Легендарный замок в Украине, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Что в нем особенного, чем он впечатляет и почему именно сейчас о нем снова вспоминают, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История замка Любарта

Построенный в XIV веке (1350-х годах) по приказу короля Руси (Великого князя Галицко-Волынского) Любарта, этот замок стал настоящей оборонительной цитаделью Волыни. Он неоднократно выдерживал осады и остался почти невредимым по сей день.

Замок Любарта - это остатки большой крепости, возведенной во второй половине XIV века по приказу литовского князя Любарта Гедиминовича. Его построили на месте древнерусской крепости - и именно это сочетание эпох придает замку особый шарм. На протяжении веков замок постоянно расширялся и укреплялся. Стиль замка - готика и ренессанс.

Князь Любарт сделал Луцк своей резиденцией, превратив город в политический центр Волыни. В замке принимали делегации из Польши, Чехии, Венгрии, Византии. Луцкий замок или замок Любарта (фото: Википедия)

Именно здесь проходил знаменитый съезд европейских монархов в 1429 году, на котором обсуждали... ни много ни мало - коронацию великого князя Витовта. А еще замок играл важную роль в защите Волынской земли от врагов.

По некоторым данным, еще в X веке на холме, окруженном извилинами реки Стырь стоял летописный Луческ с крепостью, который считают детищем Владимира Великого. В 1069 году он выдержал осаду польского войска во время похода на Киев короля Болеслава II Храброго.

Архитектурные особенности

Девять башен, величественные стены, готические элементы, деревянные галереи - все это создает настоящий дух Средневековья. Посетители могут увидеть аутентичные подземелья, остатки дворца и древние оборонительные сооружения.

Общая длина стен замка достигает 500 метров. Внутренние здания - Большая княжеская палата, Столовая палата, Теремковая палата, Спасская палата, Подзамковый храм.

В замке сохранились уникальные фрески XV-XVI веков, изображающие сцены из жизни князей и рыцарей.

Что увидеть в замке сегодня

Въездная башня (Башня Любарта) - самый известный элемент комплекса, высотой почти 28 метров. Она уцелела почти без изменений.

Башня Владычьего замка - место, где раньше жили епископы Луцка.

Оборонительные стены - толщина стен до 2 метров, окна-бойницы и историческая атмосфера.

Музей книги - с редкими экспонатами от старопечатных книг до гравюр.

Музей колоколов - единственный такой в Украине, расположенный в башне.

Почему стоит посетить именно этот замок

Это не просто замок - это живая история. В нем снимали фильмы, проводят фестивали, и именно здесь находится один из старейших колоколов в Украине.

Замок стал атмосферной локацией для нескольких украинских и зарубежных проектов. Самые известные:

"Овод" (1955, СССР) - историческая драма, где замок изображал итальянскую крепость

"Черная рада" (2000) - экранизация романа Кулиша, часть сцен снималась в Луцком замке

Документальные фильмы о Волыни - съемочные группы из Польши и Чехии использовали замок как аутентичный объект.

Хотя замок снимали не часто, но его интерьеры и внешний вид настолько хорошо сохранились, что его любят использовать для исторических реконструкций, съемки клипов и тревел-программ. Подземелье Луцкого замка (фото: Википедия)

Легенды о замке

Существует поверье, что под замком проходят подземные ходы до других городов. А еще - здесь якобы до сих пор появляется призрак князя Любарта. Будто на него наложено проклятие и он вынужден вечно блуждать по замку.

Также есть легенда о черном монахе, который когда-то жил в замке и был казначеем. Он закопал где-то на территории замка сокровище, которое до сих пор никто не нашел.

Как добраться

Замок расположен в центре Луцка, на улице Кафедральной. Доехать можно поездом или автобусом из Киева, Львова, Ровно. Идеальное место для двухдневного путешествия.

Интересные факты

Именно в этом замке впервые был использован готический стиль в каменном строительстве на Волыни.

Замок несколько раз спасали от уничтожения местные жители - еще в XIX веке его хотели разобрать на камни.

В 2020-х годах замок начали активно реставрировать, возвращая ему первоначальный вид.

Луцкий замок Любарта изображен на старой украинской банкноте номиналом 200 рублей (выпуск 1992 года). На лицевой стороне - портрет Леси Украинки, а на обороте - сам замок. Эта купюра давно вышла из обращения, но ее до сих пор можно увидеть в частных коллекциях и музеях денег.

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