Под палящим солнцем: как отдыхают на пляжах Албании во время карантина

Фото: Пляжи на курортах (pixabay.com)

Контролируют ли соблюдение дистанции на курорте

Понежиться под теплым солнцем в Албании или других странах – именно то, что ищут множество туристов этим летом.

Но существуют ли для такого отдыха особенные правила во время карантина? Как отдыхают возле бассейнов в гостиницах и на самих пляжах?

Как загорают у бассейнов в гостиницах

Шезлонги на пляжах курортов разложены с соблюдением безопасного расстояния, говорят РБК-Украина в “Travel Professional Group“.

Но при этом самим гостям не надо переживать за соблюдение дистанции, ведь обеспечить безопасное расстояние между шезлонгами – это задача сотрудников гостиниц, говорят нам в “Tez Tour”.

"Также гости не будут двигать столики в реcторанах. Это уже сделано до вашего прилета на курорт", - говорит Александр Новиковский, заместитель генерального директора туроператора "TezTour".

Анимация на курортах будет работать, но тоже с соблюдением дистанции 1,5-2 метра, говорят в Join Up!

Детские клубы будут открыты исключительно на свежем воздухе. Дети смогут отдыхать вместе с родителями у бассейнов.

Фото: Отдых в Албании (pixabay.com)

Гостям, которые идут отдыхать у бассейнов и на пляжи, будут выдаваться средства индивидуальной защиты - медицинские маски, печатки, которые туристы смогут носить с собой везде – и в бассейн, и на пляж. В свободном доступе также будут санитайзеры.

А как по поводу отдыха на пляжах?

Киевлянка Алена Гусева допускает, что на пляжах Албании строгого контроля соблюдения масочного режима и контроля дистанции нет. Ее знакомая недавно вернулась из отдыха в этой стране, и рассказывала ей, что на пляжах все загорают абсолютно свободно и порой не соблюдают дистанцию.

"Мне она рассказала, что практически ни разу не подходили представители каких-либо контролирующих органов и не просили пересесть куда-то подальше или надеть маску. С другой стороны, слышала, что штраф за отказ носить маску в Турции составляет 150 долларов. По крайней мере, это строго контролируется в Стамбуле", - говорит она.

Фото: Правила "карантинного" отдыха в Албании (pixabay.com)

На пляжах Албании действительно правила не такие строгие, говорят опрошенные РБК-Украина туроператоры.

В отелях все мероприятия по безопасности строго соблюдаются, и за это несут ответственность не туристы, а сами гостиницы. Если же вы находитесь вне отеля, там может быть все по-другому, сообщают нам представители одного из туроператоров. Но на большинстве пляжей шезлонги тоже расставлены на расстоянии в 1,5-2 метра, как и в гостиницах – правила этим летом во многом схожи на всех курортах.

По большому счету, на пляжах все рассчитано на сознательность туриста: те, кто не хочет заболеть, будут носить маски и соблюдать дистанцию даже на тех курортах, где нет строгих правил соблюдения карантина, говорят РБК-Украина представители одного из туроператоров.

Напомним, ранее украинский турист рассказал, как отдыхает в Бодруме летом.

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