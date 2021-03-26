Озера і храми: скільки коштує відпочинок у Північній Македонії на травневі свята

Одна з найдоступіших країн Європи для відпочинку та екскурсій навесні 2021 року – Північна Македонія. Вирушити в цю країну можна без ПЛР-тестів і карантину, а летіти прямим рейсом без пересадок.

Відпочинок в цій балканській країні цінують насамперед за красиву природу і пам'ятники древньої архітектури – недарма Македонію називають "перлиною" Європи. Також туристи можуть насолодитися походами в гори або відпочинком на бальнеологічних або пляжних курортах.

Чим цікава Македонія туристам

У цій маленькій країні немає моря. Але курортному відпочинку це не заважає: пляжного відпочинку вистачає на трьох озерах: Охридське, Дойранське і Преспа. Влітку в Охриді на піщаних пляжах багатолюдно, як на морському узбережжі. У селищі Трпейца пляж на цьому озері дуже чистий, а краєвиди зачаровують. Цю місцевість називають "македонським Сан-Тропе".

Охрид – одне з найглибших озер на Балканах, основна природна пам'ятка країни. Озеро знаходиться відразу в двох країнах – Македонії та Албанії – на його берегах розташовані найфешенебельніші готелі в Македонії.

Фото: Екскурсії в Охрид (pixabay.com)

Місто Охрид називають "балканським Єрусалимом": екскурсії включають відвідування храмів, монастирів, античного амфітеатру, а також мечеті і турецького базару.

У столиці Скоп'є варто побачити знаменитий кам'яний міст і фортецю Кал, з якою пов'язують перші поселення південних слов'ян. Найвидатніша історична постать в історії країни – Олександр Македонський. Статуя на честь римського правителя "Воїн на коні" стоїть у центрі міста.

Також у столиці цікаво буде відвідати Меморіальний будинок Матері Терези - музей просто неба на честь святої.

Македонія дивує туристів міксом культур і народів: турків, греків, албанців, православних і католиків. Цю країну вважають колискою християнства в Європі – наприклад, церква Святого Эрасмуса в Охриді була побудована ще в 6 столітті нашої ери. У Македонії зародилася слов'янська писемність, а 68% македонців називають себе православними.

Фото: Скоп'є - столиця Північної Македонії (pixabay.com)

Правила в'їзду для українців

В'їзд в Північну Македонію українцям дозволений без пред'явлення сертифіката з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19 і без проходження самоізоляції.

При поїздці варто врахувати, що з 10 березня до 6 квітня 2021 року в країні діє комендантська година з 22:00 до 05:00. Вводиться обмеження на пересування.

Правило не поширюється на пасажирів, що прилітають або вилітають з міжнародних аеропортів, при цьому квитки на літак будуть дозволами на пересування, а також на міжнародні перевезення громадян та вантажів у режимі транзиту.

Відвідати Македонію можна без віз із біометричними паспортами, зі звичайними закордонними паспортами віза оформляється.

Фото: Охрид - одне найглибших озер на Балканах (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок в Македонії навесні

Полетіти в Північну Македонію можна й у квітні, але більш комфортний відпочинок варто планувати на травневі свята. Прямими рейсами в країну можна долетіти з авіакомпанією Windrose.

Ми перевірили, скільки коштують тури в Північну Македонію на тиждень на двох з авіаквитком і харчуванням "сніданки".

У компанії "Farvater" відпочинок в 3* готелі в Поповій Шапці обійдеться від 28428 гривень (863 євро) з вильотом 6 травня, в 4* в Скоп'є – 34357 гривень, в 4* готелі в Охриді – від 39034 гривень. В 5* готелі в Скоп'є – від 48577 гривень, в 5* готелі в Охриді – від 52276 гривень з вильотом на ту ж дату.

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У мережі агентств "Поїхали з нами" 7 ночей в 3* готелі в Поповій Шапці обійдуться в 34629 гривень з вильотом 29 квітня, в 4* в Скоп'є – від 36377 гривень, в 4* готелі в Охриді – від 42280 гривень, в 5* готелі в Скоп'є – від 52240 гривень з вильотом на ту ж дату.

Крім того, відвідати Македонію можна з екскурсійними турами – як окремо, так і в складі маршруту сусідніми країнами.

У туристичної компанії "Аккорд тур" поїхати в Північну Македонію можна з автобусним туром. Наприклад, провести вікенд у Скоп'є і на Охридському озері можна за ціною від 78 євро з особи з проживанням в готелі зі сніданками з датами виїзду 30 квітня і 4 травня.

Зазначимо, що наприкінці березня вибір турів в Північну Македонію невеликий, і ціни на відпочинок все ще залишаються досить високими.

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