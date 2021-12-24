Скасування рейсів WizzAir: з’явився повний список анульованих напрямків з України

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення рейсів міжнародних європейських рейсів, повідомляло РБК-Україна напередодні. Третина скорочених рейсів стосувалася сполучень до Італії.

Тепер з’явився повний список відсутніх в продажу рейсів авіакомпанії саме з України, пише Lowcostavia.com.ua.

Повідомляється, що з продажу зникли квитки на рейси з Харкова до Венеції, з Запоріжжя до Будапешта, з Дортмунд та Мілана, з Одеси до Болоньї, Гданськ, Катовіце.

Повний список відсутніх в продажу рейсів Wizz Air з України:

Харків – Венеція;

Запоріжжя – Будапешт;

Запоріжжя – Дортмунд;

Запоріжжя – Мілан;

Одеса – Болонья;

Одеса – Гданськ;

Одеса – Катовіце;

Київ – Ганновер;

Львів – Верона;

Львів – Щецин.

У виданні нагадують, що у розкладі рейсів можливі зміни. Також існує ймовірність того, що Wizz Air ще поверне деякі скасовані рейси, або ж скасує нові, про запуск яких оголосили нещодавно.

Також компанія внесла зміни у літній розклад і перенесла старт та відновлення декількох рейсів з України. Так, до липня 2022 року було відкладено початок виконання рейсів з Києва в Малагу, зі Львова в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу, з Одеси у Вроцлав, з Запоріжжя в Відень та з Харкова в Пардубіце.

Нагадаємо, раніше ми писали, що авіакомпанія Ryanair скасовує відразу 17 авіарейсів з України.