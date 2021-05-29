Перед початком сезону: українцям повідомили важливі деталі про в'їзд до Хорватії

Коли почнеться новий період відпочинку в популярній країні

Хорватія - один з перших європейських напрямків, які скасували більшість обмежувальних заходів після рішення відкритися для туристів з ЄС, США та інших. До Хорватії в новому сезоні відпусток можна їхати й українським туристам.

Всім іноземним мандрівникам дозволено в'їзд до Хорватії за умови, що вони мають свідоцтво про вакцинацію або нададуть негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Замість цього також підійде довідка про те, що турист вилікувався від коронавірусної інфекції.

Ситуація з COVID і вакцинацією в Хорватії

Тепер можливість дістатися до Хорватії залежить від обмежень на поїздки та правил окремих країн, повідомляє SchengenVisaInfo.com. Значну частину доходів країни становить туризм.

Хорватія різко завершила сезон минулого року через сплеск COVID на курортах.

Видання цитує заяву міністра туризму Хорватії Ніколи Брянца: він зазначив, що аби уникнути повторення торішньої ситуації, треба дотримуватися всіх заходів безпеки, адже у 2020 році відвідувачі ігнорували правила соціальної дистанції на пляжах і в барах, що призвело до стрімкого збільшення випадків COVID-19.

Фото: Загреб, Хорватія (pixabay.com)

Один з піків захворюваності COVID в Хорватії стався в грудні 2020 року: тоді в країні реєстрували по 3-4 тисячі хворих на добу. Пізніше ситуація покращилася, а у квітні 2021-го цифри знову зросли: реєстрували близько 2-3 тисяч хворих щодня. Сьогодні, як стверджується в офіційних даних, ситуація із захворюваністю стабільна: кожен день виявляють не більше 300-400 випадків на день.

За даними One World Data, станом на кінець травня повну вакцинацію в країні пройшли 424 тисячі людей, що становить 10,4% населення Хорватії. Згідно із заявами влади, в країні активними темпами триває вакцинація співробітників туристичної сфери.

Правила в'їзду в Хорватію: що потрібно знати

Напередодні на деяких сайтах стали з'являтися повідомлення про те, що Хорватія нібито поки закрита для туристів. Проте в цей же час представники багатьох туристичних фірм продовжували їздити в інформаційні тури в цю країну.

Українські туристи вже теж налаштувалися на відпочинок в Хорватії, і попит на тури в цю країну вже помітний, каже у коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

Фото: Багато турів до Хорватії вже розпродані, відзначають в туркомпаніях (pixabay.com)

"Попит на Хорватію є - вже багато турів розпродано. Хорватія - це країна, яка майже завжди сама продається (не вимагає реклами - ред.). Зараз там ще трохи прохолодно, але сезон точно стартує з початку червня",- підкреслює експерт.

Про те, що країна готова приймати туристів, говорять і у відповідь на запит РБК-Україна в консульському відділі Посольства України в Республіці Хорватія.

"Інформуємо, що Хорватія не є закритою для туристів. Штаб цивільного захисту Республіки Хорватія кожні два тижні приймає нове або продовжує чинне рішення про умови в'їзду в країну, в залежності від епідемічної ситуації в Хорватії й у світі.

Зокрема, згідно з пунктом 8 рішення штабу цивільного захисту РХ дозволено в'їзд в країну особам, які подорожують з туристичною метою за наявності документального підтвердження про сплату готелю/апартаментів, або підтвердження про власність житла або яхти в Хорватії", — пояснили у відомстві.

Фото: До Хорватії можна їхати на основі одного з документів, що підтверджують здоров'я (pixabay.com)

Правила карантину можуть оновитися до початку літа

У посольстві додали, що існує також перелік документів, один з яких потрібно пред'явити черговому епідеміологу на в'їзді до Хорватії для доказу, що турист не хворіє на COVID (ПЛР-тест, тест на антиген), або вже перехворів, або вакцинований двома дозами вакцини, які визнає ЄС. Така інформація доступна на інформаційних сторінках Посольства, а також на сторінці МВС Хорватії.

"Чергове рішення (про карантинні заходи - ред.) очікується до 31 травня, але воно швидше стосуватимуться відкриття ресторанів і кафе у Хорватії, дозволу на збір більшої кількості осіб. Адже туристам вже дозволений в'їзд і надана можливість вибрати зручний документ для підтвердження стану свого здоров'я", — зазначили РБК-Україна в консульському відділі Посольства.

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