Відпустка в Карпатах стане доступнішою: куди можна поїхати на відпочинок в гори взимку

Для багатьох подорож на новорічні свята – можливість "зануритися" у казку зі снігом та гірками. В Україні зимову відпустку найчастіше проводять у горах або поруч з ними, а найбільша концентрація відповідних курортів – в Івано-Франківській області.

Дістатися до популярних гірськолижних курортів стане простіше: у новорічно-різдвяний період "Укрзалізниця" додає спеціальні потяги до Івано-Франківська і Ворохти.

Вирушити на курорти Західної України зможуть жителі центральних областей: нові поїзди повезуть пасажирів з Києва, Полтави і Кременчука.

Фото: Відпочинок у Карпатах (facebook.com/pik dragobrat)

Як будуть курсувати поїзди

Додаткові поїзди будуть курсувати весь період зимових канікул з 24 грудня 2020 року до 12 січня 2021 року.

№143/144 Київ - Івано-Франківськ, Ворохта

Цей поїзд з Києва буде вирушати 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Назад поїзд повезе пасажирів, 26 і 28 грудня, а також 3, 5, 7 і 9 січня. Однак 29 грудня поїзд поїде тільки в Івано-Франківськ.

№149/150 Полтава – Ворохта

Цей потяг вирушатиме з Полтави 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд поїде 25, 27, 29 і 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

№129/130 Кременчук - Івано-Франківськ

Цей поїзд з Кременчука призначений на 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд буде курсувати 25, 27, 29 і 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про запуск додаткових потягів з Києва – в Солотвино, а також за маршрутами: Київ - Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель - Одеса, Маріуполь - Львів та Хмельницький - Лисичанськ.

Фото: Потяг "Укрзалізниці" (РБК-Україна)

На які курорти можна поїхати взимку

На більшість гірськолижних курортів в Івано-Франківській області можна дістатися поїздом до найближчих станцій, а потім взяти трансфер до селища.

Наприклад, найвисокогірніший курорт Драгобрат знаходиться в Івано-Франківській області. Дістатися до селища біля підніжжя гори можна як з Івано-Франківська, так і зі станції Ворохта.

Ворохта, Яремче і Буковель – найпопулярніші курорти Івано-Франківської області, які знаходяться в безпосередній близькості один від одного. У цих місцях повноцінному відпочинку в будь-який час року сприяє розвинута інфраструктура – від готелів і пансіонатів до транспорту і туристичних послуг.

Карпати відомі не тільки відмінним гірськолижним відпочинком, але і бальнеологічними курортами з термальними водами та спа-центрами. Одним з найпопулярніших кліматичних курортів називають Татарів за 10 кілометрів від Буковеля. У це селище на березі річки Прут їдуть лікувати хвороби органів дихання, і звичайно, кататися на лижах взимку.

Фото: Гірськолижний курорт (hotelsbukovel.com.ua)

Зимовий відпочинок в Карпатах в цьому році – хороше рішення для тих, хто боїться подорожувати за кордон під час локдауна, але хоче провести свята на курорті в оточенні мальовничих гір.

Нагадаємо, раніше ми писали, де можна відпочити в Карпатах в грудні.

Також повідомлялося, чи дорого відпочивати на відомому курорті Буковель.