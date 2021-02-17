"Паспорта здоровья". Какими будут "пропуски" для путешествий и что о них известно

Путешествия во время пандемии кардинально изменились. Теперь обязательно нужно регулярно проверять правила въезда в ту или иную страну: у каждого государства - свои требования. Которые, к тому же, могут часто меняться.

Кто-то забыл дома распечатку с результатом ПЦР-теста на COVID, а кого-то из-за отсутствия документов даже не выпускают из аэропорта - такие проблемы возникают часто. Обсуждают одно из решений - так называемые "паспорта здоровья". Их также называют "иммунными паспортами" или "цифровыми паспортами".

В некоторых странах уже считают, что такие документы могут стать необходимой частью путешествий после пандемии. Об этом сообщает авиационное издание Simple Flying. Зачем нужны такие документы и как они будут работать, если их все же внедрят на практике?

Фото: Путешествия самолетами хотят упростить введением "паспортов здоровья" (freepik.com)

Какими могут быть "паспорта здоровья"

Сегодня несколько авиакомпаний и профильных организаций тестируют разные "паспорта здоровья". Недавно British Airways и American Airlines выпустили свои "паспорта" Verifly.

Между тем Международная ассоциация авиаперевозок (IATA) продвигает свой "проездной" - IATA Travel Pass. По сути, все это "цифровые паспорта" для путешественников. Ожидается, что они позволят упростить путешествия в зависимости от требований разных стран в связи с COVID-19. А прибывая в пункт назначения, турист сможет быстро подтвердить, что соответствует этим требованиям.

Зачем их хотят ввести

Идея ввести в оборот так называемые "паспорта здоровья" рассматривается как безальтернативное решение, чтобы "разморозить" воздушные перевозки пассажиров. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит адвокат и специалист по авиационному праву Алексей Бурчевский.

"Причины появления такого документа достаточно очевидны. В разных странах - абсолютно разные системы здравоохранения, где информация о вакцинации или наличии иммунитета к той или иной болезни записывается очень разными способами. А авиакомпании и пограничные службы объективно не располагают инструментарием для верификации той или иной медицинской информации", - говорит он.

Фото: "Паспорта здоровья" хотят ввести, чтобы "разморозить" воздушные перевозки пассажиров (pixabay.com)

По его словам, есть необходимость в наличии какого-то единого документа, который бы имел одинаковую силу в разных странах, что-то сродни апостилю.

"Учитывая всеобщую цифровизацию, желательно, чтобы вся информация считывалась электронно, как в обычном паспорте. Отсюда - разговоры о ведении так называемого "паспорта здоровья" или "паспорта иммунитета", - добавляет эксперт.

По его мнению, успешным этот проект может стать только при активной кооперации между широким кругом государств.

"Ведь даже если ИАТА ведет какой-то унифицированный документ, подтверждающий вакцинацию либо иммунитет против COVID-19, и он будет признаваться большинством авиакомпаний, не факт что пограничные службы отдельных стран признают за владельцем такого документа право на въезд в их страну", - говорит адвокат.

Он добавляет: сегодня именно противоречивые требования различных государств к въезжающим на их территорию иностранцам - основное препятствие для международных пассажирских перевозок.

Фото: Не следует путать "COVID-паспорта" и "иммунные паспорта", говорят эксперты (pixabay.com)

"Мне кажется, странам-членам ИКАО (Международной организации гражданской авиации при ООН) следует как можно быстрее заключить международное соглашение о взаимном признании документов о вакцинации и наличии иммунитета против инфекционных заболеваний, и внесении этих данных в существующие загранпаспорта," - подчеркивает Алексей Бурчевский.

Как будут работать "цифровые паспорта"

Цель таких "паспортов" - безопасно путешествовать воздушным транспортом, пишет Simple Flying. Сервисы будут работать в виде мобильных приложений, которые туристы будут загружать себе на смартфоны.

Например, в Travel Pass ИАТА будет реестр, куда пассажиры или медлаборатории смогут загружать результаты ПЦР-тестов и сертификаты о вакцинации. Ожидается, что у самих туристов будет доступ к этим данным из смартфонов, и те сами будут решать, какую информацию предоставлять авиаперевозчику или пограничнику.

В чем разница между таким документом и "паспортами о COVID-вакцинации"?

"Иммунный паспорт" и "паспорт вакцинации" - разные понятия, отмечает коммерческий директор Международного аэропорта "Борисполь" Геннадий Зубко.

"Свидетельство о вакцинации используется только при пересечении границы, а вот "иммунный паспорт" говорит о наличии иммунитета против COVID-19. Последний и предлагается выдавать людям, которые переболели коронавирусом", - поясняет он.

Фото: Сегодня Travel Pass тестируют около 20 авиакомпаний (pixabay.com)

В свою очередь Международное свидетельство о вакцинации человек получает после вакцинации, которая защищает от вирусной инфекции.

"Такие свидетельства не является чем-то новым. Некоторые страны уже требуют справки об иммунизации от полиомиелита и желтой лихорадки, чтобы предотвратить их глобальное распространение", - уточняет специалист.

Какие авиакомпании уже вводят "паспорта"

Сейчас Travel Pass тестируют около 20 авиакомпаний. Qatar Airways, Emirates и Etihad проведут "испытания" в марте. А Copa Airlines уже запускает проездной IATA Travel Pass в США. Еще 40 авиакомпаний обратились в IATA, чтобы ознакомиться с технологией.

Но есть и те, кто уже от нее отказались. Например, в мексиканской компании Viva Aerobus уже заявили, что не будут сотрудничать с IATA по этому вопросу.

К слову, похожие приложения разрабатывают крупные технологические компании в Швейцарии, США и других странах. Там хотят создать приложения, куда люди смогут загружать данные о пройденных тестах, подавать сведения о вакцинации и так далее. Некоторые приложения генерируют QR-коды: их можно будет показывать на границе, не раскрывая персональные данные.

Фото: У авиасообщества пока нет уверенности, что такая система заработает повсеместно (pixabay.com)

Когда могут заработать такие "пропуски"

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Точного ответа на этот вопрос пока нет. Например, уже действует паспорт Verifly Health Passport, которым пользуются British Airways и American Airlines. Британцы начали использовать его 4 февраля на рейсах между Лондоном и США, а американцы - даже раньше. Скоро его начнет использовать Alaska Airlines.

В IATA заявляют, что запустят Travel Pass уже в марте. Затем приложение будет доступно по всему миру, но его можно будет использовать, путешествуя пока только с некоторыми авиакомпаниями. Например, Copa и Qatar Airways.

Какие недостатки "паспортов"

Пока не совсем понятно, как будут путешествовать те, у кого нет смартфона или доступа к интернету. Конфиденциальность персональных и медицинских данных тоже может быть в любой момент нарушена, отмечают эксперты. Также не исключаются сбои в работе системы и "человеческий фактор" во время прохождения пограничного контроля.

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