Як вирушити у мандрівку до Швеції на зимові свята: ціни на авіа, автобуси та залізницю 

Угорський лоукостер Wizz Air відновив прямі рейси з України до Швеції за маршрутом Київ-Стокгольм, пише Аvianews.com.



16 грудня 2021 року авіаперевізник розпочав здійснювати польоти з аеропорту "Київ" (Жуляни) до аеропорту Стокгольм (Скавста).



Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень – щочетверга та неділі.



Яка вартість авіаквитків за маршрутом Київ-Стокгольм



Мінімальна ціна авіаквитків на січень 2022 року становить від 469 грн ($17) в одну сторону.

Як дістатися до Швеції: альтернативні способи

До Швеції також можна дістатися поїздом. Час у дорозі складає 12 годин з пересадками, адже прямого сполучення з країною немає.

Ціна квитка на поїзд починається від 49 євро (від 1485 грн в залежності від курсу валют).

Так, є різні залізничні сполучення, якими модна добратися в країну:



1. Стокгольм (Швеція) – Берлін (Німеччина) – Варшава (Польща) – Київ (Україна);

2. Стокгольм (Швеція) – Копенгаген (Данія) – Берлін (Німеччина) – Варшава (Польща) – Київ (Україна);

3. Стокгольм (Швеція) - Гданськ (Польща) - Варшава (Польща) - Київ (Україна).

Фото:Стокгольм, Швеція (unsplash.com/raphael-andres)

Крім того, до Швеції можна дістатися автобусом, придбавши спершу квиток з Києва до Гамбурга (Німеччина). Вартість квитка становить від 2025 грн. Далі треба зробити пересадку на автобус сполученням Гамбург – Стокгольм. Ціна квитка – від 40 євро (1215 грн).



Нагадаємо, ми писали, чи можна взимку вирушити до Кракова та Афін бюджетно.