Відпочинок на Кіпрі навесні: все, що потрібно знати туристам перед подорожжю

Відпочити на Кіпрі на травневі свята може виявитися вдалим рішенням на тлі закритих кордонів більшості європейських країн. Сьогодні квитки на острів можна купити у чотирьох авіакомпаній.

Наприклад, з 17 квітня польоти на Кіпр з Києва почала здійснювати авіакомпанія "SkyUp". У літньому сезоні перельоти в курортну країну будуть доповнені рейсами з Харкова, Запоріжжя та Львова. Також полетіти на Кіпр можна з авіакомпаніями Cyprus Airways, Wizz Air, МАУ.

Під час пандемії відпочити на Кіпрі можна за умови дотримання правил. Нагадуємо, що потрібно знати туристам при відвідуванні популярної туристичної країни.

Всі документи, необхідні для поїздки на Кіпр

Громадяни України з 1 квітня отримали дозвіл в'їжджати на Кіпр на умовах для країн з "червоної зони". Оскільки списки країн за категоріями переглядаються щотижня, перед поїздкою варто перевірити статус України на сайті CyprusFlightPass.

Фото: Мис Греко на Кіпрі (pixabay.com)

Всю необхідну для поїздки інформацію можна знайти на сторінці посольства України в Республіці Кіпр. Власники біометричного паспорта можуть летіти на Кіпр без віз, іншим потрібно оформити електронну про-візу.

Перед поїздкою українським туристам необхідно:

- на зареєструватися на платформі CyprusFlightPass, вказавши персональні дані і деталі рейсу;

- отримати персональну картку доступу до вильоту (всім без винятку за віком);

- отримати негативний результат ПЛР-тесту в сертифікованій лабораторії не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Цей документ англійською мовою варто тримати при собі в роздрукованому вигляді;

- дітям до 12 років ПЛР-тест здавати не потрібно.

Туристам потрібно бути готовими пред'явити документи:

- які підтверджують мету поїздки (бронювання готелю і договір оренди апартаментів);

- які підтверджують фінансове забезпечення (від 50 євро на день на весь період перебування на Кіпрі);

- оплачений зворотний авіаквиток;

- страхування.

Фото: Пляж на Кіпрі (pixabay.com)

Правила під час польоту:

- мати CyprusFlightPass;

- захисна маска;

- вимірювання температури на вимогу персоналу літака.

Після прильоту на Кіпр українцям необхідно здати повторний ПЛР-тест - в аеропорту Ларнаки за 30 євро, в аеропорту Пафосу – 32 євро. SMS із результатом мандрівник отримає протягом 3 годин. Цей час він повинен перебувати на самоізоляції в готелі або вдома. У разі, якщо повторний тест виявиться позитивним, проживання, лікування та харчування туриста буде оплачувати влада Кіпру.

Обмеження для туристів: що потрібно знати

На Кіпрі діють суворі карантинні обмеження до 30 квітня, які включають комендантську годину з 21:00 до 5 ранку.

Туристам необхідно дотримуватися масочного режиму, враховувати обмеження на кількість людей за столиком – максимум вісім, і кількість гостей – максимум 4.

Фото: Курортний готель на Кіпрі (pixabay.com)

Також жителям Кіпру і туристам дозволені тільки дві прогулянки в день до трьох годин кожна і три - вихідними. Для цього вони повинні отримати дозвіл, відправивши SMS на номер 8998.

Необхідно вказувати:

- номер причини виходу з готелю або будинку;

- номер ID/паспорта (тільки цифри);

- поштовий індекс.

Відстежити зміну актуальних вимог можна на сайті Visit Cyprus.

Повідомлення на отримання дозволу на вихід буде виглядати так:

1 123456 1234, де 1- номер причини, 123456 – номер паспорта, 1234 - поштовий індекс.

Причини, за якими дозволяється виходити:

1 - похід в аптеку або до лікаря;

2 - похід в магазин і ресторан;

3 - похід в банк;

4 - екстрене відвідування держслужб;

5 - відвідування людей, які не можуть про себе подбати;

6 - заняття спортом;

7 - відвідування церкви;

8 - інші важливі причини: поїздка до моря з віддалених від узбережжя районів або в аеропорт за наявності квитка.

Фото: Архітектура Кіпру (pixabay.com)

Втім, нещодавно туристам дозволили замінювати смс-інформування про прогулянки на отримання паперової форми від готелю.

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Іноземці можуть отримати "декларацію про пересування", завірену представником туроператора або готелю, який є членом туристичної асоціації Кіпру (АСТА).

Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що "деякі мобільні телефони туристів можуть не працювати з системою смс-повідомлень", пояснював ЗМІ директор Асоціації готельєрів (PASYXE) Республіки Кіпр Філокіпрос Руссунідіс.

Туристам, які відпочивають на Кіпрі під час карантинних обмежень, варто враховувати, що ставити шезлонги на муніципальних пляжах не дозволяється, але відпочивати на покривалі або рушнику не заборонено. Також можуть оштрафувати на 300 євро за танцювальні рухи в ресторані або кафе – їх поліція може розцінити як заклик до колективних веселощів.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи зможуть українці відпочити на курортному острові Балі цього літа.

Також повідомлялося, що Туніс пом'якшив правила в'їзду для туристів, в тому числі для мандрівників з України.