В очікуванні літа. Де можна планувати відпустку у новому сезоні: список напрямків
Нові маршрути українських компаній для відпустки влітку
В Україні зростає кількість ранніх бронювань відпусток на літо 2022 року, констатують українські туроператори.
Тим часом нові напрямки на новий сезон планують і українські авіакомпанії. Куди можна буде вирушити у літню відпустку цього року - у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.
Нью-Йорк та Варшава від МАУ
Авіакомпанія МАУ анонсувала перезавантаження низки маршрутів та запуск принципово нових напрямків в рамках літнього сезону 2022. Основним хабом для запланованого розширення буде Міжнародний аеропорт "Бориспіль, повідомляє Lowcostavia.com.ua.
Так, на літній сезон навігації заплановане відновлення далекомагістральних рейсів в США та Канаду, а саме - Нью-Йорка та Торонто. Також планується збільшити кількість рейсів в Делі на літаках Boeing 777-200ER.
Оригінальну мережу маршрутів МАУ розширять такими рейсами:
- Київ – Ніцца;
- Київ – Брюссель;
- Київ – Гельсінкі;
- Київ – Венеція;
- Київ – Копенгаген;
- Київ – Дюссельдорф;
- Київ – Стокгольм;
- Київ – Цюрих;
- Київ – Варшава;
- Київ – Будапешт;
- Київ – Відень;
- Одеса – Вільнюс;
- Львів – Тель-Авів.
Окрім відновлення оригінальної мережі маршрутів, з червня 2022 року МАУ планує розпочати польоти за абсолютно новими напрямками:
- Київ – Аліканте;
- Київ – Осло.
Починаючи з 1 червня 2022 року, авіакомпанія готується до рестарту регулярних рейсів до Торонто, а вже з 2 червня 2022 року до Нью-Йорка, за наступним розкладом:
- Київ – Торонто – Київ – щосереди та щосуботи;
- Київ – Нью-Йорк – Київ – щопонеділка, щочетверга, щоп’ятниці та щонеділі.
Фото: Рейси до Нью-Йорка та Торонто від МАУ (unsplash.com/tod-dquackenbush)
Рейси до Нью-Йорка та Торонто будуть виконуватися на далекомагістральних літаках Boeing 777-200ER з трьома класами обслуговування: бізнес, економ-преміум та економ.
Відзначимо, наразі у флоті МАУ єдиний літак Boeing 777-200ER потребує заміни двигуна.
Барселона та Ніцца від Sky Up
Авіакомпанія пропонує новий маршрут до Іспанії – Мадрид, Франції – Ліон, Греції – Кос. Повний перелік рейсів авіакомпанії на літо виглядає таким чином:
Фото: Парк Гуель в Барселоні (unsplash.com/daniel-corneschi)
Іспанія
- Київ - Аліканте, Малага, Барселона, Мадрид, Валенсія, Тенерифе, Пальма-де-Майорка;
- Одесса - Барселона;
- Запоріжжя - Барселона;
- Харків - Барселона;
- Львів - Барселона, Валенсія, Аліканте.
Франція
- Київ - Париж;
- Київ - Марсель;
- Київ - Ніцца;
- Київ - Ліон.
Туреччина
- Київ - Стамбул, Даламан, Бодрум.
Португалія
- Київ - Лісабон, Фуншал, Фару.
Грузія
- Київ - Батумі, Тбілісі;
- Харків - Батумі;
- Одесса - Батумі, Тбілісі;
- Львів, Запоріжжя - Батумі.
Італія
- Київ- Неаполь, Ріміні, Рим, Ламеція-Терме, Мілан;
- Запоріжжя - Ріміні;
- Харків - Ріміні;
- Одеса - Ріміні.
Кіпр
- Київ - Ларнака;
- Запоріжжя - Ларнака;
- Харків-Ларнака;
- Львів-Ларнака.
Фото: Відпочинок на острові Закінтос влітку 2022 року (unsplash.com/katya shkiper)
Греція
- Київ - Родос, Іракліон, Афіни, Закінтос, Корфу, Салоніки, Кос;
- Одеса - Салоніки, Корфу, Афіни, Іракліон;
- Львів - Іракліон, Салоніки, Родос;
- Запоріжжя - Родос, Салоніки, Іракліон;
- Харків - Салоніки, Іракліон.
Болгарія
- Київ- Бургас, Варна;
- Львів-Бургас;
- Харків-Бургас;
- Запоріжжя-Бургас.
Хорватія
- Київ-Спліт, Дубровник, Пула.
Чорногорія
- Київ, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя - Тіват.
Аліканте та Варна від Bees Airline
Рейси Bees Airline на літо 2022 року заплановані до низки країн. Наприклад, до Іспанії, Греції. Кіпру, Болгарії. Також планується новий напрямок – Київ-Араксос та інші:
- Київ-Барселона;
- Київ-Корфу;
- Київ-Іракліон;
- Київ-Родос;
- Київ-Ларнака;
- Київ-Араксос;
- Київ-Аліканте;
- Київ-Варна.
Нагадаємо, раніше туристи назвали найкращу країну для подорожей у 2022 році.
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