Назавжди видалять із розкладу. Wizz Air скорочує 84 рейси за міжнародними маршрутами: список

Компанія припинить рейси в норвезьке місто Буде та популярний турецький курорт Бодрум

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air анонсувала скорочення одразу 84 маршрутів, повідомляє Schengenvisainfo.com.

У виданні з посиланням на розклад компанії повідомляють, що зі списку рейсів будуть назавжди видалені рейси ЄС та міжнародні маршрути. Третина з них включає рейси в Італію, найбільш обслуговувану Wizz Air з початку пандемії.

Також Wizz Air припинить свої рейси в норвезьке місто Буде та популярний у туристів турецький курорт Бодрум. Будуть скорочені рейси за маршрутом Буде з Гданська (Польща) та Бодрум з Риму. Маршрут Болоньї та Неаполя також більше не обслуговуватимуться.

Повідомляється, що від скасованих сполучень найбільше постраждав аеропорт Відня, оскільки з нього було скасовано 12 маршрутів — Альгеро, Шарлеруа, Кельн, Дортмунд, Ейндховен, Фару, Мадрид, Менорка, Осло, Скавста, Таллінн та Варшава.

Австрійський аеропорт та Wizz Air об'єдналися у 2018 році, пізніше продемонструвавши значне зростання кількості бюджетних рейсів. Заповнюваність рейсів компанії в цьому аеропорту досягла 12,3 мільйона місць у 2019 році — удвічі більше ніж два роки до того.

Хоча всі авіакомпанії тою чи іншою мірою постраждали від пандемії, Wizz Air і Ryanair постраждали непропорційно, оскільки багато їх маршрутів є абсолютно новими. Наприклад, дюжина маршрутів Wizz Air у Відні цього року складала пряму конкуренцію Ryanair, зокрема в аеропорт Скавста, зазначають на сайті.

Wizz Air скасувала цей маршрут, а Ryanair додала до свого списку аеропорт Арланда, і віденський маршрут змістився у бік останнього. Проте відколи Ryanair додала Стокгольм (Stockholm Arlanda), вона більше не обслуговує аеропорт Скавста, а її віденський маршрут перемістився в аеропорт Арланда, позбавивши цього маршруту своїх конкурентів.

До інших постраждалих від скасування рейсів аеропортів відносяться Ларнака на Кіпрі, де скасовано вісім маршрутів, Варшава (сім), та в Неаполі (шість), Гданськ, Мілан (Мальпенса) та Ейндховен (по п'ять у кожному), Дортмунд та Софія (по чотири) та у Запоріжжі в Україні (будуть скасовані три маршрути компанії).

Експерти ринку дедалі частіше говорять про те, що роль лоукостерів у бюджетних перевезеннях знижується, повідомляло РБК-Україна напередодні.

У нещодавно опублікованому звіті Європейської ради з подорожей (ETC) наголошується, що витрати на бюджетні перельоти за останні два десятиліття знизилися, при цьому середні світові витрати на міжнародні поїздки з усіх напрямків знизилися на 17% у 2019 році у порівнянні з рівнем 2000 року.

За даними ETC, дешеві авіаквитки, які збільшують попит на короткі та поїздки у вихідні дні, можуть призвести до припинення діяльності бюджетних компаній.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська рада з подорожей прогнозує поступове подорожчання перельотів і ера бюджетних подорожей добігає кінця.