Особлива атмосфера "іншого Єгипту": кому не варто планувати відпочинок на модному курорті Червоного моря

Марса-Алам - новий, але вже популярний серед українців курорт Єгипту, з кожним роком приваблює все більше туристів. Але відпочинок, який пропонують на узбережжі Червоного моря в цій локації, підійде не всім.

У курорту є своя атмосфера, яку вже досить давно оцінили європейські туристи. Із України в Марса-Алам літають чартери.

Але чи всім варто вибирати цей курорт для відпустки і кому він може не сподобатися – в матеріалі РБК-Україна.

"Максимум підводного світу і контакту з природою"

Марса-Алам звикли називати "іншим Єгиптом". І з кожним роком цей напрямок стає все популярнішим серед відпочивальників. Хоча для європейців і професійних дайверів - цей напрямок не новий і дуже улюблений, розповідає на своїй сторінці у Facebook керівник туристичного агентства "Поїхали з нами" у Харкові Ельміра Асланова.

Фото: Пляж в Марса-Аламі (booking.com)

"У Марса-Алам точно є своя атмосфера - це неквапливий відпочинок, з максимальним контактом з природою. Тут мінімум анімації, максимум підводного світу, зоряного неба, бірюзового кольору води. Марса-Алам можна по-справжньому відчути, сидячи на березі, з багаттям, під гітару і легку музику, в компанії друзів або сім'ї", - описує вона особливості відпочинку на новому єгипетському курорті.

Вона перерахувала категорії туристів, яким напевно сподобається відпочинок в Марса-Аламі:

Любителям шикарного підводного світу. Там живуть великі черепахи, морські корови, дельфіни. Любителям спокійного сімейного відпочинку. У Марса-Аламі є готелі з бухтами, де діти можуть спокійно плавати і не буде хвиль. Цей курорт - рай для дайверів: у них тут своя "тусовка", хороші школи, приїжджають дайвери з різних країн. Тим, хто хоче побачити автентичний Єгипет - інший, справжній. "Це, звичайно за умови, що ви будете подорожувати за межами готелю", - зазначає фахівець. Любителям екскурсійної програми. Від Марса-Аламу досить близько знаходяться багато найцікавіших історичних об'єктів, серед яких знаменитий Луксор. Марса-Алам підійде тим, кому на відпочинку важлива особлива атмосфера. Тут вона точно є.

Фото: Черераха в морі в Марса-Аламі (unsplash.com/geoff-trodd)

Кому Марса Алам не підійде: нюанси курорту

Дещо менше категорій тих туристів, яким може не сподобатися відпочинок в Марса-Аламі. Ельміра Асланова виділила таких відпочивальників, кому не підійде цей курорт:

Любителям тусовок, дискотек, прогулянок центром міста; Тим, хто не любить доплачувати за візу. Система "Sinai only" в цьому регіоні не працює. Тому за візу потрібно платити - 25 доларів за людину; Якщо приліт в Хургаду, то трансфер в Марса-Алам може займати близько 3 годин (289 кілометрів на південь). Тим, хто не любить тривалі трансфери, варто брати рейси з прильотом відразу в Марса-Алам; Тим, хто любить подорожувати в зимовий час - вітри тут будуть відчуватися взимку. Є готелі в бухтах, але їх мало.

До слова, за відгуками туристів, гуляти в Марса-Алам ніде – сам курорт побудований в пустелі, а відстань між готелями може становити кілометри. Все це компенсується європейським рівнем сервісу і недоторканим підводним світом біля берегів.

Фото: Розваги в Марса-Аламі (booking.com)

Скільки коштує відпочинок в Марса-Аламі в кінці жовтня

Марса-Алам став ближчим для харків'ян - тепер із Харкова є прямі вильоти на цей курорт, повідомляє Ельміра Асланова. Вона пропонує туристам тури на тижневий відпочинок в 5* готелях на курорті з харчуванням "все включено" за ціною від 27907 гривень з вильотом 29 жовтня.

Відпочити в Марса-Аламі в кінці жовтня можна і більш "бюджетно". Ми перевірили тури з вильотом з Києва та готелями з харчуванням за системою "все включено" на дати з 23 жовтня.

Наприклад, у мережі агентств "Поїхали з нами" тури в 4* готелі з вильотом 27 жовтня пропонують за ціною від 19,3 тис.гривень, а в 5 * - від 22,6 тис. гривень.

У компанії Farvater - 5* готелі можна знайти за ціною від 21333 гривень з вильотом 26 жовтня.

У мережі агентств Happy Rest - в 4* готелі пропонується відпочинок за ціною від 16394 гривень з вильотом 24 жовтня, в 5* - від 21690 гривень з вильотом 4 листопада.

Нагадаємо, ми писали, що на курортах Єгипту почався туристичний бум.

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