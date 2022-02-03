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В очікуванні літа. Де можна планувати відпустку у новому сезоні: список напрямків

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Четвер 03 лютого 2022 12:05
В очікуванні літа. Де можна планувати відпустку у новому сезоні: список напрямків Фото: Нові маршрути українських компаній для відпустки влітку (колаж/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Нові маршрути українських компаній для відпустки влітку

В Україні зростає кількість ранніх бронювань відпусток на літо 2022 року, констатують українські туроператори.

Тим часом нові напрямки на новий сезон планують і українські авіакомпанії. Куди можна буде вирушити у літню відпустку цього року - у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Нью-Йорк та Варшава від МАУ

Авіакомпанія МАУ анонсувала перезавантаження низки маршрутів та запуск принципово нових напрямків в рамках літнього сезону 2022. Основним хабом для запланованого розширення буде Міжнародний аеропорт "Бориспіль, повідомляє Lowcostavia.com.ua.

Так, на літній сезон навігації заплановане відновлення далекомагістральних рейсів в США та Канаду, а саме - Нью-Йорка та Торонто. Також планується збільшити кількість рейсів в Делі на літаках Boeing 777-200ER.

Оригінальну мережу маршрутів МАУ розширять такими рейсами:

  • Київ – Ніцца;
  • Київ – Брюссель;
  • Київ – Гельсінкі;
  • Київ – Венеція;
  • Київ – Копенгаген;
  • Київ – Дюссельдорф;
  • Київ – Стокгольм;
  • Київ – Цюрих;
  • Київ – Варшава;
  • Київ – Будапешт;
  • Київ – Відень;
  • Одеса – Вільнюс;
  • Львів – Тель-Авів.

Окрім відновлення оригінальної мережі маршрутів, з червня 2022 року МАУ планує розпочати польоти за абсолютно новими напрямками:

  • Київ – Аліканте;
  • Київ – Осло.

Починаючи з 1 червня 2022 року, авіакомпанія готується до рестарту регулярних рейсів до Торонто, а вже з 2 червня 2022 року до Нью-Йорка, за наступним розкладом:

  1. Київ – Торонто – Київ – щосереди та щосуботи;
  2. Київ – Нью-Йорк – Київ – щопонеділка, щочетверга, щоп’ятниці та щонеділі.

В очікуванні літа. Де можна планувати відпустку у новому сезоні: список напрямків

Фото: Рейси до Нью-Йорка та Торонто від МАУ (unsplash.com/tod-dquackenbush)

Рейси до Нью-Йорка та Торонто будуть виконуватися на далекомагістральних літаках Boeing 777-200ER з трьома класами обслуговування: бізнес, економ-преміум та економ.

Відзначимо, наразі у флоті МАУ єдиний літак Boeing 777-200ER потребує заміни двигуна.

Барселона та Ніцца від Sky Up

Авіакомпанія пропонує новий маршрут до Іспанії – Мадрид, Франції – Ліон, Греції – Кос. Повний перелік рейсів авіакомпанії на літо виглядає таким чином:

В очікуванні літа. Де можна планувати відпустку у новому сезоні: список напрямківФото: Парк Гуель в Барселоні (unsplash.com/daniel-corneschi)

Іспанія

  • Київ - Аліканте, Малага, Барселона, Мадрид, Валенсія, Тенерифе, Пальма-де-Майорка;
  • Одесса - Барселона;
  • Запоріжжя - Барселона;
  • Харків - Барселона;
  • Львів - Барселона, Валенсія, Аліканте.

Франція

  • Київ - Париж;
  • Київ - Марсель;
  • Київ - Ніцца;
  • Київ - Ліон.

Туреччина

  • Київ - Стамбул, Даламан, Бодрум.

Португалія

  • Київ - Лісабон, Фуншал, Фару.

Грузія

  • Київ - Батумі, Тбілісі;
  • Харків - Батумі;
  • Одесса - Батумі, Тбілісі;
  • Львів, Запоріжжя - Батумі.

Італія

  • Київ- Неаполь, Ріміні, Рим, Ламеція-Терме, Мілан;
  • Запоріжжя - Ріміні;
  • Харків - Ріміні;
  • Одеса - Ріміні.

Кіпр

  • Київ - Ларнака;
  • Запоріжжя - Ларнака;
  • Харків-Ларнака;
  • Львів-Ларнака.

В очікуванні літа. Де можна планувати відпустку у новому сезоні: список напрямків

Фото: Відпочинок на острові Закінтос влітку 2022 року (unsplash.com/katya shkiper)

Греція

  • Київ - Родос, Іракліон, Афіни, Закінтос, Корфу, Салоніки, Кос;
  • Одеса - Салоніки, Корфу, Афіни, Іракліон;
  • Львів - Іракліон, Салоніки, Родос;
  • Запоріжжя - Родос, Салоніки, Іракліон;
  • Харків - Салоніки, Іракліон.

Болгарія

  • Київ- Бургас, Варна;
  • Львів-Бургас;
  • Харків-Бургас;
  • Запоріжжя-Бургас.

Хорватія

  • Київ-Спліт, Дубровник, Пула.

Чорногорія

  • Київ, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя - Тіват.

Аліканте та Варна від Bees Airline

Рейси Bees Airline на літо 2022 року заплановані до низки країн. Наприклад, до Іспанії, Греції. Кіпру, Болгарії. Також планується новий напрямок – Київ-Араксос та інші:

  • Київ-Барселона;
  • Київ-Корфу;
  • Київ-Іракліон;
  • Київ-Родос;
  • Київ-Ларнака;
  • Київ-Араксос;
  • Київ-Аліканте;
  • Київ-Варна.

Нагадаємо, раніше туристи назвали найкращу країну для подорожей у 2022 році.

Також ми розповідали, які популярні напрямки та тенденції й вподобання туристів.

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