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Таємниці історії: унікальний український заповідник відкривається вперше за час карантину

П'ятниця 17 липня 2020 12:03
Таємниці історії: унікальний український заповідник відкривається вперше за час карантину
Фото: Цитадель Батуринської фортеці (Олег Божко)
Автор: Катерина Гончарова

Чому варто відвідати Батурин на вихідних

З 15 липня відновлюють екскурсійне обслуговування туристів по всіх об’єктах Національного заповідника "Гетьманська столиця" в Батурині Чернігівської області.

Про це повідомили на сторінці заповідника у Facebook.

Зазначається, що туристи відтепер можуть прослухати пізнавальні екскурсії в Палаці гетьмана Кирила Розумовського, будинку генерального судді Василя Кочубея, в музеї археології Батурина, цитаделі Батуринської фортеці, ознайомитися з тимчасовою виставкою "Ясновельможні гетьмани. Життя для України".

Таємниці історії: унікальний український заповідник відкривається вперше за час карантинуФото: Чарівний вид з цитаделі Батуринської фортеці на річку Сейм (Олег Божко)

Крім того, тут можна відкрити для себе цікаві факти про палацово-парковий ансамбль гетьмана Кирила Розумовського та дізнатися таємниці парку "Кочубеївського", ознайомитися із заміською резиденцією гетьмана Івана Мазепи - Гончарівкою.

Екскурсії в умовах карантину

Треба звернути увагу на те, що екскурсійна група в приміщеннях музеїв формується до 5 осіб, на їх територіях – до 10 осіб.

З собою обов’язково треба мати засоби індивідуального захисту. Треба також тримати дистанції та дотримуватися правил поведінки в умовах карантину, наголошують у повідомленні.

Таємниці історії: унікальний український заповідник відкривається вперше за час карантинуФото: Цитадель Батуринської фортеці відтворили в оригінальному вигляді (Олег Божко)

"Приїздіть! Ми з нетерпінням чекаємо вас у славетній гетьманській столиці України – Батурині!", - йдеться на сторінці історичного комплексу.

Чому варто відвідати Батурин?

Це місто, відоме унікальною гетьманською спадщиною. Батурин згадується в історичних документах з 1625 року.

У 1648 році Батурин став сотенним містом Чернігівського, а згодом - Ніжинського полку. В 1663 році тут були підписані відомі зі шкільних підручників історії Батуринські статті.

Таємниці історії: унікальний український заповідник відкривається вперше за час карантинуФото: Цитадель Батуринської фортеці (Олег Божко)

Місто відоме як резиденція гетьманів Лівобережної України: тут правили Дем'ян Многогрішний, Іван Самойлович, Іван Мазепа.

Трагічна подія сталася тут у 1708 році: московські війська під командуванням Меншикова захопили місто й повністю зруйнували та поселення місцевих мешканців, і саму оборонну фортецю.

Таємниці історії: унікальний український заповідник відкривається вперше за час карантинуФото: Батурин (Олег Божко)

У 2000-х роках почалося масштабне оновлення цих історичних місць: у 2002 році Кабмін прийняв комплексну програму відновлення пам'яток заповідника "Гетьманська столиця".

Палац гетьмана Розумовського у Батурині відновили, також цитадель Батуринської фортеці перебуває у гарному стані. Тут можна насолодитися мальовничими видами на річку Сейм та послухати історії від місцевих гідів.

Також тут можна залишитись на ночівлю, орендувавши один із будиночків на березі Сейму.

Таємниці історії: унікальний український заповідник відкривається вперше за час карантинуФото: Палац гетьмана Розумовського (Олег Божко)

Нагадаємо, раніше ми писали, чим маловідомий курорт під Одесою приваблює туристів.

Крім того, радимо почитати, чому варто побачити легендарний Тараканівський форт.

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