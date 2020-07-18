Чарівні пейзажі: кращі пляжі України, де завжди мало туристів

Під час літнього відпочинку все більш актуальним стає питання відпочинку на пляжах. Часто українці прагнуть вибрати для відпустки безлюдні пляжі, де зовсім не зустріти інших туристів.

Українська телеведуча і журналіст Валерія Микульська активно подорожує по Україні і за кордоном. Вона веде свій проект про подорожі "Україна вражає" і тревел-блог "Tour De Ukraine" на You Tube.

На прохання РБК-Україна Валерія ділиться порадами про те, які безлюдні пляжі відвідати в Україні під час відпустки і пояснює, чому ці місця можуть бути цікаві туристу.

Далі - пряма мова Валерії.

Фото: Телеведуча та тревел-блогер Валерія Микульська (надане спікером)

Пляжний сезон зараз у самому розпалі! Саме час відключити телефон і буквально зануритися у відпочинок. Впевнена, що в цьому сезоні кожен знайде свій безлюдний райський куточок України. Зберігайте дикий пляжний маршрут від Tour De Ukraine і пакуйте валізи!

Острів Бірючий

Місто Генічеськ, Херсонська область

Місцеві кажуть, що в перекладі зі староруської (від "бірюк" - "самотній вовк") Бірючий означає "Вовчий". Це мальовниче місце на півдні України розташовується в найширшій частині Федотової коси. Походження острова до сих пір є темою гарячих суперечок істориків і археологів.

З огляду на безліч знайдених артефактів на острові, багато вчених вважають, що в околицях цієї коси колись мешкали скіфи. Можливо, саме ця коса зображувалася на деяких скіфських монетах у 1-му тисячолітті до нашої ери.

Інші ж джерела взагалі стверджують, що острів був створений рукотворно за наказом Петра I, щоб перепинити шлях турецьким кораблям.

Ну і версія натуралістів - Бірючий, як і більшість морських острівців, був намитий природним шляхом. Так чи інакше, а в першій половині 20-го століття цей острів був окремим шматком суші недалеко від Федотової коси, тому і отримав свій острівний статус.

Фото: Острів Бірючий (Валерія Микульська)

Довжина коси - приблизно 20 кілометрів, а найширша частина - близько 5 кілометрів. Берегова лінія острова Бірючого сповнена лиманів і затишних мілководних бухт, а південна акваторія дозволяє приймати невеликі судна.

Територія острова ось уже багато років знаходиться в розпорядженні і під захистом Азово-Сиваського національного парку. Щоб зберегти рідкісні і відновлені види рослин і тварин, працівники парку обмежують відвідування заповідної території туристами.

Важливий момент - щоб насолодитися дикою природою Азово-Сиваського національного парку, доведеться отримати спеціальну перепустку від Херсонського управління лісового господарства в місті Генічеськ або ж приєднатися до організованого туру. Але ці турботи з лишком компенсуються незабутніми враженнями, які ви тут отримаєте.

Острів Джарилгач

Місто Скадовськ, Херсонська область

"Українські Мальдіви" - ця назва буквально "вгризлася" у берегову лінію найбільшого безлюдного острова України, острова Джарилгач. А ось в перекладі з тюркської "Джарилгач" означає "обпалені дерева". І одне, і інше ім'я, цілком виправдані. Адже у самого моря дикий острів занурює в воду свої білосніжні пляжі.

Пісок тут дійсно нагадує той, що на заморському курорті: він невеликий, і в погожі дні заворожуюче переливається на сонці.

Пальм і кокосів там, звичайно, туристу не знайти. Але близько 50-ти кілометрів дикого просторого пляжу, бірюзові мілини, а ще - зграї дельфінів, які частенько можна спостерігати біля берега, створюють істинно райську атмосферу.

Фото: Тут досі немає готелів, баз відпочинку, ресторанів (Валерія Микульська)

А ось в глибині острова - справжній і живий заповідник. Пласкі и Джарилгача давно обжили олені, дикі свинки, тут - маса перелітних птахів.

У спеку великі території острова і справді вигорають під палючими променями. І тоді всю живу і цікаву братію можна спостерігати поблизу берега, куди вони приходять поживитися зеленню.

Розміри острова цілком можна порівняти з районним центром - цілих 62 квадратних кілометри. І, на щастя, любителів відпочинку "дикуном" на цьому клаптику суші посеред Чорного моря до сих пір немає готелів, ресторанів і подібних слідів курортної цивілізації. Хіба що побудований причал, і в курортний сезон тут розбивають сезонні намети з пляжними товарами, топчанами та іншими атрибутами зручного відпочинку на пляжі.

Первозданність цього місця зберігає природа. Острів Джарилгач - дуже плаский, тому штормові хвилі можуть накочувати до самого центру.

Але в теплі літні дні острів Джарилгач - ідеальний куточок, де можна відчути зв'язок з природою і відпочити від буденної метушні.

Тендрівська коса

Село Залізний порт, Херсонська область

Тендрівська коса - заповідна "родзинка" Херсонської області. Вона немов "втекла" в море від довколишніх гучних і бюджетних курортних селищ.

Величезний і краплеподібний, цей острів віддаляється майже на 70 кілометрів від материка. До слова, про "косу". Багато хто називає це місце півостровом, але від суші його все ж відділяє кілька метрів водної гладі, і це дає повну острівну свободу. Велика його частина відноситься до біосферного заповідника Чорного моря і однозначно виділяється своєю унікальною екосистемою.

Фото: Пляжна "родзинка" Херсонської області – Тендрівська коса (Валерія Микульська)

Кінські сімейства на Тендрі мешкають давно, і однозначно є гарною складовою природної картини заповідника. Вони з'явилися на острові за часів Другої світової війни.

Тут все досить просто: місцеві жителі настільки не хотіли, щоб їх вихованці не потрапили в руки окупантам, що добровільно відселили їх на острів. Вони прижилися і здичавіли, але все ж радо зустрічають туристів в прибережних степах.

Затишні теплі лагуни з блакитною водою відкритого моря, буйство степових трав і квітів, і п'янке відчуття свободи. Ось за чим варто їхати на Тендрівський острів!

Фото: Тендрівська коса (Валерія Микульська)

Бердянська коса

Місто Бердянськ, Запорізька область

Азовське море - тепле, цілюще і затишне. Влітку вода на узбережжі прогрівається швидко, досягаючи 28 градусів, а в жаркі дні - ще більше. В акваторії басейнів Атлантичного океану наш Азов вважається одним з найменших. Але унікальність його безцінна.

Повітря поблизу курортів пронизаний іонами йоду, брому, різними солями і мікроелементами. А все тому, що у воді Азовського моря міститься ціла "таблиця Менделєєва". 92 хімічні елементи у складі морських хвиль оздоровлюють і насичують організм через шкіру.

За дикими пейзажами раджу їхати в заповідну і привабливу частину Бердянська. На околиці відомого бюджетного курорту Приазов'я, далеко від галасливих курортних розваг, розташувалася однойменна коса.

Фото: Бердянська коса - приваблива заповідна зона відомого бюджетного курорту Приазов'я (Валерія Микульська)

До речі, не переплутайте: Бердянську косу умовно поділяють на три частини - Ближню, Середню і Дальню коси. Так ось, на березі перших двох розташовуються десятки пансіонатів і гостьових будинків відпочинку. Їх так багато, що мені здається, ви знайдете собі "відпускне" житло навіть у високий сезон.

Однак за справжніми "робінзонівськими" емоціями варто вирушити на самий край, на Далеку косу. Туди, до речі, можна доїхати міською маршруткою. Краєчок Бердянської коси офіційно - заповідник державного значення. Минувши вузьку лінію приватних будинків, ви точно вийдете до широкого білого пляжу, потопаючому в гаю маслин.

І, тримаю парі, навряд чи свіжий бриз, чисте тепле море і пейзажі заповідника залишать байдужими навіть досвідчених зарубіжними курортами туристів.

Коса спливає у відкрите Азовське море на 23 кілометри, подекуди розширюється до декількох кілометрів, потім ще і звужується, але завжди залишає райський шматочок суші для відпочиваючих одного з найкрасивіших узбережжів українського Азова.

Давайте відкривати Україну разом!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як маловідомий курорт під Одесою приваблює туристів.

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