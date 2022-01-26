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2022 рік буде краще минулого. Названо країни, які "врятують туризм" в Україні

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Середа 26 січня 2022 12:12
2022 рік буде краще минулого. Названо країни, які "врятують туризм" в Україні Фото: Туризм в Україні (unsplash.com/euan-cameron)
Автор: Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар

Турфірми намагаються уникнути повернення коштів і ануляцій запланованих поїздок іноземців в нашу країну

Ризики військового вторгнення Росії значно впливають на туристичну сферу в країні. Про це кажуть опитані РБК-Україна експерти туристичного ринку.

"Думаю, світ розуміє, що вторгнення в Україну не буде, але всі наші партнери перестраховуються, щоб потім уникнути повернення коштів, ануляцій, і поки припиняють Україну. Зараз йдеться про складну ситуацію з весною", - говорить РБК-Україна Марія Юхновець, президент Асоціації в'їзних туристичних операторів України, представник компанії-туроператора "Sputnik Kyiv DMC".

Але після 2014 року і пандемії такі кроки для українських туроператорів вже передбачувані, особливо враховуючи тривожні посили в ЗМІ, зазначає експерт.

Втім, за її словами, такого критичного стану в туризмі, який був e 2014 році – коли в один день скасування були лист за листом – поки немає.

Туристам пояснюють, що ситуація в Україні спокійна

Іноземним партнерам пояснюють, що ситуація всередині країни спокійна і контрольована, адже в деяких дуже віддалених країнах поширюється інформація, що в Києві вже нібито щось відбувається, каже президент Асоціації.

"Ми дійсно впевнені, що військового конфлікту не буде і ситуація стабілізується вже найближчим часом. Наше найбільше переживання не про Європу - вони завжди обережні та все планують розумно - ще й в умовах пандемії навіть на половину не відновила свої подорожі", - пояснює вона.

Марія Юхновець додає: минулого року "панацеєю і порятунком" стали країни Перської затоки, які допомогли залишитися українським туроператорам на плаву. Вона очікує, що вони "врятують туризм" і цього року.

"Ми, включаючи колег з готелів, щоб ситуація не вплинула на очікуваний потік туристів звідти вже з травня. Очікується, що їх буде не менше, ніж у 2021 році. Якщо ця стресова ситуація зупиниться, то в цілому 2022 рік має бути краще 2021-го. У грудні я б сказала, що рік повинен бути дуже хороший, тому що у нас сталася "туристична казка" з Перською затокою, і європейці почали потроху повертатися. В цілому рік повинен бути хороший, хоча констатуємо, що початок року - тривожний", - констатує експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей заробила Україна на туризмі в пандемію.

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