Пять самых интересных замков в Украине, которые стоит увидеть летом 2025 года

Какие замки стоит посетить летом и что в них особенного, рассказывает РБК-Украина.

Замок Любарта, Луцк (XIV век) (XIV век)

История: возведен в 1340-х годах князем Любартом. Служил резиденцией Волынских князей. Один из наиболее сохранившихся замков Украины.

Что уникального: готические башни, каменные стены, действующий музей. Часто проводят ночные экскурсии с фонарями.

Легенды: по преданию, подземный ход ведет к монастырю бернардинцев, а в нем блуждает дух княжны.

Как доехать: из Киева - поездом до Луцка, далее 10 минут маршруткой. Дороги хорошие, есть паркинг.

Что рядом: костел Петра и Павла, музей книги, подземелья Луцка. Замок Любарта в Луцке (фото: lutskrada_gov_ua)

Замок Паланок, Мукачево (XIV-XVII века)

История: построен на потухшем вулкане. Служил резиденцией Илоны Зрини, выдержал десятки осад.

Что уникального: три уровня крепости, более 130 помещений, панорама на все Мукачево.

Легенды: дух княгини Илоны до сих пор охраняет стены замка.

Как доехать: прямой поезд Киев - Ужгород, остановка в Мукачево. От вокзала - 10 минут такси или пешком.

Что рядом: винодельни Закарпатья, Латорицкий парк, водопад Скакало. Замок Паланок в Мукачево (фото: wikipedia.org/Vasil stecko)

Хотинская крепость (X-XVIII века)

История: основана в княжеские времена, укреплена при Данииле Галицком, реконструирована молдаванами. Участвовала в ключевых битвах.

Что уникального: стены до 40 метров, зрелищная локация над Днестром, место съемок фильмов.

Легенды: слеза Оксаны - вечная влага на стене, где замуровали девушку-жертву.

Как доехать: из Черновцов автобус до Хотина, потом пешком 15 минут.

Что рядом: Каменец-Подольский, Смотрицкий каньон, монастыри Буковины. Хотинская крепость (wikipedia.org/Rbrechko)

Олесский замок (XIII-XVII века)

История: упоминается с 1327 года. Родился король Ян III Собеский. Один из старейших каменных замков Галичины.

Что уникального: ренессансная архитектура, музей живописи и скульптуры, парк.

Легенды: белый призрак монахини или матери короля Собеского.

Как доехать: из Львова - электричкой до Буска или маршруткой, 1 час дороги.

Что рядом: Золочевский и Подгорецкий замки, музеи Львова, Шевченковский гай. Олесский замок во Львовской области (фото: wikipedia.org/Lomita)

Золочевский замок (XVII век)

История: построен как оборонительная резиденция Собеских. Позже - тюрьма НКВД. Восстановлен и превращен в музей.

Что уникального: Китайский дворец, бастионные валы, камень с таинственными знаками.

Легенды: проклятие камня с неизвестными символами - говорят, нельзя трогать без последствий.

Как доехать: из Львова - маршрутки в направлении Золочева, едут каждый час.

Что рядом: Олесский замок, музей пыток, деревянные церкви в окрестностях. Золочевский замок во Львовской области (фото: wikimedia.org/Anna_Picasso)

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При написании материала были использованы источники: Управление туризма Львовской, Закарпатской и Черновицкой ОГА, Ukraine.ua Visit Lutsk, Visit Mukachevo, The Ukrainians