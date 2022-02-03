"Пандемія входить у нову фазу". Швеція знімає майже всі обмеження

Нові правила у країні почнуть діяти від 9 лютого 2022 року
Уряд Швеції оголосив про плани зняти більшість обмежень проти Covid-19, повідомляє The Local.com.
Прем'єр-міністр Магдалена Андерссон, міністр охорони здоров'я Лена Халленгрен та генеральний директор Агентства громадської охорони здоров'я Карін Тегмарк Візелл оголосили, що майже всі обмеження буде знято 9 лютого 2022 року. Також ті, хто працює вдома, мають підготуватися до повернення на роботу.
"Пандемія не закінчилася, а вступає в абсолютно нову фазу. Ми наближаємося до моменту, коли Швеція знову відкриється", — сказала Андерссон.
Таким чином, у країні знову дозволять проводити масові заходи, знімуть обмеження на роботу закладів та вимогу надавати "вакцинні паспорти" для відвідування громадських місць.
Починаючи від 9 лютого, у країні набувають чинності наступні нововведення:
Фото: Швеція знімає COVID-обмеження від 9 лютого 2022 року (unsplash.com/anna-hunko)
На додаток до цього залишаться спеціальні рекомендації для тих, хто ще не був щеплений, а також рекомендації залишатися вдома тим, хто захворів на Covid-19.
Міністр охорони здоров'я Лена Халленгрен також заявила, що "уряд планує зняти обмеження на поїздки, введені 21 грудня для країн Північної Європи. Стосовно цього питання вона додала, що уряд надасть додаткову інформацію, "як тільки це стане можливим".
При цьому вона нічого не сказала про обмеження на поїздки до інших країн. Поточні правила в'їзду до Швеції для тих, хто прибуває з ЄС, діють до 28 лютого для людей, які прибувають з інших держав.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Данія перша серед країн ЄС вирішила скасувати усі карантинні обмеження.