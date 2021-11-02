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Середньовічні фортеці, терми і церкви: у скільки обійдеться осінній вікенд у Будапешті

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Вівторок 02 листопада 2021 13:20
Середньовічні фортеці, терми і церкви: у скільки обійдеться осінній вікенд у Будапешті Фото: Рибальський бастіон в Будапешті (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Кращі локації столиці Угорщини для подорожі на вікенд

Угорщина стає доступнішою для українських туристів - з 2 листопада поновлюється рух ще одного потягу - з Мукачева до Будапешта. Міжнародний поїзд вирушатиме щодня, повідомили в "Укралізниці".

Маршрут поїзда проходить через Чоп і Захонь. Час у дорозі становить від 6 годин. До столиці Угорщини щодня курсує також міжнародний поїзд Київ - Відень із зупинкою в Будапешті. Квитки для поїздки можна придбати тільки в касах залізничних вокзалів.

На кордоні з Угорщиною українським пасажирам потрібно пред'явити сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, дійсний 72 години. Без обмежень можуть в'їжджати діти до 18 років.

Що подивитися в Будапешті: знакові локації міста

Столиця Угорщини приваблює туристів великою кількістю пам'яток і невисокими цінами. Ззавичай в Будапешт вирушають на вікенд, розповів в коментарі РБК-Україна туристичний гід компанії Adriatic Travel Володимир Гайдук.

Середньовічні фортеці, терми і церкви: у скільки обійдеться осінній вікенд у БудапештіФото: Парламент у Будапешті (pixabay.com)

Він назвав сім "топових" локацій міста, які варто побачити туристам:

  1. Парламент. Це візитка міста, є найбільш впізнаваною і найбільшою спорудою Угорщини.
  2. Рибальський бастіон - це архітектурний комплекс в неоготичному стилі. Фортеця отримала свою назву завдяки тому, що там колись знаходився рибний базар.
  3. Гора Геллерт. На її вершині знаходиться цитадель, з якої відкривається краєвид на обидва береги Дунаю. Свою назву локація отримала від імені католицького святого, якого з цієї гори скинули язичники.
  4. Площа Героїв. Вона знаходиться на центральному проспекті Андраші. На площі встановлено кілька пам'ятників, серед них кінні скульптури вождів 7 племен, які об'єднали державу.
  5. Купальні Сечені. Це величезний комплекс гарячих термальних джерел, який складається з 16 басейнів і є найбільшим спа-центром в Угорщині та Європі. Столітня споруда нагадує палац, а після реновації в 2007 році відповідає всім сучасним вимогам з оздоровлення.
  6. Будайська фортеця резиденція угорських королів на вершині пагорба біля берега Дунаю. Крім пишної архітектури туристи можуть насолодитися панорамним краєвидом на місто.
  7. Церква Матяша у складі Будайського замку. Одна з найкрасивіших споруд Будапешта – в готичному стилі. Церква була побудована в 14 столітті, а реконструйована в кінці 19 століття.

Середньовічні фортеці, терми і церкви: у скільки обійдеться осінній вікенд у Будапешті

Фото: Будайський замок у Будапешті (pixabay.com)

Ще однією "топовою" локацією Будапешта, яку варто побачити під час поїздки, експерт називає набережну Дунаю.

Ціни в Будапешті: кава і транспорт за 1 євро

Провести вікенд в європейській столиці - цілком по кишені більшості туристів.

Ціни в Будапешті зовсім невисокі, зазначає Володимир Гайдук. Він перераховує ціни на основні пункти в списку туристичних витрат. Курс- 300 угорських форинтів за 1 євро.

Кава - 320 форинтів, пляшка води – 115 форинтів, пиво – 500 форинтів, а вино-1500. При цьому вечеря в ресторані обійдеться близько 9000 форинтів за двох, а у фастфуді – 1750.

У магазинах Будапешта ціни на продукти сьогодні такі:

  • хліб - 120 форинтів;
  • яблука - 440 форинтів;
  • апельсини - 500 форинтів;
  • картопля - 270 форинтів;
  • ковбаса - 2800 форинтів;
  • сир - 1200.

Громадський транспорт обійдеться в 350 форинтів за одноразовий проїзд, таксі - 700 форинтів за посадку і 300 – за кожен кілометр. Літр бензину - 395 форинтів. А проживання в 3-зірковому готелі за ніч на двох – 24000 форинтів (80 євро).

Середньовічні фортеці, терми і церкви: у скільки обійдеться осінній вікенд у БудапештіФото: Одна з найпопулярніших локацій - Рибальський бастіон (pixabay.com)

До слова, ціни не дуже відрізняються від українських - тому Будапешт однозначно варто включити в список міст для подорожі на вихідні.

Нагадаємо, ми писали, в які країни українці можуть вирушити залізницею цієї осені.

Також ми розповідали про поїзди, якими можна вирушити в Польщу у листопаді.

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