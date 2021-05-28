Атаки комах та пляжі без зручностей: туристам розкрили "зворотній бік" відпочинку на курортних островах

У більшості випадків на Сейшелах заощадити не вийде

Сейшели не так давно відкрилися для туристів із практично всіх країн світу. Темпи вакцинації в цій африканській країні побили рекорди в регіоні - обидва щеплення отримали 63% місцевого населення. Це дозволило запрошувати іноземців на острови з преміальним відпочинком.

Сьогодні українські туристичні компанії пропонують тури на сейшельські курорти за ціною Мальдів - від 75 тисяч гривень за двох, адже для поїздки достатньо пред'явити тільки негативний ПЛР-тест на COVID.

Втім, крім яскравих вражень від мальовничої природи, мандрівники зіштовхуються з неприємними особливостями курортів.

Високі ціни і незручні пляжі

Витрати на відпочинок на Сейшелах купівлею туру не закінчуються. Вся туристична інфраструктура на островах дуже дорога, повідомляють в туристичному блозі Evoyage.

Фото: Ціни на Сейшелах для туристів - скрізь завищені (booking.com)

"Крім житла, всі послуги для туриста завищені в ціні. Наприклад транспорт або ціни на вхід в парки. Тут не діє правило - вийшов з готелю, і все в п'ять разів дешевше. Дорого - як в готелі 5 зірок, так і в зубожілому кафе біля дороги. Так що заощадити не вийде", - попереджають туристів.

Пляжі на Сейшелах - громадські, тому на усамітнення туристам розраховувати не варто.

"Це нормально, що ви будете жити в 5-зірковому готелі на першій лінії за 300-500 доларів на добу, але при цьому на вашому пляжі будуть бігати місцеві і грати у футбол", - ділиться досвідом блогер.

Крім того, хороший пляж є не у всіх готелях. Навіть в дуже дорогому місці можуть бути водорості і вода кольору болота.

"Звичайно, можна взяти машину і поїхати на сусідній красивий пляж, але будьте готові: зручностей немає. Ні туалетів, ні лежаків, ні кафе", - відзначають особливості інфраструктури на курортах.

Фото: Пляжі на Сейшелах - громадські (booking.com)

Також на Сейшелах є небезпечні пляжі, на яких стоїть табличка "купатися заборонено". У таких місцях все одно знаходяться туристи, які купаються. Слід враховувати, що хвилі там дуже сильні, а рятувальників немає.

Транспорт і дороги

Острови Сейшел приваблюють туристів яскравою незайманою природою. Ця країна в Індійському океані на схід від Кенії має білосніжні пляжі з величезними кам'яними валунами і унікальні природні парки з тропічною флорою і фауною.

Але за бажання подорожувати між островами у туристів можуть виникнути складнощі. На Сейшелах - монополія в питаннях логістики: існує тільки одна вертолітна компанія і одна компанія, що володіє поромом.

"Якщо не підходить ціна або незручний розклад, то альтернативи не буде. Наприклад, коли нам потрібно було дістатися з острова Мае на Праслін, порома не було взагалі, що спричинило багато незручностей з пересування", - зазначають мандрівники.

Фото: На Сейшелах можуть бути проблеми з транспортом (pixabay.com)

Втім, навіть островами пересуватися сподобається не кожному туристу.

"Дороги вузькі, серпантини проходять дуже часто над обривом і немає відбійників. Додайте до цього лівосторонній рух і відчуйте, чому мене кидало в холодний піт", - ділиться враженнями мандрівниця.

Агресивні комахи і "дощ, як з відра"

Вирушаючи на Сейшели, туристам варто бути готовим до особливостей тропічного клімату. Наприклад, до того, що на курортах бувають тропічні зливи.

"Хоч на сайтах і пишуть, що на Сейшелах чудова погода в будь-який час року, це не так. В цілому, більшість днів сонячні, але будьте готові до дощів, причому як з відра, і на весь день", - попереджають відпочивальників.

Фото: Туристам варто враховувати тропічний клімат і природу (booking.com)

Справжньою проблемою блогери називають комарів і піщаних мух, які атакують людей вдень на пляжі. Від них не рятують жодні спреї, тому "100 укусів на тілі і нескінченне бажання чухатися забезпечені".

"Таргани, мурахи, павуки зустрічаються не постійно, але прогулюючись пляжем, який фотографують найбільше у світі, мені довелося побачити павуків такого розміру, що назад я поверталася вплав", - написала про свій досвід зустрічі з тропічними комахами мандрівниця.

Нагадаємо, раніше ми писали про локації, які переоцінюють у путівниках.

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