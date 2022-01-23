В ОАЕ закривають великий туристичний об'єкт: названо причину

Роботу колеса огляду в Дубаї призупинили з метою безпеки відвідувачів

У Дубаї вирішили закрити найвище колесо огляду у світі, повідомляє Khaleej Times.

Туристичний об'єкт закрили до особливого повідомлення через несприятливі погодні умови та сильні пориви вітру з метою забезпечення безпеки відвідувачів.

"Через несприятливі погодні умови та сильні пориви вітру нам повідомили, що сьогодні працювати Ain Dubai небезпечно. Як завжди, нашим пріоритетом є здоров'я та безпека наших гостей, а також надання їм безпечної та приємної поїздки", — йдеться у повідомленні.

У Національному центрі метеорології повідомили, що в ОАЕ очікуються сильні вітри. За прогнозом на 21 січня пориви вітру досягають 55 км/год, а висота хвиль на море – трьох метрів. Сильний вітер супроводжується курною бурею та погіршенням видимості на трасах.

Фото: Найбільше колесо огляду у світі Ain Dubai (facebook.com/aindxbofficial)

Відвідувачі, що забронювали квитки на оглядове колесо, можуть скористатися ними в будь-який день, до 28 січня 2022 року. Крім того, вони можуть зв'язатися з адміністрацією атракціону на адресу електронної пошти для отримання додаткової інформації.

Чим відоме колесо огляду в Дубаї

Так зване "Дубайське Око" — найвище колесо огляду у світі, розташоване на острові Блакитної Води в Дубаї (ОАЕ). Колесо розташоване на штучному острові Bluewater.

Загальна висота від основи до верхньої точки 250 метрів. Колесо здійснює повний обіг за 38 хвилин. Одночасно у ньому може бути до 1750 осіб у 48 кабінках. Дубайське око вище попереднього рекордсмена High Roller у Лас-Вегасі на 82.4 метри.

Колесо відкрили 21 жовтня 2021 року.

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