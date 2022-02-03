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В ожидании лета. Где можно планировать отпуск в новом сезоне: список направлений

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 12:05
В ожидании лета. Где можно планировать отпуск в новом сезоне: список направлений Фото: Новые маршруты украинских компаний для отпуска летом (коллаж/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Новые маршруты украинских компаний для отпуска летом

В Украине растет количество ранних бронирований отпусков на лето 2022, констатируют украинские туроператоры.

Тем временем новые направления на новый сезон планируют и украинские авиакомпании. Куда можно будет отправиться в летний отпуск в этом году – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Нью-Йорк и Варшава от МАУ

Авиакомпания МАУ анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск принципиально новых направлений в рамках летнего сезона 2022 года. Основным хабом для запланированного расширения будет Международный аэропорт "Борисполь", сообщает Lowcostavia.com.ua.

Так, на летний сезон навигации запланировано возобновление дальнемагистральных рейсов в США и Канаду, а именно – Нью-Йорка и Торонто. Также планируется увеличить количество рейсов в Дели на самолетах Boeing 777-200ER.

Оригинальную сеть маршрутов МАУ расширят следующими рейсами:

  • Киев – Ницца;
  • Киев – Брюссель;
  • Киев – Хельсинки;
  • Киев – Венеция;
  • Киев – Копенгаген;
  • Киев – Дюссельдорф;
  • Киев – Стокгольм;
  • Киев – Цюрих;
  • Киев – Варшава;
  • Киев – Будапешт;
  • Киев – Вена;
  • Одесса – Вильнюс;
  • Львов – Тель-Авив.

Помимо возобновления оригинальной сети маршрутов, с июня 2022 года МАУ планирует начать полеты по совершенно новым направлениям:

  • Киев – Аликанте;
  • Киев – Осло.

Начиная с 1 июня 2022 года, авиакомпания готовится к рестарту регулярных рейсов в Торонто, а уже со 2 июня 2022 года в Нью-Йорк по следующему расписанию:

  1. Киев – Торонто – Киев – каждую среду и каждую субботу;
  2. Киев – Нью-Йорк – Киев – по понедельникам, по четвергам, по пятницам и по воскресеньям.

В ожидании лета. Где можно планировать отпуск в новом сезоне: список направлений

Фото: Рейсы в Нью-Йорк и Торонто от МАУ (unsplash.com/tod-dquackenbush)

Рейсы в Нью-Йорк и Торонто будут выполняться на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-200ER с тремя классами обслуживания: бизнес, эконом-премиум и эконом.

Отметим, что во флоте МАУ единственный самолет Boeing 777-200ER требует замены двигателя.

Барселона и Ницца от Sky Up

Авиакомпания предлагает новый маршрут в Испанию – Мадрид, Францию ​​– Лион, Грецию – Кос. Полный список рейсов авиакомпании на лето выглядит следующим образом:

В ожидании лета. Где можно планировать отпуск в новом сезоне: список направлений

Фото: Парк Гуэль в Барселоне (unsplash.com/daniel-corneschi)

Испания

  • Киев – Аликанте, Малага, Барселона, Мадрид, Валенсия, Тенерифе, Пальма-де-Майорка;
  • Одесса-Барселона;
  • Запорожье-Барселона;
  • Харьков-Барселона;
  • Львов – Барселона, Валенсия, Аликанте.

Франция

  • Киев – Париж;
  • Киев – Марсель;
  • Киев – Ницца;
  • Киев – Лион.

Турция

  • Киев – Стамбул, Даламан, Бодрум.

Португалия

  • Киев – Лиссабон, Фуншал, Фару.

Грузия

  • Киев – Батуми, Тбилиси;
  • Харьков – Батуми;
  • Одесса – Батуми, Тбилиси;
  • Львов, Запорожье – Батуми.

Италия

  • Киев-Неаполь, Римини, Рим, Ламеция-Терме, Милан;
  • Запорожье – Римини;
  • Харьков – Римини;
  • Одесса – Римини.

Кипр

  • Киев – Ларнака;
  • Запорожье – Ларнака;
  • Харьков-Ларнака;
  • Львов-Ларнака.

В ожидании лета. Где можно планировать отпуск в новом сезоне: список направлений

Фото: Отдых на острове Закинтос летом 2022 года (unsplash.com/katya -shkiper)

Греция

  • Киев – Родос, Ираклион, Афины, Закинтос, Корфу, Салоники, Кос;
  • Одесса – Салоники, Корфу, Афины, Ираклион;
  • Львов – Ираклион, Салоники, Родос;
  • Запорожье – Родос, Салоники, Ираклион;
  • Харьков - Салоники, Ираклион.

Болгария

  • Киев-Бургас, Варна;
  • Львов-Бургас;
  • Харьков-Бургас;
  • Запорожье-Бургас.

Хорватия

  • Киев-Сплит, Дубровник, Пула.

Черногория

  • Киев, Харьков, Львов, Одесса, Запорожье – Тиват.

Аликанте и Варна от Bees Airline

Рейсы Bees Airline на лето 2022 года запланированы в ряд стран. Например, в Испанию, Грецию. Кипр, Болгария. Также планируется новое направление – Киев-Араксос и другие:

  • Киев-Барселона;
  • Киев-Корфу;
  • Киев-Ираклион;
  • Киев-Родос;
  • Киев-Ларнака;
  • Киев-Араксос;
  • Киев-Аликанте;
  • Киев-Варна.

Напомним, ранее туристы назвали лучшую страну для поездок в 2022 году.

Также ми рассказывали, какие популярные направления и тенденции и предпочтения туристов.

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