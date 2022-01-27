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"Ніколи не купуйте через агрегатори". Як бронювати авіаквитки, щоб уникнути проблем з перельотами

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 16:00
"Ніколи не купуйте через агрегатори". Як бронювати авіаквитки, щоб уникнути проблем з перельотами Фото: Турист в аеропорту (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чому виникають труднощі з перенесенням вильоту і як перестрахуватися

Самостійні подорожі літаком під час пандемії можуть бути пов'язані із неприємностями, якщо не знати особливості бронювання квитків в різних джерелах. Іноді туристи стикаються з труднощами перенесення рейсу або взагалі не можуть отримати квитки після оплати.

Експерти розповіли про свіжий досвід бронювання авіаперельотів у "ковідну епоху", а також попередили про особливості взаємодії з авіакомпаніями і посередниками, послугами яких користуються мандрівники.

Чому варто замовляти квитки "безпосередньо" і які непередбачені неприємності бувають у пасажирів – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Завжди купую квитки через офіційні сайти авіакомпаній", - авіаексперт

Авіаексперт Володимир Біленький поділився своїм досвідом купівлі квитків на літак через "сторонні сайти" - свій випадок він описав на сторінці у Facebook.

"Я завжди купую квитки через офіційні сайти авіакомпаній. Нехай іноді вони коштують на 10-20 доларів більше, але я знаю, що в разі проблем я завжди зможу мати справу безпосередньо з перевізником, а не якимось посередником", - написав він.

&quot;Ніколи не купуйте через агрегатори&quot;. Як бронювати авіаквитки, щоб уникнути проблем з перельотамиФото: Аеропорт Бангкока (unsplash.com/mr-autthaporn-pradidpong)

Тим часом, як багато інших туристів, через нижчу ціну він нещодавно скористався агрегатором пошуку квитків.

"У поїздці в Таїланд у мене кілька разів скасовували і переносили рейси, зсувалися дати поїздок, стикувань. При пошуку нового маршруту мені попалися відмінні квитки авіакомпанії Etihad - бізнес клас за 750 доларів в одну сторону з Пхукета до Стамбула", - розповів Володимир.

Проблема полягала тільки в тому, що квитки продавав досить відомий і популярний агент Expedia. У той час офіційному сайті Etihad цей квиток коштував вже 1000 доларів.

"Тобто різниця досить велика, плюс - це бізнес клас, з лояльними умовами скасування і перенесення рейсу. У підсумку я взяв квиток через Expedia. Далі біс мене попутав взяти квитки через сайт gotogate зі Стамбула в Одесу через низьку ціну", - пояснив він.

Під час подорожі Володимиру Біленькому потрібно було поміняти аеропорт вильоту – замість Пхукета летіти в Стамбул із Бангкока.

"Квиток був в ту саму ціну і того самого класу бронювання. Я подзвонив на підтримку Етіхад. Час очікування був близько 2 хвилин. Мені пояснили, що це можна зробити, але тільки через агента, у якого я брав квитки - Expedia, тільки так і не як інакше", - описав першу складність фахівець.

&quot;Ніколи не купуйте через агрегатори&quot;. Як бронювати авіаквитки, щоб уникнути проблем з перельотамиФото: Складнощі з перенесенням квитків на інші рейси бувають у різних сайтів (unsplash.com/daniel-schludi)

"Не знайшов куди дзвонити" - чому складнощі починаються з компаніями-посередниками

За словами авіаексперта, Expedia - великий і відомий агент, з яким не повинно було виникнути складнощів.

"На сайті, скільки я не шукав, так і не знайшов телефону, куди дзвонити - його просто немає. Вирішив писати на підтримку в месенджер. Тільки через три доби мені відповіли на запит. У підсумку сказали, що не можуть змінити місто вильоту, і порадили звертатися в "Етіхад", - розповідає Володимир.

Він звернувся на сторінку авакомпанії в Твіттері, щоб була можливість робити скріншоти. Там відповіли, що квиток був проданий агентом, який може поміняти аеропорт вильоту.

"Пишу знову, знову чекаю. Отримую відповідь: після "консультацій з відділом продажу авіаквитків, ми прийшли до висновку, що ми не можемо змінити аеропорт вильоту". Взявши квитки напряму в Етіхад, я б не мав цієї проблеми", - описав він спілкування з сайтом продажу квитків.

Схожа історія сталася і з квитком на рейс зі Стамбула до Одеси. Мандрівникові прийшло повідомлення від "Turkish Airlines", що рейс перенесли на 3 години пізніше, і за правилами авіакомпанії, можна повернути гроші або вибрати інший рейс.

"Мені якраз це було на руку, бо спочатку ми планували ночувати в Стамбулі, але тут я зможу перенести рейс і скасувати ночівлю. Дзвоню в Turkish Airlines. Час очікування близько 5 хвилин. Відповідають: мені можуть змінити рейс на день раніше, місця є, але, оскільки мій квиток куплений через агента gotogate, то тільки там можуть змінити рейс", - розповідає він.

Після дзвінка з 30-хвилинним очікуванням відповіді в gotogate Володимиру Біленькому відповіли, що у них немає місць на цей рейс, крім бізнес-класу з великою доплатою.

&quot;Ніколи не купуйте через агрегатори&quot;. Як бронювати авіаквитки, щоб уникнути проблем з перельотамиФото: Порада туристам - звернутися в авіакомпанію за 48 годин до вильоту (pixabay.com)

"І це 7 днів до вильоту. Добре, що у всіх авіакомпаній є правило, що за 48 годин до вильоту вже сама авіакомпанія має права внести зміни в квиток, минаючи агента. У підсумку рівно за 48 годин до вильоту я дзвоню в "Турецькі авіалінії" і забираю останні два місця на рейсі. Якби я брав квиток безпосередньо у "Турецьких авіаліній", то не мав би цієї проблеми і не витратив зайві дві години на телефоні", - зазначає він.

Експерт радить ніколи не купувати квитки через агрегатори, особливо в ковідну епоху, коли рейси скасовуються регулярно.

"Або купуйте квитки безпосередньо, або звертайтеся до агентів, з якими є особистий контакт, і ви їм можете написати в телеграм, месенджер і вони все поміняють", - підсумував він.

"Квитки прийшли через три тижні після оплати"

Ще одна неприємна історія з бронюванням квитків лоукостера трапилася у фахівця з підбору турів Олександри Панамарчук, яку вона описала в Facebook. Вирішення проблеми тривало три тижні.

"16 грудня вранці я оплачую квитки для клієнтів на рахунок однієї відомої бюджетної авіакомпанії. Абсолютно рядова подія, роблю це пару разів на тиждень. Ретельно перевіряю реквізити, 2 хвилини і готово", - пише вона.

Зазвичай на наступний день платіж зарахований, а квитки на пошті. Хоча за правилами, процедура може тривати до 5 робочих днів.

"Але не цього разу. Минуло вже і 5, і 7 робочих днів. У мене на руках платіжка з печаткою-підписом банку і численні відповіді від колл-центру авіакомпанії: ваших грошей немає. Реквізити не те що звірила, рентгеном вже просвітила", - описала вона нестандартну ситуацію.

&quot;Ніколи не купуйте через агрегатори&quot;. Як бронювати авіаквитки, щоб уникнути проблем з перельотамиФото: Іноді на оплачений квиток доводиться чекати тижнями (unsplash.com/thapanee-srisawat)

Спеціаліст звернулася в свій банк тричі - гроші назад не прийшли, на уточнення в банк не надійшли. При цьому з бухгалтерією або керівництвом авіакомпанії зв'язатися не можна, можна тільки писати листи або дзвонити в колл-центр.

"Час іде. Тариф на авіа зростає - вже дорожче на 8 тисяч гривень. Годинами "вишу на телефоні" між банком і колл-центром, від якого "слушні поради": зробити нове бронювання і знову оплатити", - обурилася фахівець.

Олександра Панамарчук написала 5 скарг в авіакомпанію, вислала платіжку: їй пообіцяли відповідь протягом 30 днів.

"А тариф же і далі зростає. Пишу на мейли банку-одержувача. Пишу скаргу до Нацбанку на недотримання регламенту зарахування коштів. Пробую все, що тільки можливо. І 30 грудня приходить відповідь: ваші гроші на рахунку одержувача. Але, як виявилося, це 50% успіху. Одержувач повинен прив'язати їх до бронювання і тільки тоді я отримаю квитки", - описала вона подальші труднощі.

"Прив'язка" коштів до бронювання квитка зайняла 6 днів. За цей час тариф продовжував зростати. За нову бронь у разі невдачі довелося б платити агенту.

"Через 20 днів з моменту оплати я нарешті отримую квитки. Навіть я з багаторічним досвідодом неабияк понервувала. А що б робив звичайний пересічний турист?",- обурилася вона ставленням авіакомпанії до пасажирів.

Нагадаємо, ми писали, як отримати компенсацію за скасований рейс або зіпсований чемодан.

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