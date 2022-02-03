В очікуванні літа. Де можна планувати відпустку у новому сезоні: список напрямків

Нові маршрути українських компаній для відпустки влітку

В Україні зростає кількість ранніх бронювань відпусток на літо 2022 року, констатують українські туроператори.

Тим часом нові напрямки на новий сезон планують і українські авіакомпанії. Куди можна буде вирушити у літню відпустку цього року - у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Нью-Йорк та Варшава від МАУ

Авіакомпанія МАУ анонсувала перезавантаження низки маршрутів та запуск принципово нових напрямків в рамках літнього сезону 2022. Основним хабом для запланованого розширення буде Міжнародний аеропорт "Бориспіль, повідомляє Lowcostavia.com.ua.

Так, на літній сезон навігації заплановане відновлення далекомагістральних рейсів в США та Канаду, а саме - Нью-Йорка та Торонто. Також планується збільшити кількість рейсів в Делі на літаках Boeing 777-200ER.

Оригінальну мережу маршрутів МАУ розширять такими рейсами:

Київ – Ніцца;

Київ – Брюссель;

Київ – Гельсінкі;

Київ – Венеція;

Київ – Копенгаген;

Київ – Дюссельдорф;

Київ – Стокгольм;

Київ – Цюрих;

Київ – Варшава;

Київ – Будапешт;

Київ – Відень;

Одеса – Вільнюс;

Львів – Тель-Авів.

Окрім відновлення оригінальної мережі маршрутів, з червня 2022 року МАУ планує розпочати польоти за абсолютно новими напрямками:

Київ – Аліканте;

Київ – Осло.

Починаючи з 1 червня 2022 року, авіакомпанія готується до рестарту регулярних рейсів до Торонто, а вже з 2 червня 2022 року до Нью-Йорка, за наступним розкладом:

Київ – Торонто – Київ – щосереди та щосуботи; Київ – Нью-Йорк – Київ – щопонеділка, щочетверга, щоп’ятниці та щонеділі.

Фото: Рейси до Нью-Йорка та Торонто від МАУ (unsplash.com/tod-dquackenbush)

Рейси до Нью-Йорка та Торонто будуть виконуватися на далекомагістральних літаках Boeing 777-200ER з трьома класами обслуговування: бізнес, економ-преміум та економ.

Відзначимо, наразі у флоті МАУ єдиний літак Boeing 777-200ER потребує заміни двигуна.

Барселона та Ніцца від Sky Up

Авіакомпанія пропонує новий маршрут до Іспанії – Мадрид, Франції – Ліон, Греції – Кос. Повний перелік рейсів авіакомпанії на літо виглядає таким чином:

Фото: Парк Гуель в Барселоні (unsplash.com/daniel-corneschi)

Іспанія

Київ - Аліканте, Малага, Барселона, Мадрид, Валенсія, Тенерифе, Пальма-де-Майорка;

Одесса - Барселона;

Запоріжжя - Барселона;

Харків - Барселона;

Львів - Барселона, Валенсія, Аліканте.

Франція

Київ - Париж;

Київ - Марсель;

Київ - Ніцца;

Київ - Ліон.

Туреччина

Київ - Стамбул, Даламан, Бодрум.

Португалія

Київ - Лісабон, Фуншал, Фару.

Грузія

Київ - Батумі, Тбілісі;

Харків - Батумі;

Одесса - Батумі, Тбілісі;

Львів, Запоріжжя - Батумі.

Італія

Київ- Неаполь, Ріміні, Рим, Ламеція-Терме, Мілан;

Запоріжжя - Ріміні;

Харків - Ріміні;

Одеса - Ріміні.

Кіпр

Київ - Ларнака;

Запоріжжя - Ларнака;

Харків-Ларнака;

Львів-Ларнака.

Фото: Відпочинок на острові Закінтос влітку 2022 року (unsplash.com/katya shkiper)

Греція

Київ - Родос, Іракліон, Афіни, Закінтос, Корфу, Салоніки, Кос;

Одеса - Салоніки, Корфу, Афіни, Іракліон;

Львів - Іракліон, Салоніки, Родос;

Запоріжжя - Родос, Салоніки, Іракліон;

Харків - Салоніки, Іракліон.

Болгарія

Київ- Бургас, Варна;

Львів-Бургас;

Харків-Бургас;

Запоріжжя-Бургас.

Хорватія

Київ-Спліт, Дубровник, Пула.

Чорногорія

Київ, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя - Тіват.

Аліканте та Варна від Bees Airline

Рейси Bees Airline на літо 2022 року заплановані до низки країн. Наприклад, до Іспанії, Греції. Кіпру, Болгарії. Також планується новий напрямок – Київ-Араксос та інші:

Київ-Барселона;

Київ-Корфу;

Київ-Іракліон;

Київ-Родос;

Київ-Ларнака;

Київ-Араксос;

Київ-Аліканте;

Київ-Варна.

Нагадаємо, раніше туристи назвали найкращу країну для подорожей у 2022 році.

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