"Ожидаем вакцинацию": в Турции рассказали, ужесточат ли правила въезда для украинцев

Турция остается одной из самых популярных стран среди украинцев не только во время летнего отдыха, но и зимой. С момента открытия Турции для украинцев правила въезда в страну для наших туристов не менялись, несмотря на пандемию: для поездки не нужны были ни тесты, ни самоизоляция.

В последнее время турецкие власти стали вводить более строгие правила для своих граждан с целью остановить быстрій рост пандемии. Несмотря на это, к туристам отношение остается лояльным.

Фото: Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой (flickr.com/unwto)

"Надеемся взять под контроль ситуацию"

В данный момент в курортной стране наблюдается рост числа заболевших. Но Турция не планирует ужесточать плавила въезда для украинских туристов в ближайшее время. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой во время встречи с журналистами в Анкаре.



"Правила въезда для украинцев на данный момент не меняются. Мы надеемся взять под контроль ситуацию с пандемией в Турции в ближайший месяц. Также ожидаем, что в Украине начнется вакцинация. Конечно, если ситуация будет ухудшаться, мы можем вернуться к этому вопросу (пересмотру правил въезда - ред.). Но на данный момент для украинцев они остаются прежними", - сказал РБК-Украина министр культуры и туризма.

Фото: Туристическое место в Каппадокии (pixabay.com)

Также он напомнил, что в этом сезона в Турции запустили программу безопасного туризма, и во время пандемии она сработала успешно. Отели Турции в течение всего сезона регулярно проверяли, и все они должны были соответствовать правилам карантинных ограничений - соблюдение дистанции, дезинфекция номеров и всех помещений. Те отели, где не обеспечивали туристам все необходимые правила безопасности, для туристов не открывались.

Что поменялось в Турции

На днях в Турции ужесточили комендантский час для граждан страны. Теперь он действует в будние дни с 21:00 до 5:00. Также запрещено выходить на прогулки на выходных: с 21:00 в пятницу до 5:00 в понедельник.

Такие меры приняли из-за зафиксированного третьего пика пандемии коронавируса в стране. Наибольший рост заболеваемости COVID-19 выявили в Стамбуле, Измире, провинциях Коджаэли и Бурса.

"Увеличение числа случаев заболевания COVID-19 на 50 процентов зафиксировано в 15 провинциях", - сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

После объявления комендантского часа с 21 ноября турецкие власти объясняли, что туристы могут не соблюдать условия и находиться на улице при необходимости и наличии документов.

Фото: Мечеть в Стамбуле (pixabay.com)

Также из-за закрытия городских ресторанов и работы их только на вынос и доставку, туристам разрешили питаться по обычному графику в ресторанах отелей, в которых они остановились.

При этом большинство туристических мест, которые туристы посещали на экскурсиях, власти оставили открытыми.

Напомним, ранее мы писали, как отдыхают туристы во время локдауна в Турции.

Также мы сообщали, что изменится для туристов с новыми карантинными правилами в Египте.