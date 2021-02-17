"Паспорти здоров'я". Якими будуть "пропуски" для подорожей та що про них відомо

Подорожі під час пандемії кардинально змінилися. Тепер обов'язково потрібно регулярно перевіряти правила в'їзду в ту чи іншу країну: кожна держава має свої вимоги. Які, до того ж, можуть часто змінюватися.

Хтось забув вдома роздруківку з результатом ПЛР-тесту на COVID, а когось через відсутність документів навіть не випускають з аеропорту - такі проблеми трапляються часто. Обговорюють одне з рішень - так звані "паспорти здоров'я". Їх також називають "імунними паспортами" або "цифровими паспортами".

У деяких країнах вважають, що такі документи можуть стати необхідною частиною подорожей після пандемії. Про це повідомляє авіаційне видання Simple Flying. Навіщо потрібні такі документи і як вони будуть працювати, якщо їх все-таки запровадять на практиці?

Фото: Подорожі літаками хочуть спростити введенням "паспортів здоров'я" (freepik.com)

Якими можуть бути "паспорти здоров'я"

Сьогодні кілька авіакомпаній і профільних організацій тестують різні "паспорта здоров'я". Нещодавно British Airways і American Airlines випустили свої "паспорти" Verifly.

Між тим Міжнародна асоціація авіаперевезень (IATA) просуває свій "проїзний" - IATA Travel Pass. По суті, все це "цифрові паспорти" для мандрівників. Очікується, що вони дозволять спростити подорожі в залежності від вимог різних країн у зв'язку з COVID-19. А прибуваючи в пункті призначення, турист зможе швидко підтвердити, що відповідає цим вимогам.

Навіщо хочуть ввести "паспорти здоров'я"

Ідея ввести в обіг так звані "паспорти здоров'я" розглядається як безальтернативне рішення, щоб "розморозити" повітряні перевезення пасажирів. Про це у коментарі РБК-Україна говорить адвокат і фахівець з авіаційного права Олексій Бурчевський.

"Причини появи такого документа досить очевидні. В різних країнах - абсолютно різні системи охорони здоров'я, де інформація про вакцинацію або наявність імунітету до тієї чи іншої хвороби записується дуже різними способами. А авіакомпанії та прикордонні служби об'єктивно не володіють інструментарієм для верифікації тієї чи іншої медичної інформації", - говорить він.

Фото: "Паспорти здоров'я" хочуть ввести, щоб "розморозити" повітряні перевезення пасажирів (pixabay.com)

За його словами, є необхідність у наявності якогось єдиного документа, який би мав однакову силу в різних країнах, щось на кшталт апостилю.

"Враховуючи загальну цифровізацію, бажано, щоб вся інформація зчитувалася електронно, як у звичайному паспорті. Звідси - розмови про ведення так званого "паспорта здоров'я" або "паспорта імунітету", - додає експерт.

На його думку, успішним цей проект може стати тільки за активної кооперації між широким колом держав.

"Адже навіть якщо ІАТА веде якийсь уніфікований документ, що підтверджує вакцинацію або імунітет проти COVID-19, і він буде визнаватися більшістю авіакомпаній, не факт що прикордонні служби окремих країн визнають за власником такого документа право на в'їзд до країни", - говорить адвокат.

Він додає: сьогодні саме суперечливі вимоги різних держав до в'їжджаючих на їх територію іноземців - основна перешкода для міжнародних пасажирських перевезень.

Фото: Не слід плутати "COVID-паспорти" та "імунні паспорти", кажуть експерти (pixabay.com)

"Мені здається, країнам-членам ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації при ООН) слід якомога швидше укласти міжнародну угоду про взаємне визнання документів про вакцинацію й наявність імунітету проти інфекційних захворювань, та внесення цих даних в існуючі паспорти", - наголошує Олексій Бурчевский.

Як будуть працювати "цифрові паспорти"

Мета таких "паспортів" - безпечно подорожувати повітряним транспортом, пише Simple Flying. Сервіси будуть працювати у вигляді мобільних додатків, які туристи будуть завантажувати собі на смартфони.

Наприклад, в Travel Pass ІАТА буде реєстр, куди пасажири або медлабораторіі зможуть завантажувати результати ПЛР-тестів та сертифікати про вакцинацію. Очікується, що у самих туристів буде доступ до цих даних смартфонів, і ті самі будуть вирішувати, яку інформацію надавати авіаперевізнику або прикордоннику.

У чому різниця між таким документом та "паспортами про COVID-вакцинацію"?

"Імунний паспорт" і "паспорт вакцинації" - різні поняття, зазначає комерційний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Геннадій Зубко.

"Свідоцтво про вакцинацію використовується тільки при перетині кордону, а от "імунний паспорт" говорить про наявність імунітету проти COVID-19. Останній і пропонується видавати людям, які перехворіли на коронавірус", - пояснює він.

Фото: Сьогодні Travel Pass тестують близько 20 авіакомпаній (pixabay.com)

Своєю чергою Міжнародне свідоцтво про вакцинацію людина отримує після вакцинації, яка захищає від вірусної інфекції.

"Такі довідки не є чимось новим. Деякі країни вже вимагають довідки про щеплення від поліомієліту та жовтої лихоманки, щоб запобігти їх глобальному поширенню", - уточнює фахівець.

Які авіакомпанії вже вводять "паспорти"

Зараз Travel Pass тестують близько 20 авіакомпаній. Qatar Airways, Emirates і Etihad проведуть "випробування" у березні. А Copa Airlines вже запускає проїзний IATA Travel Pass в США. Ще 40 авіакомпаній звернулися в IATA, щоб ознайомитися з технологією.

Але є і ті, хто вже від неї відмовилися. Наприклад, у мексиканській компанії Viva Aerobus вже заявили, що не будуть співпрацювати з IATA по цьому питанню.

До слова, схожі програми розробляють великі технологічні компанії у Швейцарії, США та інших країнах. Там хочуть створити програми, куди люди зможуть завантажувати дані про пройдені тести, подавати відомості про вакцинацію, тощо. Деякі програми генерують QR-коди: їх можна буде показувати на кордоні, не розкриваючи персональні дані.

Фото: У авіаспільноти поки немає впевненості, що така система запрацює повсюдно (pixabay.com)

Коли можуть запрацювати такі "пропуски"

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Точної відповіді на це питання поки немає. Наприклад, вже діє паспорт Verifly Health Passport, яким користуються British Airways і American Airlines. Британці почали використовувати його 4 лютого на рейсах між Лондоном і США, а американці - навіть раніше. Скоро його почне використовувати Alaska Airlines.

В IATA заявляють, що запустять Travel Pass вже у березні. Потім додаток буде доступний по всьому світу, але його можна буде використовувати, подорожуючи поки тільки з деякими авіакомпаніями. Наприклад, Copa і Qatar Airways.

Які недоліки "паспортів"

Поки не зовсім зрозуміло, як будуть подорожувати ті, у кого немає смартфона або доступу до інтернету. Конфіденційність персональних медичних даних теж може бути в будь-який момент порушена, відзначають експерти. Також не виключаються збої в роботі системи та "людський фактор" під час проходження прикордонного контролю.

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