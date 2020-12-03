"Очікуємо на вакцинацію": в Туреччині розповіли, чи посилять правила в'їзду для українців

Туреччина залишається однією з найпопулярніших країн серед українців не тільки під час літнього відпочинку, але й взимку. З моменту відкриття Туреччини для українців правила в'їзду в країну для наших туристів не змінювалися, незважаючи на пандемію: для поїздки не потрібні були ні тести, ні самоізоляція.

Останнім часом турецька влада стала впроваджувати більш суворі правила для своїх громадян з метою зупинити швидке зростання пандемії. Незважаючи на це, ставлення до туристів залишається лояльним.

Фото: Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой (flickr.com/unwto)

"Сподіваємося взяти під контроль ситуацію"

В даний момент в курортній країні спостерігається зростання кількості хворих. Але Туреччина не планує посилювати плавила в'їзду для українських туристів найближчим часом. Про це в коментарі РБК-Україна заявив Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой під час зустрічі з журналістами в Анкарі.



"Правила в'їзду для українців на даний момент не змінюються. Ми сподіваємося взяти під контроль ситуацію з пандемією в Туреччині в найближчий місяць. Також очікуємо, що в Україні почнеться вакцинація. Звичайно, якщо ситуація буде погіршуватися, ми можемо повернутися до цього питання (перегляду правил в'їзду - ред.). Але на даний момент для українців вони залишаються незмінними", - сказав РБК-Україна міністр культури і туризму.

Фото: Туристичне місце в Каппадокії (pixabay.com)

Також він нагадав, що цього сезону в Туреччині запустили програму безпечного туризму, й під час пандемії вона спрацювала успішно. Готелі Туреччини протягом усього сезону регулярно перевіряли, і всі вони повинні були відповідати правилам карантинних обмежень - дотримання дистанції, дезінфекція номерів і всіх приміщень. Ті готелі, де не забезпечували туристам всі необхідні правила безпеки, для туристів не відкривалися.

Що змінилося в Туреччині

Днями в Туреччині посилили комендантську годину для громадян країни. Тепер вона діє в будні дні з 21:00 до 5:00. Також заборонено виходити на прогулянки на вихідних: з 21:00 у п'ятницю до 5:00 в понеділок.

Такі заходи прийняли через зафіксований третій пік пандемії коронавіруса в країні. Найбільше зростання захворюваності на COVID-19 виявили в Стамбулі, Ізмірі, провінціях Коджаелі і Бурса.

"Збільшення числа випадків захворювання на COVID-19 на 50 відсотків зафіксовано в 15 провінціях", - повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа.

Після оголошення комендантської години з 21 листопада турецька влада пояснювала, що туристи можуть не дотримуватися умов і перебувати на вулиці за необхідності та наявності документів.

Фото: Мечеть у Стамбулі (pixabay.com)

Також через закриття міських ресторанів і роботи їх тільки на винос і доставку, туристам дозволили харчуватися за звичним графіком в ресторанах готелів, в яких вони зупинилися.

При цьому більшість туристичних місць, які туристи відвідували на екскурсіях, влада залишила відкритими.

Нагадаємо, раніше ми писали, як відпочивають туристи під час локдауна в Туреччині.

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