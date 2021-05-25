"Багато турів вже розпродано": скільки коштує відпочинок з початком пляжного сезону в Хорватії

Для поїздки достатньо ПЛР-тесту та бронювання житла

З наближенням літнього сезону відпусток одна з популярних європейських туристичних країн грунтовно готується приймати іноземних гостей після року обмежень на поїздки.

У Хорватії встановлять кілька станцій ПЛР-тестування, щоб іноземні мандрівники могли отримати доступ до тестів, які їм знадобляться, щоб повернутися до своїх країн.

"Хорватія є одним чи не першим європейським напрямком, який вже застосовує більш широкі критерії для туристичних відвідувань. Ті самі, які незабаром повинні бути застосовані в ЄС", - передає слова міністра туризму Ніколіни Брняц видання travelpulse.com.

Хорватія вже в основному знову відкрила райони вздовж узбережжя Адріатичного моря для іноземних туристів, що зробило її однією з перших країн Європи, яка скасувала більшість своїх заходів із COVID-19, відзначають у статті.

При цьому настрої серед туристичних працівників на місцях оптимістичні – вони встановлюють шезлонги, відкривають бари на пляжі й відновлюють повноцінну роботу ресторанів і готелів.

Чи полетять українці до Хорватії влітку

Хорватія - країна з багатою культурною спадщиною, розташована на стику Центральної та Південно-Східної Європи, стала сильно залежати від доходів від міжнародного туризму, які зазвичай складають близько 20% ВВП країни.

Рівень інфікування COVID в Хорватії знижується, а вакцинація набирає обертів. Приблизно 80 000 туристичних працівників країни отримують вакцину від COVID в пріоритетному порядку. За прогнозами, близько 50% населення Хорватії з 4 млн осіб будуть повністю вакциновані до середини літа.

Фото: Готель у Хорватії (booking.com)

Хорватія дозволяє в'їзд туристам з більшої частини Європи, а також зі США та інших країн, що не входять до ЄС. При цьому реальна кількість іноземних гостей цього року багато в чому буде залежати й від правил в країнах проживання мандрівників.

Втім, українці вже налаштувалися на відпочинок у Хорватії, і попит на тури до цієї країни вже помітний, говорить у коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Попит до Хорватії є - вже багато турів розпродано. Хорватія - це країна, яка майже завжди сама продається (не потребує реклами - ред.). Зараз там ще трохи прохолодно, але сезон точно стартує з початку червня",- підкреслює експерт.

Він зазначає: ні карантину, ні нових карантинних обмежень у Хорватії не з'явилося.

"По Хорватії нічого додаткового не потрібно. В'їжджаємо, як минулого року: з негативним ПЛР-тестом. Досить забронювати житло", - говорить фахівець.

Правила в'їзду до Хорватії для туристів

Згідно інформації на сайті Міністерства внутрішніх справ Хорватії, туристам для відпочинку в країні потрібно пред'явити докази оплаченого проживання: в готелі, таборі, приватних апартаментах, на судні або іншому виді туристичного житла.

Фото: Відпочинок у Хорватії завжди популярний серед українців (pixabay.com)

У таких випадках в'їжджати в країну можна з такими довідками про відсутність COVID:

- негативний ПЛР або експрес-тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, які не мають бути давніші за 48 годин (з моменту взяття мазка до прибуття в пункт перетину кордону);

- свідоцтво про вакцинацію для осіб, які отримали другу дозу вакцини от COVID-19 більш ніж за 14 днів до цього. У виняткових випадках - довідка про отримання разової дози, якщо вона була отримана більш ніж за 14 днів до перетину кордону;

- якщо людина вилікувалася від COVID - 19 (має медичне свідоцтво або позитивний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген) і була вакцинована принаймні однією дозою вакцини, він звільняється від ПЛР або експрес-тесту на антиген протягом наступних 6 місяців.

- позитивний результату ПЛР або експрес-тесту на антиген, які підтверджують, що турист вилікувався від COVID-19, які були проведені у попередні 180 днів, але давніші 11 днів з дати прибуття в пункт перетину кордону або при пред'явленні довідки про одужання від лікаря;

- провести ПЛР або експрес-тест на антиген можна відразу після прибуття в Республіку Хорватія (своїм коштом) із зобов'язанням залишатися в самоізоляції до отримання негативного результату тесту. Якщо тестування не може бути проведено, ступінь самоізоляції визначається терміном на 10 днів.

Скільки коштує відпочинок в Хорватії у червні

Ми перевірили, скільки коштує тижневий відпочинок на двох в Хорватії з авіаперельотом й харчуванням "сніданки" від провідних туристичних компаній України на дати з 1 червня та вибрали найнижчі ціни.

Фото: Пляж в Хорватії (booking.com)

Наприклад, у туристичної компанії "Пілігрим" тиждень в 3* готелі на курорті Оміш обійдеться у 26 052 гривні з вильотом 3 червня, в 4* в Водиці – від 29 070 гривень, в 5 * на курорті Цріквеніца – від 41 061 гривень з вильотом 2 червня.

У компанії "Happy Rest" у 3* готелі на курорті Умаг можна провести тиждень за ціною 23 884 гривень з вильотом 2 червня, в 4* на курорті Макарська – від 24 727 гривень на наступний день, в 5 * - в Умазі – від 46 869 гривень на 2 червня.

У мережі агентств "Farvater" 7-денна відпустка в 3 * готелі в Трогирі обійдеться у 24 485 гривень з вильотом 3 червня, в 4* готелі в Макарська – у 24 727 гривень з вильотом на ту ж дату, в 5* у Водиці – від 35 422 гривень на 3 червня.

Нагадаємо, ми писали, який курорт Кіпру вибрати для відпочинку на морі.

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