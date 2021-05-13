Відпустка за ціною авіаквитка: скільки коштують путівки до Туреччини в новому сезоні

Країна почне виходити з карантину 17 травня

Поки в Туреччині триває повний локдаун, тури на відпочинок можна придбати за рекордно низькими цінами. Експерти відзначають - відпочити тиждень в 5-зірковому готелі можна за ціною авіаперельоту.

Тим часом влада курортної країни оголосила про план виходу з карантину і повернення до нормального життя завдяки зниженню рівня захворюваності серед населення.

Поступове зняття обмежень назвали "керованою нормалізацією" - про неї оголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у зверненні з нагоди Курбан-байраму.

Як у Туреччині планують повертатися до життя без карантину

Вихід з локдауна розділений на три етапи, повідомляє видання Hurriyet. Згідно з його інформацією, перший етап розпочнеться з понеділка, 17 травня.

- відкриваються кафе, ресторани і ресторани - час роботи до 20:00;

- комендантська година триває не з 19:00, а з 21:00. Скасовується комендантська година в суботу, але залишається в неділю.

Фото: З 17 травня в Туреччині відкриваються кафе і ресторани (pixabay.com)

Під час другого етапу "нормалізації" з 31 травня:

- кафе і ресторани почнуть закриватися о 22:00, але всередині приймати гостей не будуть. Відкриті майданчики зможуть приймати клієнтів до 50% місць;

- скасовується комендантська година в неділю.

Третій етап виходу з обмежень почнеться з липня:

- дозволяється проведення весіль з обмеженнями;

- кафе і ресторани будуть відкриті до 23:45, але тільки зовні, з 50% завантаженістю;

- нічні клуби і кальянні відкриватися не будуть.

Втім, озвучений план нормалізації не є остаточним, про нові правила громадянам обіцяють повідомити пізніше. Відповідаючи на запитання, як відбуватиметься нормалізація після повного локдауну, міністр МВС Сулейсман Сойлу сказав, що поточні обмеження дійсні до 17 травня до 05:00. Подальші дії будуть озвучені громадянам пізніше, після узгодження з Науковим комітетом і МОЗ.

Фото: Туристів карантинні обмеження не стосуються (booking.com)

Тури залишаються дешевими

Після травневих свят, у другій половині травня – традиційний період спаду попиту туристів на відпочинок, відзначають в профільному виданні Turprofi.com.ua. лідером доступності є Туреччина - від 100 євро на людину за тиждень за системою "все включено".

Ціни дійсно дуже низькі, підтверджує виданню заступник гендиректора "TEZ TOUR" Олександр Новіковський.

"Будемо сподіватися, що скасування ПЛР-тестів для в'їжджаючих до Туреччини позитивно вплине на попит", - каже він.

Тим часом, туристичні компанії пропонують тури в 5-зіркові готелі від 10000 гривень за 7 ночей на двох з харчуванням "все включено".

Фото: Приклад турів до Туреччини в середині травня (скріншот РБК-Україна)

Наприклад, директор туристичної фірми "Sun Dali" Марія Степаненко на своїй сторінці в Facebook пропонує тижневу відпустку в 5* готелях Аланії від 10500 гривень з вильотом з Одеси 14 травня.

"Сім ночей в готелі 5* за ціною авіаквитка, поки є місця", - написала турагент.

Після травневого стрибка попиту завжди настає спад: людям треба "обрости жирком" перед літом/канікулами/відпусткою, зазначає на своїй сторінці в Facebook Оксана Рибальченко, директор "Променада тур".

"Багато готелів через менший потік туристів (мінус Казахстан, Росія) вирішили відкритися з 1 червня. Якщо подивитися на ціни (старт від 6-7 тисяч з перельотом), то розумієш, що готель тобі дістався просто бонусом, якщо відняти ціну авіаквитків і страховок", - пояснює вона.

Турагент наводить аргументи на користь відпочинку в травні:

- обмеження не поширюються на туристів, відкриті маркети, працює таксі, туристів так само радо напоять чаєм і пригостять рахат-лукумом в магазині солодощів;

- туристи вільно пересуваються куди і коли хочуть, екскурсії працюють;

- хороші ціни на масажі, низькі ціни на солодощі та інші "смаколики" додому; не спекотно, мало людей на екскурсіях;

- ще 7 травня повітря було 28 градусів, і море прогрілося настільки, що комфортно плавати скільки заманеться;

Фото: Пляж в Анталії (booking.com)

Кращий час на Анталійській рив'єрі для всіх туристів, хто не любить знемагати від спеки і купатися в морі температури парного молока – травень і жовтень, підсумовує фахівець.

Нагадаємо, ми писали, чи варто їхати на відпочинок до Єгипту в травні.

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