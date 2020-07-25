Під палючим сонцем: як відпочивають на пляжах Албанії під час карантину

Фото: Пляжі на курортах (pixabay.com)

Чи контролюють дотримання дистанції на курорті

Поніжитися під теплим сонцем в Албанії чи інших країнах - саме те, що шукають безліч туристів цього літа.

Але чи існують для такого відпочинку особливі правила під час карантину? Як відпочивають біля басейнів в готелях і на самих пляжах?

Як загоряють біля басейнів в готелях

Шезлонги на пляжах курортів розкладені з дотриманням безпечної відстані, кажуть РБК-Україна в "Travel Professional Group".

Але при цьому самим гостям самим не треба переживати за дотримання дистанції, адже забезпечити безпечну відстань між шезлонгами - це завдання співробітників готелів, кажуть нам в "Tez Tour".

"Також гості не будуть рухати столики в реcторанах. Це вже зроблено до вашого прильоту на курорт", - говорить Олександр Новиковський, заступник генерального директора туроператора "TezTour".

Анімація на курортах буде працювати, але теж з дотриманням дистанції 1,5-2 метра, кажуть в Join Up!

Дитячі клуби будуть відкриті виключно на свіжому повітрі. Діти зможуть відпочивати разом з батьками біля басейнів.

Фото: Відпочинок в Албанії (pixabay.com)

Гостям, які йдуть відпочивати біля басейнів і на пляжі, будуть видаватися засоби індивідуального захисту - медичні маски, печатки, які туристи зможуть носити з собою всюди - і в басейн, і на пляж У вільному доступі також будуть САНІТАЙЗЕР.

А як з приводу відпочинку на пляжах?

Киянка Альона Гусєва допускає, що на пляжах Албанії суворого контролю дотримання масочного режиму і контролю дистанції немає. Її знайома нещодавно повернулася з відпочинку в цій країні, і розповідала їй, що на пляжах всі засмагають абсолютно вільно і часом не витримують дистанцію.

"Мені вона розповіла, що практично жодного разу не підходили представники будь-яких контролюючих органів і не просили пересісти кудись подалі або вдягти маску. З іншого боку, чула, що штраф за відмову носити маску в Туреччині становить 150 доларів. Принаймні, це суворо контролюється в Стамбулі", - каже вона.

Фото: Правила "карантинного" відпочинку в Албанії (pixabay.com)

На пляжах Албанії дійсно правила не такі суворі, говорять опитані РБК-Україна туроператори.

У готелях всі заходи з безпеки строго дотримуються, і за це несуть відповідальність не туристи, а самі готелі. Якщо ж ви перебуваєте поза готелем, там може бути все по-іншому, повідомляють нам представники одного з туроператорів. Але на більшості пляжів шезлонги теж розставлені на відстані в 1,5-2 метра, як і в готелях - правила цього літа багато в чому схожі на всіх курортах.

За великим рахунком, на пляжах все розраховано на свідомість туриста: ті, хто не хоче захворіти, будуть носити маски та дотримуватися дистанції навіть на тих курортах, де немає суворих правил дотримання карантину, кажуть РБК-Україна представники одного з туроператорів.

Нагадаємо, раніше український турист розповів, як відпочиває в Бодрумі влітку.

Також радимо почитати, які ціни на відпочинок за кордоном пропонують українцям в цьому році під час карантину.