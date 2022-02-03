"Пандемия вступает в новую фазу". Швеция снимает почти все ограничения

Новые правила в стране начнут действовать с 9 февраля 2022 года
Правительство Швеции объявило о планах снять большинство ограничений против Covid-19, сообщает The Local.com.
Премьер-министр Магдалена Андерссон, министр здравоохранения Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Визелл объявили, что почти все ограничения будут сняты 9 февраля 2022 года. Также те, кто работает дома, должны подготовиться к возвращению на работу.
"Пандемия не закончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется", — сказала Андерссон.
Таким образом, в стране снова разрешат проводить массовые мероприятия, снимут ограничения на работу заведений и требование предоставлять "вакцинные паспорта" для посещения общественных мест.
Начиная с 9 февраля, в стране вступают в силу следующие нововведения:
В дополнение к этому останутся специальные рекомендации для тех, кто еще не был вакцинирован, а также рекомендации оставаться дома тем, кто заболел Covid-19.
Министр здравоохранения Лена Халленгрен также заявила, что "правительство планирует снять ограничения на поездки, введенные 21 декабря для стран Северной Европы. Касаемо этого вопроса она добавила, что правительство предоставит дополнительную информацию, "как только это станет возможным".
При этом она ничего не сказала об ограничениях на поездки в другие страны. Текущие правила въезда в Швецию для прибывающих из ЕС действуют до 28 февраля для людей, прибывающих из других государств.
Напомним, ранее мы писали, что Дания первая среди стран ЕС решила отменить все карантинные ограничения.