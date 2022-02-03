В ожидании лета. Где можно планировать отпуск в новом сезоне: список направлений

Новые маршруты украинских компаний для отпуска летом

В Украине растет количество ранних бронирований отпусков на лето 2022, констатируют украинские туроператоры.

Тем временем новые направления на новый сезон планируют и украинские авиакомпании. Куда можно будет отправиться в летний отпуск в этом году – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Нью-Йорк и Варшава от МАУ

Авиакомпания МАУ анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск принципиально новых направлений в рамках летнего сезона 2022 года. Основным хабом для запланированного расширения будет Международный аэропорт "Борисполь", сообщает Lowcostavia.com.ua.

Так, на летний сезон навигации запланировано возобновление дальнемагистральных рейсов в США и Канаду, а именно – Нью-Йорка и Торонто. Также планируется увеличить количество рейсов в Дели на самолетах Boeing 777-200ER.

Оригинальную сеть маршрутов МАУ расширят следующими рейсами:

Киев – Ницца;

Киев – Брюссель;

Киев – Хельсинки;

Киев – Венеция;

Киев – Копенгаген;

Киев – Дюссельдорф;

Киев – Стокгольм;

Киев – Цюрих;

Киев – Варшава;

Киев – Будапешт;

Киев – Вена;

Одесса – Вильнюс;

Львов – Тель-Авив.

Помимо возобновления оригинальной сети маршрутов, с июня 2022 года МАУ планирует начать полеты по совершенно новым направлениям:

Киев – Аликанте;

Киев – Осло.

Начиная с 1 июня 2022 года, авиакомпания готовится к рестарту регулярных рейсов в Торонто, а уже со 2 июня 2022 года в Нью-Йорк по следующему расписанию:

Киев – Торонто – Киев – каждую среду и каждую субботу; Киев – Нью-Йорк – Киев – по понедельникам, по четвергам, по пятницам и по воскресеньям.

Фото: Рейсы в Нью-Йорк и Торонто от МАУ (unsplash.com/tod-dquackenbush)

Рейсы в Нью-Йорк и Торонто будут выполняться на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-200ER с тремя классами обслуживания: бизнес, эконом-премиум и эконом.

Отметим, что во флоте МАУ единственный самолет Boeing 777-200ER требует замены двигателя.

Барселона и Ницца от Sky Up

Авиакомпания предлагает новый маршрут в Испанию – Мадрид, Францию ​​– Лион, Грецию – Кос. Полный список рейсов авиакомпании на лето выглядит следующим образом:

Фото: Парк Гуэль в Барселоне (unsplash.com/daniel-corneschi)

Испания

Киев – Аликанте, Малага, Барселона, Мадрид, Валенсия, Тенерифе, Пальма-де-Майорка;

Одесса-Барселона;

Запорожье-Барселона;

Харьков-Барселона;

Львов – Барселона, Валенсия, Аликанте.

Франция

Киев – Париж;

Киев – Марсель;

Киев – Ницца;

Киев – Лион.

Турция

Киев – Стамбул, Даламан, Бодрум.

Португалия

Киев – Лиссабон, Фуншал, Фару.

Грузия

Киев – Батуми, Тбилиси;

Харьков – Батуми;

Одесса – Батуми, Тбилиси;

Львов, Запорожье – Батуми.

Италия

Киев-Неаполь, Римини, Рим, Ламеция-Терме, Милан;

Запорожье – Римини;

Харьков – Римини;

Одесса – Римини.

Кипр

Киев – Ларнака;

Запорожье – Ларнака;

Харьков-Ларнака;

Львов-Ларнака.

Фото: Отдых на острове Закинтос летом 2022 года (unsplash.com/katya -shkiper)

Греция

Киев – Родос, Ираклион, Афины, Закинтос, Корфу, Салоники, Кос;

Одесса – Салоники, Корфу, Афины, Ираклион;

Львов – Ираклион, Салоники, Родос;

Запорожье – Родос, Салоники, Ираклион;

Харьков - Салоники, Ираклион.

Болгария

Киев-Бургас, Варна;

Львов-Бургас;

Харьков-Бургас;

Запорожье-Бургас.

Хорватия

Киев-Сплит, Дубровник, Пула.

Черногория

Киев, Харьков, Львов, Одесса, Запорожье – Тиват.

Аликанте и Варна от Bees Airline

Рейсы Bees Airline на лето 2022 года запланированы в ряд стран. Например, в Испанию, Грецию. Кипр, Болгария. Также планируется новое направление – Киев-Араксос и другие:

Киев-Барселона;

Киев-Корфу;

Киев-Ираклион;

Киев-Родос;

Киев-Ларнака;

Киев-Араксос;

Киев-Аликанте;

Киев-Варна.

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