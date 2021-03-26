Озера и храмы: сколько стоит отдых в Северной Македонии на майские праздники

Одна из самых доступных стран Европы для отдыха и экскурсий весной 2021 года – Северная Македония. Отправиться в эту страну можно без ПЦР-тестов и карантина, а лететь прямым рейсом без пересадок.

Отдых в этой балканской стране ценят прежде всего за красивую природу и памятники древней архитектуры – неспроста Македонию называют "жемчужиной" Европы. Также туристы могут насладиться походами в горы или отдыхом на бальнеологических или пляжных курортах.

Чем интересна Македония туристам

В этой маленькой стране нет моря. Но курортному отдыху это не мешает: пляжного отдыха хватает на трех озерах: Охридское, Дойранское и Преспа. Летом в Охриде на песчаных пляжах многолюдно, как на морском побережье. В поселке Трпейца пляж на этом озере очень чистый, а виды завораживающие. Эту местность называют "македонским Сан-Тропе".

Охрид – одно из самых глубоких озер на Балканах, основная природная достопримечательность страны. Озеро находится сразу в двух странах – Македонии и Албании – на его берегах расположены самые фешенебельные отели в Македонии.

Фото: Экскурсии в Охрид (pixabay.com)

Город Охрид называют "балканским Иерусалимом": экскурсии включают посещение храмов, монастырей, античного амфитеатра, а также мечети и турецкого базара.

В столице Скопье стоит увидеть знаменитый каменный мост и крепость Кал, с которой связывают первые поселения южных славян. Самая выдающая историческая фигура в истории страны – Александр Македонский. Статуя в честь римского правителя "Воин на коне" стоит в центре города.

Также в столице интересно будет посетить Мемориальный дом Матери Терезы - музей под открытым небом в честь святой.

Македония удивляет туристов смешением культур и народов: турок, греков, албанцев, православных и католиков. Эту страну считают колыбелью христианства в Европе – например, церковь Святого Эрасмуса в Охриде была построена ещё в 6 веке нашей эры. В Македонии зародилась славянская письменность, а 68% македонцев называют себя православными.

Фото: Скопье - столица Северной Македонии (pixabay.com)

Правила въезда для украинцев

Въезд в Северную Македонию украинцам разрешен без предъявления сертификата с негативным результатом ПЦР-теста на COVID-19 и без прохождения самоизоляции.

При поездке стоит учесть, что с 10 марта до 6 апреля 2021 года в стране действует комендантский час с 22:00 до 05:00. Вводится ограничение на передвижение.

Правило не распространяется на пассажиров, прилетающих или вылетающих из международных аэропортов, при этом билеты на самолет будут разрешениями на передвижение, а также на международные перевозки граждан и грузов в режиме транзита.

Посетить Македонию можно без виз с биометрическими паспортами, с обычными загранпаспортами оформляется виза.

Фото: Охрид - одно из самых глубоких озер на Балканах (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в Македонии весной

Полететь в Северную Македонию можно и в апреле, но более комфортный отдых стоит планировать на майские праздники. Прямыми рейсами в страну можно долететь с авиакомпанией Windrose.

Мы проверили, сколько стоят туры в Северную Македонию на неделю на двоих с авиабилетом и питанием "завтраки".

У компании "Farvater" отдых в 3* отеле в Поповой Шапке обойдется от 28428 гривен (863 евро) с вылетом 6 мая, в 4* в Скопье – 34357 гривен, в 4* отеле в Охриде – от 39034 гривен. В 5* отеле в Скопье – от 48577 гривен, в 5* отеле в Охриде – от 52276 гривен с вылетом на ту же дату.

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У сети агентств "Поехали с нами" 7 ночей в 3* отеле в Поповой Шапке обойдутся в 34629 гривен с вылетом 29 апреля, в 4* в Скопье – от 36377 гривен, в 4* отеле в Охриде – от 42280 гривен, в 5* отеле в Скопье – от 52240 гривен с вылетом на ту же дату.

Кроме того, посетить Македонию можно с экскурсионными турами – как отдельно, так и в составе маршрута по соседним странам.

У туристической компании "Аккорд тур" поехать в Северную Македонию можно с автобусным туром. Например, провести уикенд в Скопье и на Охридском озере можно по цене от 78 евро с человека с проживанием в отеле с завтраками с датами выезда 30 апреля и 4 мая.

Отметим, что в конце марта выбор туров в Северную Македонию небольшой, и цены на отдых все еще остаются довольно высокими.

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