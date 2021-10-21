Особая атмосфера "другого Египта": кому не стоит планировать отдых на модном курорте Красного моря

Марса-Алам - новый, но уже популярный среди украинцев курорт Египта, с каждым годом привлекает все больше туристов. Но отдых, который предлагают на побережье Красного моря в этой локации, подойдет не всем.

У курорта есть своя атмосфера, которую уже довольно давно оценили европейские туристы. Из Украины в Марса-Алам летают чартеры.

Но всем ли стоит выбирать этот курорт для отпуска и кому он может не понравиться – в материале РБК-Украина.

"Максимум подводного мира и контакта с природой"

Марса -Алам привыкли называть "другим Египтом". И с каждым годом это направление становится все популярнее вреди отдыхающих. Хотя для европейцев и профессиональных дайверов- это направление не новое и очень любимое, рассказывает на своей странице в Facebook руководитель туристического агентства "Поехали с нами" в Харькове Эльмира Асланова.

Фото: Пляж в Марса-Аламе (booking.com)

"В Марса-Алам точно есть своя атмосфера - это неспешный отдых, с максимальным контактом с природой. Тут минимум анимации, максимум подводного мира, звездного неба, бирюзового цвета воды. Марса-Алам можно по-настоящему прочувствовать, сидя на берегу, с костром, под гитару и легкую музыку, в компании друзей или семьи", - описывает она особенности отдыха на новом египетском курорте.

Она перечислила категории туристов, которым наверняка понравится отдых в Марса-Аламе:

Любителям шикарного подводного мира. Там живут большие черепахи, морские коровы, дельфины. Любителям спокойного семейного отдыха. В Марса-Аламе есть отели с бухтами, где дети могут спокойно плавать и не будет волн. Этот курорт - рай для дайверов: у них тут своя "тусовка", хорошие школы, приезжают дайверы с разных стран. Тем, кто хочет увидеть аутентичный Египет - другой, настоящий. "Это, конечно при условии, что Вы будете путешествовать за пределами отеля", - отмечает специалист. Любителям экскурсионной программы. От Марса-Алама достаточно близко находятся многие интереснейшие исторические объекты, среди которых знаменитый Луксор. Марса-Алам подойдет тем, кому на отдыхе важна особая атмосфера. Тут она точно есть.

Фото: Черераха в море в Марса-Аламе (unsplash.com/geoff-trodd)

Кому Марса Алам не подойдет: нюансы курорта

Несколько меньше категорий тех туристов, которым может не понравиться отдых в Марса-Аламе. Эльмира Асланова выделила таких отдыхающих, кому не подойдет этот курорт:

Любителям тусовок, дискотек, прогулок по центру города; Тем, кто не любит доплачивать за визу. Система "Sinai only" в этом регионе не работает. Поэтому за визу нужно платить - 25 долларов за человека; Если прилет в Хургаду, то трансфер в Марса-Алам может занимать около 3 часов (289 километров на юг). Тем, кто не любит длительные трансферы, стоить брать рейсы с прилетом сразу в Марса-Алам; Тем, кто любит путешествовать в зимнее время - ветра тут будут чувствоваться зимой. Есть отели в бухтах, но их мало.

К слову, по отзывам туристов, гулять в Марса-Алам негде – сам курорт построен в пустыне, а расстояние между отелями может составлять километры. Все это компенсируется европейским уровнем сервиса и нетронутым подводным миром у берегов.

Фото: Развлечения в Марса-Аламе (booking.com)

Сколько стоит отдых в Марса-Аламе в конце октября

Марса-Алам стал ближе для харьковчан - теперь из Харькова есть прямые вылеты на этот курорт, сообщает Эльмира Асланова. Она предлагает туристам туры на недельный отдых в 5* отелях на курорте с питанием "все включено" по цене от 27907 гривен с вылетом 29 октября.

Отдохнуть в Марса-Аламе в конце октября можно и более "бюджетно". Мы проверили туры с вылетом из Киева и отелями с питанием по системе "все включено" на даты с 23 октября.

Например, у сети агентств "Поехали с нами" туры в 4* отели с вылетом 27 октября предлагают по цене от 19,3 тыс. гривен, а в 5* - от 22,6 тыс. гривен.

У компании Farvater – 5* отели можно найти по цене от 21333 гривен с вылетом 26 октября.

У сети агентств Happy Rest – в 4* отеле предлагается отдых по цене от 16394 гривен с вылетом 24 октября, в 5* - от 21690 гривен с вылетом 4 ноября.

Напомним, мы писали, что на курортах Египта начался туристический бум.

Также мы рассказывали про то, какой будет погода в курортных странах до конца октября.