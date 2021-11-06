Перед зимним сезоном в Европе растут темпы COVID. Куда настоятельно не рекомендуют ехать туристам

В каких странах за последнюю неделю вырос уровень инфицирования

Незадолго до зимних каникул ситуация с COVID-19 в странах Европейского Союза начала ухудшаться. Это доставляет неудобства тем, кто планирует поездку в другое государство, сообщает Schengenvisainfo.com.

Последнее обновление карт от Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) показало, что в нескольких странах за последние семь дней был зарегистрирован высокий уровень инфицирования. Это говорит о том, что стоит избегать поездок в эти страны без крайней необходимости, пишет издание.

В какие страны ЕС не советуют ехать туристам из-за ситуации с COVID

По данным Агентства здравоохранения ЕС, большая часть стран Евросоюза - Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Эстония, Ирландия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения - в настоящее время относятся к категории "темно-красных" стран.

Как сообщает SchengenVisaInfo.com, такую классификацию провели на основании того факта, что во всех этих регионах было выявлено более 500 случаев заражения на 100 000 жителей за последние пару недель.

Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), из всех стран, занесенных в "темно-красный" список, самый высокий уровень заболеваемости - в Румынии, Австрии и Болгарии. По состоянию на 5 ноября, Румыния сообщила о 10 196 новых случаях заражения COVID-19, за ней следуют Австрия с 4962 новыми случаями и Болгария с 5863 новыми случаями соответственно.

Фото: Уровень заболеваемости в странах Евросоюза (скриншот с сайта Schengenvisainfo.com)

"Принимая во внимание повышенный уровень инфицирования во всех вышеупомянутых странах, включенных в "темно-красный" список, Агентство настоятельно не рекомендует совершать поездки в эти регионы. Особенно тем лицам, которые не прошли полную иммунизацию или не излечились от вируса", — говорится в новости.

Помимо упомянутых выше стран, эпидемиологическая ситуация также ухудшилась в Чехии, поскольку половина ее территории теперь "окрашена" в темно-красный цвет. В обновлении карт на прошлой неделе ситуация в стране была значительно более стабильной.

Более того, Германия уже несколько недель обозначается красным цветом. Однако два ее региона - Саксония и Тюрингия - были недавно добавлены в "темно-красный" список. Это означает, что поездки в особенно в эти два региона крайне не приветствуются. Также большая часть Польши в настоящее время окрашена в "красный" цвет, в отличие от прошлой недели, когда некоторые из ее регионов были частью "оранжевого" списка.

Ранее мы уже сообщали, что в начале ноября этого года в ЕС определили 7 стран, небезопасных для путешествий. Тогда в список попали:

Болгария;

Хорватия;

Эстония;

Латвия;

Литва;

Румыния;

Словения;

Италия, Испания и Франция. Куда ехать безопасно

Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия также относятся к "красной" категории, поскольку там зарегистрировали более 200 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

"Путешествовать по этим местам не так опасно, как по "темно-красным" странам. Тем не менее всем рекомендуется иметь при себе необходимые для въезда документы и соблюдать осторожность во время поездки", — отмечается в сообщении.

С другой стороны, за неделю ситуация с COVID-19 практически не ухудшилась в Италии, Франции и Португалии. Эти три страны - самые безопасные направления для путешествий на данный момент, утверждается на сайте.

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