"Пасажири ніколи не дізнаються". Що враховувати, подорожуючи на чартерах українських авіакомпаній

Названо рейтинг авіаперевізників з найбільшою кількістю пасажирів чартерних рейсів
Відпочинок за кордоном вибрали в 2021 році мільйони українських туристів – багато з них літали в інші країни чартерними рейсами. Які українські авіакомпанії виявилися найбільш "масовими", підрахували в профільному виданні Turprofi.com.ua.
Загальне число туристів, перевезених чартерами в минулому році, ще не досягло рівня 2019 року (4,5 млн пасажирів), але тенденція зростання радує. У рейтинг увійшли всі основні авіакомпанії, включаючи нову авіакомпанію Bees Airline, що почала польоти в березні 2021 року. До початку 2022-го перевізник встиг доставити до місця призначення 499 тисяч пасажирів, включаючи 260 тисяч - чартерними рейсами.
Які компанії в лідерах чартерних перевезень і що туристам варто знати про особливості таких рейсів – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.
Рейтинг українських авіакомпаній за кількістю пасажирів на чартерних рейсах в 2021 році виглядає так:
Літаки МАУ орендували багато великих туроператорів, які не мають своїх літаків, пише видання. Два туроператори були зайняті заповненням своїх літаків - Anex Tour, афілійований з Azur Air, і Join UP!, пов'язаний з авіакомпанією SkyUp.
В авіаційному парку Azur Air до кінця року додалося далекомагістральних літаків, завдяки чому за один раз авіакомпанія може перевезти більше 500 туристів. Перевізник "заточений" під чартери, тому його показники пасажирів збігаються з кількістю клієнтів туроператора Anex Tour.
Хоча SkyUp не надав даних щодо кількості пасажирів чартерних рейсів, туроператор Join UP! заявляв, що в 2021 році відправив на відпочинок 967 тисяч українців. При цьому частина їх могли подорожувати не тільки чартерами SkyUp. Також блоки місць на бортах SkyUp могли брати і інші туроператори.
Послугами перевізника Windrose користувалися багато великих туроператорів, які відзначали пунктуальність компанії. У 2021 році авіакомпанія перевезла 490 тисяч пасажирів регулярними рейсами, 440 тисяч з них — за внутрішніми українськими маршрутами.
У випадку з чартерними рейсами мова йде про організований туризм і тури, які люди купують через туристичні агентства або туроператорів, говорить в коментарі РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.
"З точки зору пасажира рейтинги ні на що не впливають, тому що людина зазвичай не може вибрати, яким чартером вона полетить. Зазвичай турист вибирає напрямок і в окремих випадках - рівні комфорту на борту, наприклад, бізнес-клас, хоча найчастіше використовують літаки звичайного компонування", - пояснює він.
Він додає: туроператори найчастіше мають кілька договорів з різними авіакомпаніями, і конкретна компанія, з якою полетить пасажир, стає зрозуміла самому туроператору тільки за один-два тижні до вильоту.
"Бувають ситуації, коли за добу-дві до вильоту туроператор або змінює одного перевізника на іншого, або авіакомпанія змінює літак. У туроператора може бути викуплено певну кількість місць в літаку, якщо цей ліміт вичерпався - можуть укласти договір з іншим перевізником, у якого є вільні місця", - перераховує варіанти заміни авіакомпанії фахівець.
Такі рейтинги більше дають розуміння того, які компанії більше представлені на ринку чартерних перевезень, зазначає він.
"З пандемією більшість компаній повернулися до цього ринку, в тому числі компанії, які раніше мали меншу частку замовних рейсів – наприклад, ті ж МАУ. Це логічно, тому що в період пандемії знизилося як завантаження літаків, так і більшість компаній переорієнтувалися на більш маржинальні ринки", - говорить Долінце.
За словами авіаексперта, кількість пасажирів, перевезених авіакомпанією, не корелюється з якістю перевезень або комфортом пасажирів. Як правило, чим більше людей авіакомпанія перевезла, тим більшу частку на ринку вона має. Зазвичай - за рахунок кращих умов, зниження вартості пакетів для туроператорів. Як правило, авіакомпанія повинна в цьому випадку чимось жертвувати - робити більші обсяги або урізати послуги.
"Навіть якщо пасажири будуть незадоволені і стануть писати скарги, що їм не сподобався переліт, туроператор опиниться перед вибором, чи відмовлятися від роботи з авіакомпанією в наступному сезоні. Але при укладанні нових договорів з авіакомпаніями туроператори в Україні звертають увагу не стільки на якість послуг, скільки на їхню ціну. Тому що турист при купівлі туру в першу чергу дивиться на ціну і готель, а переліт і питання трансферу цікавлять в останню чергу", - пояснює підхід експерт.
Крім того, невеликі компанії не можуть захопити велику частку ринку, в тому числі через те, що не володіють достатньою кількістю літаків і флоту, щоб запропонувати туроператорам той чи інший обсяг перевезень.
З точки зору авіакомпаній, виконання регулярних і чартерних рейсів відрізняються. Богдан Долінце пояснює, як саме:
Тому пасажир може планувати, що вилетить о 2-3 ночі і вже вранці приїде в готель відпочивати. Але туроператор або авіакомпанія може перенести виліт, вказати, що він буде в 11 вечора в цей же день і повернення буде не ввечері, а вранці в запланований день. За авіаційними правилами, чартерні рейси можуть переноситися в межах доби, на яку заплановані.
"У пасажира не буде компенсації, як на регулярному рейсі, коли при затримці від 2 годин передбачено від 250 євро в залежності від напрямку перельоту. При затримці чартерного рейсу тільки можуть надавати харчування, воду або розміщувати на проживання", - пояснює фахівець.
Інформація про чартерні рейси зазвичай з'являється на табло в день вильоту, але може бути і за 6-8 годин.
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