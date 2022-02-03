"Пандемия вступает в новую фазу". Швеция снимает почти все ограничения

Правительство Швеции объявило о планах снять большинство ограничений против Covid-19, сообщает The Local.com.

Премьер-министр Магдалена Андерссон, министр здравоохранения Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Визелл объявили, что почти все ограничения будут сняты 9 февраля 2022 года. Также те, кто работает дома, должны подготовиться к возвращению на работу.

"Пандемия не закончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется", — сказала Андерссон.

Таким образом, в стране снова разрешат проводить массовые мероприятия, снимут ограничения на работу заведений и требование предоставлять "вакцинные паспорта" для посещения общественных мест.

Какие ограничения будут сняты в Швеции

Начиная с 9 февраля, в стране вступают в силу следующие нововведения:

можно проводить мероприятия в помещении с участием 20-50 человек: люди должны быть рассажены, разрешается максимум 8 человек в группе и один метр дистанции между группами;

пропуск вакцинации необходим для закрытых мероприятий с более чем 50 посетителями;

выставки и рынки в помещении должны требовать пропуска вакцины, если на них присутствует более 50 гостей, а количество гостей ограничено 500, из которых 10 квадратных метров на человека;

рестораны должны закрываться в 23:00, а алкогольные напитки перестанут продавать в 22:30;

группы людей в ресторанах могут состоять не более чем из восьми человек с минимальным расстоянием между группами в один метр;

рестораны с концертами или другими развлечениями могут принимать только сидячих гостей;

максимум 20 человек на закрытых вечеринках в арендованных площадках;

магазины должны иметь максимально допустимое количество гостей, рассчитанное на площади 10 квадратных метров на человека – это также относится к тренажерным залам, музеям, художественным галереям, тематическим паркам и бассейнам;

в общественном транспорте дальнего следования по возможности все пассажиры должны занимать сидячие места.

Фото: Швеция снимает COVID-ограничения с 9 февраля 2022 года (unsplash.com/anna-hunko)

В дополнение к этому останутся специальные рекомендации для тех, кто еще не был вакцинирован, а также рекомендации оставаться дома тем, кто заболел Covid-19.

Министр здравоохранения Лена Халленгрен также заявила, что "правительство планирует снять ограничения на поездки, введенные 21 декабря для стран Северной Европы. Касаемо этого вопроса она добавила, что правительство предоставит дополнительную информацию, "как только это станет возможным".

При этом она ничего не сказала об ограничениях на поездки в другие страны. Текущие правила въезда в Швецию для прибывающих из ЕС действуют до 28 февраля для людей, прибывающих из других государств.

Напомним, ранее мы писали, что Дания первая среди стран ЕС решила отменить все карантинные ограничения.