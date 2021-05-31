Отдых за 1 доллар: в курортной стране объявили о необычных бонусах для туристов

В Таиланде туристам вскоре предложат акцию – ночевку в отелях всего за 1 доллар. Таким образом в страну хотят привлечь туристов на популярный до пандемии курортный остров Пхукет. Об этом сообщает профильное издание TravelPulse.

Страна не открывала свои границы для туристов более года на фоне COVID-19. Теперь же у Таиланда - острая необходимость привлечь иностранных путешественников, ведь до пандемии именно на туризм приходилась пятая часть экономики страны, уточняют в издании.

Популярный курортный остров Пхукет готов принимать полностью вакцинированных туристов без необходимости проходить карантин. Такое правило вступает в силу с 1 июля 2021 года - на три месяца раньше, чем в остальной части страны.

В марте правительство Таиланда приступило к осуществлению плана по обеспечению постепенного выхода из карантина. Началась кампания со старта вакцинации жителей Пхукета: в стране поставили цель вакцинировать 70% всего населения курортного острова. Ожидается, что именно с этой локации начнут возобновлять туризм в стране, а далее начнут открывать и другие курорты.

Фото: Курортный остров Пхукет считается одним из самых популярных мест для туристов в Таиланде (pixabay.com)

1 доллар вместо 90 за ночь в отелях Пхукета

Следующим шагом, который помог бы привлечь туристов, Совет по туризму Таиланда (TCT) предложил новую кампанию "Одна ночь - один доллар", в рамках которой участвующие в программе отельеры будут предлагать иностранным гостям номера по цене в 1 доллар США за ночь для размещения. Сообщается, что такие номера обычно стоят около 1000 бат (32 доллара США) и 3000 бат (96 долларов США) за ночь.

Глава Совета по туризму Таиланда Чамнан Срисават заявил, что при общем количестве доступных на острове 70 000 номеров для бронирования будет предложен почти миллион ночей по цене в 1 доллар.

По его словам, уже в июле это должно принести около 40 миллиардов бат для поддержки отелей и других объектов туристической деятельности в стране. Он заявил в комментарии TTG Asia, что разница в стоимости будет субсидирована правительством Таиланда.

Такую схему презентуют Управлению по туризму Таиланда и Министерству туризма и спорта. Далее ее вынесут на рассмотрение Кабинета министров в июне.

Если акция даст положительные результаты на популярном острове Пхукет, то государственные и частные туристические компании могут попытаться реализовать ту же стратегию в других популярных туристических районах Бангкоке, Паттайе и Самуи.

Фото: Рынок в Таиланде (pixabay.com)

"Нынешняя волна COVID-19 может повлиять на окончательное решение. Но мы страдаем от пандемии вот уже 15 месяцев. Только массовый туризм спасет нас", - сказал Срисават.

По прогнозам местных туристических компаний, к концу 2021 года Пхукет могут посетить около 500 000 туристов. Это все же намного меньше, чем даже в начале 2020 года до введения карантинных ограничений: тогда страну посетило около 6,7 миллионов людей, в основном за 1 квартал года.

До начала пандемии в 2019 году Таиланд принял почти 40 миллионов иностранных туристов, что принесло стране доход в размере 190 миллиардов батов (60 миллиардов долларов США).

Можно ли ехать в Таиланд украинцам сегодня

Сегодня въехать в Таиланд из Украины довольно непросто. По словам собеседников РБК-Украина в туристических компаниях, туры в эту страну бронировать пока не стоит: условия пребывания в стране таковы, что вряд ли будут способствовать интересу к отпуску в Таиланде. Главная преграда - 14-дневная самоизоляция. Тем не менее, в стране хотят поэтапно упрощать правила въезда, сокращая обязательный карантин.

Сейчас все без исключения путешественники, которые планируют приехать в Таиланд, должны предварительно получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry) и по прибытии пройти за свой счет карантин в одной из определенных правительством гостиниц.

Срок пребывания на самоизоляции составляет 14 дней. С января 2021 года, после получения Сертификата на въезд, иностранные туристы должны загрузить на смартфон мобильное приложение ThailandPlus Application.

Фото: Архитектура Пхукета (pixabay.com)

Общие правила въезда в Таиланд по категориям лиц и перечень необходимых документов доступен по ссылке.

Кроме того, сегодня между Украиной и Королевством Таиланд сохраняется визовый режим. Исключение составляют владельцы дипломатических и служебных паспортов, а также лица, которые пользуются паспортом гражданина Украины для выезда за границу и прибывают в Таиланд исключительно с туристической целью поездки на срок до 30 дней, не учитывая срок пребывания на карантине.

Более подробную информацию по вопросам оформления виз и разрешений на пребывание можно найти на сайте Посольства Таиланда в Польше.

Напомним, ранее сообщалось, что известный курортный остров Таиланда готов принимать туристов.

Также украинцам сообщили важные детали о правилах въезда в Хорватию.