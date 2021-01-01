Втрати та досягнення: найбільш знакові події 2020 року в українській авіації

Фото: Яким був 2020 рік для авіації (колаж РБК-Україна)

Що визначало долю українського неба протягом року

Ми не надто відійдемо від істини, якщо скажемо, що 2020 рік виявився надзвичайно важким для української авіації за всю її тридцятирічну історію.

Пропоную зупинитися на основних подіях, які визначили долю українського неба у році, що вже минув.

Банкрутство Ernest Airlines

Мало хто вже пам'ятає, але 2020-й розпочався з новин про неплатоспроможність італійського лоукостера Ernest Airlines. Як часто буває в такому разі, пасажири, які нічого не підозрювали, незадовго до польоту дізналися, що їх рейси скасовані, а гроші за квитки обіцяють повернути в "недалекому майбутньому".

Італійський перевізник з албанським менеджментом встиг полюбитися українцям недорогими квитками й великою кількістю напрямків в улюблену всіма Італію.

За чутками, засновниками та основними інвесторами авіакомпанії виступили творці відомої комп'ютерної гри Minecraft. Які, судячи з усього, так і не змогли організувати ефективне та відповідальне керівництво підприємством.

Фото: 11 січня 2020 року лоукостер Ernest Airlines призупинив польоти (wikipedia.org)

В результаті, у грудні 2019 року італійська авіаційна влада оголосила про відкликання сертифіката експлуатанта у перевізника, а 11 січня він призупинив польоти.

В цей час ніхто ще серйозно не звертав уваги на епідемію COVID-19 в китайському місті Ухань, і в авіакомпанії теоретично були шанси на відновлення діяльності. Однак, мине ще зовсім не багато часу, і всі інші авіакомпанії на континенті опиняться на межі виживання.

Катастрофа МАУ в Тегерані: найбільша за всю історію української авіації

Різдвяні свята 2020 року були затьмарені трагедією в Ірані. 8 січня 2020 року новенький Боїнг 737-800, що виконував рейс Міжнародних авіаліній України № PS752 "Тегеран-Київ", був помилково збитий ракетою, випущеною з іранської військової бази.

Катастрофа рейсу 752 стала найбільшою за всю історію української авіації та першою в історії авіакомпанії МАУ. В катастрофі загинуло 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після довгих роздумів Іран визнав свою відповідальність за катастрофу, однак переговори про виплату компенсацій ведуться між Україною та Іраном досі (днями в Ірані заявили про наміри виплатити по 150 тисяч доларів сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ - ред).

Фото: Авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Іран став для української авіації справді нещасливим місцем, адже ще в далекому 2002 році на території цієї країни розбився новий на той час український літак Ан-148 з керівними представниками авіаційно-промислових підприємств нашої країни.

Катастрофа Ан-32 у Харкові

На жаль, авіакатастрофа під Тегераном не стала єдиною цього року. 25 вересня під Чугуєвом при посадці вибухнув і згорів військово-транспортний літак Ан-26 зі складу 203-ї навчальної авіаційної бригади. Загинули 26 людей, в основному курсантів Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Одному курсанту дивом вдалося вижити. Літак виконував тренувальні польоти, під час яких курсанти відпрацьовували зліт і захід на посадку. Попереднє розслідування катастрофи показало зношеність авіаційної техніки та порушення техніки безпеки під час здійснення польотів.

22 грудня суд заарештував командира бригади та керівника польотів за підозрою у злочинній недбалості. Також підозри були пред'явлені командувачу українськими ВПС.

Суд у справі MH-17

Цього року українцям довелося згадати про ще одну авіакатастрофу. 9 березня в суді голландського міста Гаага почалися слухання у кримінальному процесі за рейсом Малазійських авіаліній MH-17, збитому російськими бойовиками над окупованим Донбасом у 2014 році.

На віртуальній лаві підсудних - четверо обвинувачених, ні один з яких не присутній на процесі особисто. Троє є російськими громадянами та один – громадянином України.

Фото: Попри досить похмуру картину, привід для оптимізму все ж є (pixabay.com)

Всі так чи інакше командували незаконними збройними формуваннями на сході України, найвідоміший – Ігор Гіркін (Стрєлков), який керував захопленням Слов'янська. За 2020 рік суд встиг вирішити лише деякі процедурні питання. Передбачається, що у наступному році судді почнуть слухати справу по суті.

На мою думку, малоймовірно, щоб підсудні понесли покарання у вигляді реальних термінів ув'язнення, проте встановлення їх провини у суді дуже сильно допоможе Україні в разі розгляду цивільних позовів від родичів жертв авіакатастрофи у майбутньому.

Туризм під час пандемії COVID-19

Безумовно, найбільше 2020 рік запам'ятається нам епідемією COVID-19 та пов'язаними з нею заборонами на подорожі.

Повсюдне закриття кордонів на карантин на початку року "приземлило" всі основні авіакомпанії в Європі та світі й змусило багатьох українців відмовитися від перельотів. Авіакомпанії частково припинили польоти, частково - переорієнтувалися на вантажні перевезення.

Ситуація трохи пом'якшилася влітку, коли деякі країни відкрили кордони для українських туристів. Проте друга хвиля коронавірусу перекреслила сподівання авіакомпаній та їх співробітників на швидке відновлення.

За найоптимістичнішими даними, обсяг авіаперевезень зможе відновитися до "доковідних" показників не раніше 2024-го року.

Фото: Друга хвиля COVID-19 перекреслила сподівання авіакомпаній на швидке відновлення (РБК-Україна)

Постраждали не лише перевізники та їхні пасажири. Український державний провайдер аеронавігаційних послуг – "Украерорух", втратив більшу частину своїх надходжень і був змушений взяти кредит у Європейському банку реконструкції та розвитку.

Стоять напівпорожніми й більшість українських аеропортів. Примітно, що держава так і не надала допомогу жодному з учасників українського авіаційного ринку, як це сталося у багатьох європейських країнах.

А що у 2021-му? Все ж є надія

Попри похмуру картину, привід для оптимізму все ж є. Важка ситуація в галузі поки що не змусила жодного українського перевізника оголосити про банкрутство. Нова вітчизняна авіакомпанія Bees Airline оголосила про вихід на ринок у 2021 році.

Відкрився оновлений термінал аеропорту Запоріжжя. Почалося спорудження нового терміналу у Дніпрі. Одна з кращих міжнародних авіакомпаній Qatar Airways відновила польоти в Україну.

Вітчизняна авіакомпанія Роза Вітрів отримала кілька нових літаків і почала використовувати їх на міжнародних рейсах.

Фото: У 2020 році в авіаційній сфері все ж відбулося й багато хорошого (РБК-Україна)

"Украерорух" вперше з 2014 року відкрив основні повітряні траси над Чорним Морем для міжнародного повітряного руху.

Масова вакцинація проти COVID-19 і очікуване підписання багатостраждальної Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС обіцяють повернути літаки в українське небо. Було б бажання, а можливість літати в українців завжди знайдеться.

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з цінами на авіаперельоти цієї зими.

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