Только паспорт и тест: украинцы полетят на тропический остров по доступной цене

На Майдеру запускают прямые рейсы из Украины

Экзотический отпуск летом на европейском острове среди океана теперь стал реальностью для украинских туристов. С 12 июля на остров Мадейра можно будет долететь за 6 часов прямым рейсом из Украины.

Туристические компании уже второй день предлагают туры на португальский остров на запад от Африки. Отдохнуть обойдется ненамного дороже, чем в Греции или Черногории. Кроме того, условия въезда – максимально простые.

Чем интересен отдых на Мадейре и как туристам попасть в тропическую локацию – в материале.

Мягкий климат и сказочная природа

Несмотря на то, что остров Мадейра находится на широте Марокко (на расстоянии 545 км) в Атлантическом океане, климат в этом месте – идеально мягкий. Благодаря Гольфстриму там тепло круглый год.

Например, в эти дни июня температура воздуха там на 10 градусов ниже, чем в Украине. В июле и августе температура днем обычно – до 24 градусов.

Фото: Мадейра - португальская территория в Атлантическом океане (коллаж РБК-Украина)

Остров уже шесть веков относится к Европе, и это сказалось на его культуре. Хотя природа настолько пышная, что у туристов могут возникнуть ассоциации с Бали или Таиландом. Способствуют этому и вулканические скальные ландшафты.

"Мадейра невероятная и подойдет тем, кто едет сюда за видами, красотой природы. Пляжи здесь обустроены, но береговая линия в виде скалы", — рассказала РБК-Украина директор туристического агентства "Юла" Юлия Гуслистая.

К слову, еще лет двести назад Мадейру считали уцелевшей частью Атлантиды. Сейчас на острове насчитывается тысячи видов цветов, а символ территории – цветок стрелиция, который напоминает райскую птицу.

"Здесь есть ботанические сады и вулканические пещеры, заповедники с редкостными животными, соборы, монастыри и колоритные рынки. Это место для тех, кто любит много гулять, а потом пробовать местные блюда и вино. Местные жители очень гостеприимны", — отметила турагент.

Фото: Цветок - символ острова (pixabay.com)

Чем заняться и какие локации посетить

Считается, что одно только пребывание на острове уже целительно для здоровья. В начале 19 века сюда приезжали лечиться воздухом от астмы, а сейчас добавилась и талассотерапия (оздоровление морем).

Впрочем, активный отдых – это тоже про Мадейру. Сюда едут серфингисты и гольфисты во всего мира.

Но больше всего туристов заинтересуют прогулки среди тропических растений – например, вдоль оросительных каналов обустроены пешеходные маршруты.

Фото: Природа на Мадейре (pixabay.com)

Мадейра - это остров для активных путешественников, которые готовы арендовать авто и увидеть множество маленьких деревень, которые здесь как нарисованные, а виды такие, что дух захватывает, советует Юлия Гуслистая туристам. На странице в Instagram она составила список локаций, которые must see на отдыхе:

- собор Се;

- монастирь Святой Клары;

- дворец-крепость Святого Лоренсо;

- колоритный рынок Лаврадорес;

- гора Кабо-Жирао;

- ботанический сад;

- сад орхидей;

- вулканические пещеры Сан-Винсенте.

Первая достопримечательность острова, с которой встретятся туристы – уникальный аэропорт, взлетно-посадочная полоса котрого стоит на свях в океане.

Фото: Туристам советуют окунуться в местную атмосферу (pixabay.com)

Сколько стоит отдых

По словам Юлии Гуслистой, отдохнуть на Майдере получится немного дороже, чем в Греции, на острове Крит, например.

"Отельная база есть от 3 звезд до 5 звезд, на любой вкус: от завтраков - до "все включено". Например, недельный отдых на двоих в 3* отеле с завтраками, авиаперелетом и ручной кладью обойдется от 1198 евро. 700 евро с человека за 11 ночей на Мадейре - будет дороже Черногории (например, от 470 евро за 11 ночей с человека), и Греции - от 560 евро за 11 ночей 3* с завтраками на Крите", - отмечает эксперт.

Фото: Архитектура на острове (pixabay.com)

Она уверена: спрос будет, потому что люди устали от ограничений на путешествия и готовы платить за новые яркие эмоции. Кроме того, заполнить 180 мест на одном рейсе в неделю (летать будет авиакомпания МАУ) не составит труда.

Она приводит примеры стоимости отдыха для двоих в отелях разных категорий в Фуншале, где более-менее удобно обустроены пляжи и есть масса памятников архитектуры – на даты 12-19 июля.

- 3* с завтраками - от 39000 грн, с "все включено" - 71170 грн;

- 4* с завтраками - от 59170 грн, с "все включено" - 84430 грн;

- 5* с завтраками – от 64970 грн, с "все включено" - 99000 грн.

Правила въезда на Мадейру

Экзотический остров, хоть и относится к Европе и живет по законам Португалии, но для туристов ввели особые правила. Пока в саму Португалию украинцам без веских причин нельзя, на Мадейру достаточно иметь биометрический паспорт и негативный ПРЦ-тест, действительный 72 часа до поездки. Если его не сделать в Украине – то можно пройти такое же тестирование после прилета, причем бесплатно.

Фото: Город Фуншал на Мадейре (pixabay.com)

А вот после отпуска после прилета в Украину возможно придется сдавать ПЦР-тест или отправляться на самоизоляцию. Такое решение правительство Украины приняло 23 июня для путешествующих из Португалии и еще нескольких стран в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Напомним, мы писали, какая экзотическая страна в Индийском океане открывается для украинских туристов в июле.

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