Отдых на Кипре весной: все, что нужно знать туристам перед путешествием

Отдохнуть на Кипре на майские праздники может оказаться удачным решением на фоне закрытых границ большинства европейских стран. Сегодня билеты на остров можно купить у четырех авиакомпаний.

Например, с 17 апреля полеты на Кипр из Киева начала совершать авиакомпания "SkyUp". В летнем сезоне перелеты в курортную страну будут дополнены рейсами из Харькова, Запорожья и Львова. Также полететь на Кипр можно с авиакомпаниями Cyprus Airways, Wizz Air, МАУ.

Во время пандемии отдохнуть на Кипре можно при условии соблюдения правил. Напоминаем, что нужно знать туристам при посещении популярной туристической страны.

Все документы, необходимые для поездки на Кипр

Граждане Украины с 1 апреля получили разрешение въезжать на Кипр на условиях для стран из "красной зоны". Поскольку списки стран по категориям пересматриваются еженедельно, перед поездкой стоит проверить статус Украины на сайте CyprusFlightPass.

Фото: Мыс Греко на Кипре (pixabay.com)

Всю необходимую для поездки информацию можно найти на странице посольства Украины в Республике Кипр. Владельцы биометрического паспорта могут лететь на Кипр без виз, остальным нужно оформить электронную визу.

Перед поездкой украинским туристам необходимо:

- зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass, указав персональные данные и детали рейса;

- получить персональную карточку доступа к вылету (всем без исключения по возрасту);

- получить негативный результат ПЦР-теста в сертифицированной лаборатории не ранее, чем за 72 часа до вылета. Этот документ на английском языке стоит держать при себе в распечатанном виде;

- детям до 12 лет ПЦР-тест сдавать не нужно.

Туристам нужно быть готовыми предъявить документы:

- подтверждающие цель поездки (бронирование отеля и договор аренды апартаментов);

- подтверждающие финансовое обеспечение (от 50 евро в день на весь период пребывания на Кипре);

- оплаченный обратный авиабилет;

- страховку.

Фото: Пляж на Кипре (pixabay.com)

Правила во время полета:

- иметь CyprusFlightPass;

- защитная маска;

- измерение температуры по требованию персонала самолета.

После прилета на Кипр украинцам необходимо сдать повторный ПЦР-тест - в аэропорту Ларнаки за 30 евро, в аэропорту Пафоса – 32 евро. SMS с результатом путешественник получит в течение трех часов. Это время он должен находиться на самоизоляции в отеле или дома. В случае, если повторный тест окажется позитивным, проживание, лечение и питание туриста будут оплачивать власти Кипра.

Ограничения для туристов: что нужно знать

На Кипре действуют строгие карантинные ограничения до 30 апреля, которые включают комендантский час с 21:00 до 5 утра.

Туристам необходимо соблюдать масочный режим, учитывать ограничения на количество людей за столиком – максимум восемь, и количество гостей – максимум 4.

Фото: Курортный отель на Кипре (pixabay.com)

Также жителям Кипра и туристам разрешены только две прогулки в день до трех часов каждая и три - по выходным. Для этого они должны получить разрешение, отправив SMS на номер 8998.

Необходимо указывать:

- номер причины выхода из отеля или дома;

- номер ID/паспорта (только цифры);

- почтовый индекс.

Отследить изменение актуальных требований можно на сайте Visit Cyprus.

Сообщение на получение разрешения на выход, будет выглядеть так:

1 123456 1234, где 1 – номер причины, 123456 – номер паспорта, 1234 – почтовый индекс.

Причины, по которым разрешается выходить:

1 – поход в аптеку или к врачу;

2 – поход в магазин и ресторан;

3 – поход в банк;

4 – экстренное посещение госслужб;

5 – посещение людей, которые не могут о себе позаботиться;

6 – занятия спортом;

7 – посещение церкви;

8 – другие важные причины: поездка к морю из отдаленных от побережья районов или в аэропорт при наличии билета.

Фото: Архитектура Кипра (pixabay.com)

Впрочем, недавно туристам разрешили заменять смс-информирование о прогулках на получение бумажной формы от отеля.

Иностранцы могут получить "Декларацию о передвижении", заверенную представителем туроператора или отеля, который является членом туристической ассоциации Кипра (АСТА).

Такое решение было принято в связи с тем, что "некоторые мобильные телефоны туристов могут не работать с системой смс-сообщений", объяснял СМИ директор Ассоциации отельеров (PASYXE) Республики Кипр Филокипрос Руссунидис.

Туристам, отдыхающим на Кипре во время карантинных ограничений, стоит учитывать, что ставить шезлонги на муниципальных пляжах не разрешается, но отдыхать на покрывале или полотенце не запрещено. Также могут оштрафовать на 300 евро за танцевальные движения в ресторане или кафе – их полиция может расценить как призыв к коллективному веселью.

Напомним, ранее мы писали, смогут ли украинцы отдохнуть на курортном острове Бали этим летом.

Также сообщалось, что Тунис смягчил правила въезда для туристов, в том числе для путешественников из Украины.