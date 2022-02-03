В ожидании лета. Где можно планировать отпуск в новом сезоне: список направлений
Новые маршруты украинских компаний для отпуска летом
В Украине растет количество ранних бронирований отпусков на лето 2022, констатируют украинские туроператоры.
Тем временем новые направления на новый сезон планируют и украинские авиакомпании. Куда можно будет отправиться в летний отпуск в этом году – в материале TRAVEL РБК-Украина.
Нью-Йорк и Варшава от МАУ
Авиакомпания МАУ анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск принципиально новых направлений в рамках летнего сезона 2022 года. Основным хабом для запланированного расширения будет Международный аэропорт "Борисполь", сообщает Lowcostavia.com.ua.
Так, на летний сезон навигации запланировано возобновление дальнемагистральных рейсов в США и Канаду, а именно – Нью-Йорка и Торонто. Также планируется увеличить количество рейсов в Дели на самолетах Boeing 777-200ER.
Оригинальную сеть маршрутов МАУ расширят следующими рейсами:
- Киев – Ницца;
- Киев – Брюссель;
- Киев – Хельсинки;
- Киев – Венеция;
- Киев – Копенгаген;
- Киев – Дюссельдорф;
- Киев – Стокгольм;
- Киев – Цюрих;
- Киев – Варшава;
- Киев – Будапешт;
- Киев – Вена;
- Одесса – Вильнюс;
- Львов – Тель-Авив.
Помимо возобновления оригинальной сети маршрутов, с июня 2022 года МАУ планирует начать полеты по совершенно новым направлениям:
- Киев – Аликанте;
- Киев – Осло.
Начиная с 1 июня 2022 года, авиакомпания готовится к рестарту регулярных рейсов в Торонто, а уже со 2 июня 2022 года в Нью-Йорк по следующему расписанию:
- Киев – Торонто – Киев – каждую среду и каждую субботу;
- Киев – Нью-Йорк – Киев – по понедельникам, по четвергам, по пятницам и по воскресеньям.
Фото: Рейсы в Нью-Йорк и Торонто от МАУ (unsplash.com/tod-dquackenbush)
Рейсы в Нью-Йорк и Торонто будут выполняться на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-200ER с тремя классами обслуживания: бизнес, эконом-премиум и эконом.
Отметим, что во флоте МАУ единственный самолет Boeing 777-200ER требует замены двигателя.
Барселона и Ницца от Sky Up
Авиакомпания предлагает новый маршрут в Испанию – Мадрид, Францию – Лион, Грецию – Кос. Полный список рейсов авиакомпании на лето выглядит следующим образом:
Фото: Парк Гуэль в Барселоне (unsplash.com/daniel-corneschi)
Испания
- Киев – Аликанте, Малага, Барселона, Мадрид, Валенсия, Тенерифе, Пальма-де-Майорка;
- Одесса-Барселона;
- Запорожье-Барселона;
- Харьков-Барселона;
- Львов – Барселона, Валенсия, Аликанте.
Франция
- Киев – Париж;
- Киев – Марсель;
- Киев – Ницца;
- Киев – Лион.
Турция
- Киев – Стамбул, Даламан, Бодрум.
Португалия
- Киев – Лиссабон, Фуншал, Фару.
Грузия
- Киев – Батуми, Тбилиси;
- Харьков – Батуми;
- Одесса – Батуми, Тбилиси;
- Львов, Запорожье – Батуми.
Италия
- Киев-Неаполь, Римини, Рим, Ламеция-Терме, Милан;
- Запорожье – Римини;
- Харьков – Римини;
- Одесса – Римини.
Кипр
- Киев – Ларнака;
- Запорожье – Ларнака;
- Харьков-Ларнака;
- Львов-Ларнака.
Фото: Отдых на острове Закинтос летом 2022 года (unsplash.com/katya -shkiper)
Греция
- Киев – Родос, Ираклион, Афины, Закинтос, Корфу, Салоники, Кос;
- Одесса – Салоники, Корфу, Афины, Ираклион;
- Львов – Ираклион, Салоники, Родос;
- Запорожье – Родос, Салоники, Ираклион;
- Харьков - Салоники, Ираклион.
Болгария
- Киев-Бургас, Варна;
- Львов-Бургас;
- Харьков-Бургас;
- Запорожье-Бургас.
Хорватия
- Киев-Сплит, Дубровник, Пула.
Черногория
- Киев, Харьков, Львов, Одесса, Запорожье – Тиват.
Аликанте и Варна от Bees Airline
Рейсы Bees Airline на лето 2022 года запланированы в ряд стран. Например, в Испанию, Грецию. Кипр, Болгария. Также планируется новое направление – Киев-Араксос и другие:
- Киев-Барселона;
- Киев-Корфу;
- Киев-Ираклион;
- Киев-Родос;
- Киев-Ларнака;
- Киев-Араксос;
- Киев-Аликанте;
- Киев-Варна.
Напомним, ранее туристы назвали лучшую страну для поездок в 2022 году.
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