду в інші держави ЄС, оскільки в їх відношенні можуть застосовуватися суворі обмеження для регіонів з високими темпами поширення коронавірусу.

Відвідування вкрай не рекомендуються. Названо сім найнебезпечніших країн Європи дял поїздок у листопадіФото: У Бельгії - теж високі темпи захворюваності (unsplash.com/roman-wimmers)

Обмеження на поїздки з "темно-червоних" країн не застосовуються для вакцинованих або видужалих мандрівників. В окремих випадках від них можуть вимагати пред'явити негативний результат тесту і заповнити реєстраційну форму.

Нагадаємо, ми писали, що туристів обнадіяли щодо нових нових умов в'їзду до країн ЄС.

Також ми розповідали, що у Греції оголосили про плани приймати туристів в будь-який сезон.

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