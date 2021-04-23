Прямі рейси у високий сезон: чи зможуть українці відпочивати на Балі цього літа

Запуск чартерів може знизити ціни на путівки

Влада Індонезії планує відкрити Балі і ще два курортних острови для іноземних туристів вже у липні. З України можуть запустити чартерні рейси, повідомляє видання South China Morning Post.

Інформацію про можливе відкриття островів Балі, Бінтан і Батам для іноземних туристів озвучив міністр туризму і креативної економіки Сандіага Уно. У цих районах планується прискорено завершити вакцинацію місцевого населення.

Що відомо про перспективи відпочинку на Балі

Уряд Індонезії веде перемовини із Сінгапуром, Китаєм, Південною Кореєю, Індією, Нідерландами та ОАЕ про потенційні "бульбашки подорожей", які дозволять їхнім громадянам відвідувати так звані "зелені зони" Індонезії або місця, які стримують зараження COVID-19, і де вакцинували більшу частину місцевого населення.

"Україна і Польща також подали запити в Індонезію, гарантуючи певну кількість туристів, які зможуть поїхати в країну чартерними рейсами", - зазначив Уно.

Фото: Природа на Балі (pixabay.com)

В Індонезії з березня минулого року діє заборона на в'їзд іноземців з більшості країн (навіть з метою транзиту). Незабаром ці правила можуть спростити. Головне, що потрібно для відновлення туризму в країні - поставки вакцини. Але вони в цьому місяці можуть скоротитися через те, що країни-виробники зменшують їхній експорт.

За словами міністра туризму, в країні готові вакцинувати велику кількість населення, щойно будуть поставки. В уряді сподіваються, що це стане можливим через два-три місяці, до середини або кінця липня.

У той же час можливі умови для в'їзду туристів індонезійська влада поки не озвучує.

Фото: Сервіс у готелях під час пандемії (booking.com)

"Перемовини ведуться на рівні уряду"

Туристичному співтовариству вже надходить інформація про те, що ведуться перемовини про запуск чартерів в Індонезію, зазначає в коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Аполло Тур" Андрій Демура.

"Але ці переговори йдуть по державній урядовій лінії, тому на якій вони стадії, ми знати не можемо. Але якщо це станеться, і дозвіл буде отримано, то певний попит, безумовно, буде. Тим більше, що у серпні на Балі – високий сезон, хоча багато хто про це не знають",- говорить про перспективу відпочинку в Індонезії експерт.

Він припускає, що для розвитку чартерної програми на Балі можуть об'єднатися кілька операторів.

"Це не настільки популярний напрямок, щоб туроператори запускали свої власні чартери. Думаю, це може бути одна чартерна програма, яку можуть організувати спільно кілька гравців туристичного ринку", - прогнозує фахівець.

Фото: Вілла на Балі (booking.com)

Перспективи у потенційної чартерної програми в Індонезію є на тлі закритих кордонів інших країн, зазначає експерт.

"Коли відкриють інші популярні азіатські країни - Таїланд, В'єтнам - заповнити чартер конкретно на Балі виявиться складніше. Закриті кордони інших країн підвищують шанси на успішне виконання цієї чартерної програми", - пояснює він.

Тури на Балі можуть стати дешевшими

З України чартерів в Індонезію раніше не було, хіба що могли бути разові польоти, уточнює Андрій Демура. Якщо таку програму польотів організують, це мало б здешевити вартість перельоту і турпакетів.

"Якщо раніше тур на людину коштував від 1000 доларів, то за наявності чартерного ланцюжка мінімальна ціна може скласти від 750-800 доларів на людину", - допускає фахівець.

Він припускає, що число українців, які можуть вибрати Балі для відпочинку, буде в рамках 1% від загальної кількості туристів.

"Це не масовий напрямок. Його не можна порівняти з Туреччиною, Єгиптом і Болгарією", - зазначає керівник туристичної компанії.

Фото: Відпочинок на Балі обирають 1 відсоток українських туристів (booking.com)

Відпочинок на Балі дуже популярний серед певної категорії туристів: це туристи-дауншифтери, які літають на Балі на зимівлю, говорить він.

"Інша категорія туристів - це лакшері-сегмент, які вибирають для розміщення хороші п'ятизіркові готелі", - додає фахівець.

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