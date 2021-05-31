Відпочинок за 1 долар: в курортній країні оголосили про незвичайні бонуси для туристів

У Таїланді туристам незабаром запропонують акцію - ночівлю в готелях всього за 1 долар. Таким чином в країну хочуть залучити туристів на популярний до пандемії курортний острів Пхукет. Про це повідомляє профільне видання TravelPulse.

Країна не відкривала свої кордони для туристів більш ніж рік на тлі COVID-19. Тепер же у Таїланду - гостра потреба залучити іноземних туристів, адже до пандемії саме на туризм припадала п'ята частина економіки країни, уточнюють у виданні.

Популярний курортний острів Пхукет готовий приймати повністю вакцинованих туристів без необхідності проходити карантин. Таке правило набуває чинності з 1 липня 2021 року - на три місяці раніше, ніж в іншій частині країни.

У березні уряд Таїланду приступив до здійснення плану щодо забезпечення поступового виходу з карантину. Почалася кампанія зі старту вакцинації жителів Пхукета: в країні поставили за мету вакцинувати 70% всього населення курортного острова.

Очікується, що саме з цієї локації почнуть відновлювати туризм в країні, а далі почнуть відкривати й інші курорти.

Фото: Курортний острів Пхукет вважається одним з найпопулярніших місць для туристів в Таїланді (pixabay.com)

1 долар замість 90 за ніч у готелях Пхукета

Наступним кроком, який допоміг би залучити туристів, рада з туризму Таїланду (TCT) запропонував нову кампанію "Одна ніч - один долар", в рамках якої готельєри, що беруть у ній участь, будуть пропонувати іноземним гостям номери за ціною в 1 долар США за ніч для розміщення. Повідомляється, що такі номери зазвичай коштують близько 1000 бат (32 долари США) і 3000 бат (96 доларів США) за ніч.

Голова ради з туризму Таїланду Чанан Срисават заявив, що при загальній кількості доступних на острові 70 000 номерів для бронювання буде запропонований майже мільйон ночей за ціною в 1 долар.

За його словами, вже в липні це має принести близько 40 мільярдів бат для підтримки готелів та інших об'єктів туристичної діяльності в країні. Він заявив у коментарі TTG Asia, що різниця у вартості буде субсидована урядом Таїланду.

Таку схему презентують управлінню з туризму Таїланду і Міністерству туризму і спорту. Далі її винесуть на розгляд Кабінету Міністрів у червні.

Якщо акція дасть позитивні результати на популярному острові Пхукет, то державні та приватні туристичні компанії можуть спробувати реалізувати ту ж стратегію в інших популярних туристичних районах - Бангкоку, Паттаї та Самуї.

Фото: Ринок в Таїланді (pixabay.com)

"Нинішня хвиля COVID-19 може вплинути на остаточне рішення. Але ми страждаємо від пандемії ось уже 15 місяців. Тільки масовий туризм врятує нас", - сказав Срісават.

За прогнозами місцевих туристичних компаній, до кінця 2021 року Пхукет можуть відвідати близько 500 000 туристів. Це все ж набагато менше, ніж навіть на початку 2020 року до введення карантинних обмежень: тоді країну відвідало близько 6,7 мільйона людей, в основному за 1 квартал року.

До початку пандемії у 2019 році Таїланд прийняв майже 40 мільйонів іноземних туристів, що принесло країні дохід у розмірі 190 мільярдів батів (60 мільярдів доларів США).

Чи можна їхати до Таїланду українцям сьогодні

Сьогодні в'їхати в Таїланд з України досить непросто. За словами співрозмовників РБК-Україна в туристичних компаніях, тури в цю країну бронювати поки не варто: умови перебування в країні такі, що навряд чи сприятимуть інтересу до відпустки в Таїланді. Головна перепона - 14-добова самоізоляція. Проте, в країні хочуть поетапно спрощувати правила в'їзду, скорочуючи обов'язковий карантин.

Зараз всі без винятку мандрівники, які планують приїхати до Таїланду, повинні попередньо отримати Сертифікат на в'їзд (Certificate of Entry) і після прибуття пройти своїм коштом карантин в одному з визначених Урядом готелів.

Термін перебування на самоізоляції становить 14 днів. З січня 2021 року, після отримання сертифіката на в'їзд, іноземні туристи повинні завантажити на смартфон мобільний додаток ThailandPlus Application.

Фото: Архітектура Пхукета (pixabay.com)

Загальні правила в'їзду в Таїланд за категоріями осіб та перелік необхідних документів доступний за посиланням.

Крім того, сьогодні між Україною та Королівством Таїланд зберігається візовий режим. Виняток становлять власники дипломатичних і службових паспортів, а також особи, які користуються паспортом громадянина України для виїзду за кордон і прибувають до Таїланду виключно з туристичною метою поїздки на термін до 30 днів, не враховуючи термін перебування на карантині.

Більш детальну інформацію з питань оформлення віз та дозволів на перебування можна знайти на сайті Посольства Таїланду в Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомий курортний острів Таїланду готовий приймати туристів.

Також українцям повідомили важливі деталі про правила в'їзду в Хорватію.