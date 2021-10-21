Особая атмосфера "другого Египта": кому не стоит планировать отдых на модном курорте Красного моря

Плюсы и минусы поездки в Марса-Алам: главные особенности локации
Марса-Алам - новый, но уже популярный среди украинцев курорт Египта, с каждым годом привлекает все больше туристов. Но отдых, который предлагают на побережье Красного моря в этой локации, подойдет не всем.
У курорта есть своя атмосфера, которую уже довольно давно оценили европейские туристы. Из Украины в Марса-Алам летают чартеры.
Но всем ли стоит выбирать этот курорт для отпуска и кому он может не понравиться – в материале РБК-Украина.
Марса -Алам привыкли называть "другим Египтом". И с каждым годом это направление становится все популярнее вреди отдыхающих. Хотя для европейцев и профессиональных дайверов- это направление не новое и очень любимое, рассказывает на своей странице в Facebook руководитель туристического агентства "Поехали с нами" в Харькове Эльмира Асланова.
"В Марса-Алам точно есть своя атмосфера - это неспешный отдых, с максимальным контактом с природой. Тут минимум анимации, максимум подводного мира, звездного неба, бирюзового цвета воды. Марса-Алам можно по-настоящему прочувствовать, сидя на берегу, с костром, под гитару и легкую музыку, в компании друзей или семьи", - описывает она особенности отдыха на новом египетском курорте.
Она перечислила категории туристов, которым наверняка понравится отдых в Марса-Аламе:
Несколько меньше категорий тех туристов, которым может не понравиться отдых в Марса-Аламе. Эльмира Асланова выделила таких отдыхающих, кому не подойдет этот курорт:
К слову, по отзывам туристов, гулять в Марса-Алам негде – сам курорт построен в пустыне, а расстояние между отелями может составлять километры. Все это компенсируется европейским уровнем сервиса и нетронутым подводным миром у берегов.
Марса-Алам стал ближе для харьковчан - теперь из Харькова есть прямые вылеты на этот курорт, сообщает Эльмира Асланова. Она предлагает туристам туры на недельный отдых в 5* отелях на курорте с питанием "все включено" по цене от 27907 гривен с вылетом 29 октября.
Отдохнуть в Марса-Аламе в конце октября можно и более "бюджетно". Мы проверили туры с вылетом из Киева и отелями с питанием по системе "все включено" на даты с 23 октября.
Например, у сети агентств "Поехали с нами" туры в 4* отели с вылетом 27 октября предлагают по цене от 19,3 тыс. гривен, а в 5* - от 22,6 тыс. гривен.
У компании Farvater – 5* отели можно найти по цене от 21333 гривен с вылетом 26 октября.
У сети агентств Happy Rest – в 4* отеле предлагается отдых по цене от 16394 гривен с вылетом 24 октября, в 5* - от 21690 гривен с вылетом 4 ноября.
Напомним, мы писали, что на курортах Египта начался туристический бум.
Также мы рассказывали про то, какой будет погода в курортных странах до конца октября.